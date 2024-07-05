美大選後雙率皆降？　壽險業5大策略因應變局

▲ 政治狂人川普可能重新當選下一屆美國總統。（圖／路透）

● 詹芳書／東吳大學財務工程與精算數學系專任教授兼教務長

川普（Donald John Trump）可能重新當選下一屆美國總統和美國期待已久的降息政策，是當今全球金融市場討論的焦點。川普回歸必然對美國的財政政策和經濟活動有顯著的衝擊，也勢必對全球經濟環境帶來影響。台灣壽險業在全球金融服務業中占有一席之地，特別是壽險業的資金有接近7成以美元計價，規模已超過7,000億美元，因此即將產生的衝擊將對台灣壽險業帶來了一連串的挑戰。

本文嘗試探討川普回歸和美國降息對台灣壽險業可能帶來的影響，並從資產負債管理面提供壽險業未來因應環境衝擊的建議。

川普在其首任期間推行了多項經濟政策，包括減稅和放鬆監管，這些政策被認為是刺激美國經濟成長的重要因素。若川普重返白宮，市場普遍預期他會再次推動類似的政策，並對美國及全球經濟帶來混合影響：一方面刺激短期內的經濟再成長，另一方面增加長期的國家負債和讓好不容易控制住的通膨再次升溫。

美國降息直接影響台灣壽險業海外投資

▲ 聯準會降息通常是指調降聯邦基金利率。（圖／路透）

美國聯邦儲備委員會（Fed）進行降息通常是指調降聯邦基金利率，而因美元是全球主要的儲備貨幣之一，因此美國降息對全球經濟有深遠的影響。美國降息不僅影響國內外經濟狀況，還可能激勵其他國家央行採取類似措施來維持貨幣競爭力，從而導致全球範圍內的降息行動。儘管降息會幫助資金使用者降低借貸成本，刺激消費和投資，但同時會壓縮銀行和保險公司的投資利差，進而影響其財務表現。對台灣壽險業來說，美國降息通常也意味著未來海外投資收益將減少，尤其是對於固定收益投資需求極高的壽險業來說，降息將增加資產組合的再投資風險（即到期後的債券本金無法透過再投資產生足夠的收益）。

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勢必推升匯率波動

台灣壽險業在海外市場有著廣泛的投資，卻特別集中在美國債券和其他以美元計價的資產。面對台幣兌美元匯率的波動，台灣壽險業將會面臨更高的市場波動性和不確定性，一來是降息環境中的再投資風險升高，二來則是台幣升值會讓損益表上的匯兌損失直接顯現，除非將既有美元計價債券部位進行處分以抵銷匯兌損失，否則為了降低匯率損益的變化，提高避險比例將會是唯一可以使用的策略。

▲ 面對台幣兌美元匯率的波動，台灣壽險業將會面臨更高的市場波動性和不確定性。（圖／路透）

資本市場的波動性直接影響壽險公司的資產負債管理。當全球股市和債市因政治不確定性和經濟政策變化而大幅波動時，壽險公司面臨的資本損失風險將顯著增加。台灣壽險業在這種環境下必須要更靈活地調整其投資組合，在追求長期穩定回報之前，要先避免短期市場波動對流動性和資本適足率的影響。倘若台灣壽險業的投資長們和財務長們可以投票選舉美國總統，可以大膽推測沒有人會將票投給川普。

美國降息與台幣升值喜憂參半

美國降息和台幣升值對台灣壽險業的影響是一把雙刃劍。對於已持有大量美元計價海外資產的壽險業而言，美國降息可能使固定收益資產的帳面價值增加，然而，因2022年多數壽險業依循國際財務報導準則第9號（IFRS 9）進行資產重分類後，把大部分的固定收益資產改以攤銷成本入帳，僅有為數不多固定收益資產採公允價值透過其他綜合損益（FVTOCI）進行評價，因此目前美國降息所帶來的增值對於壽險業的損益或其他綜合損益幫助不大。降息產生的資產評價利益必須等到2026年壽險業接軌國際財務報導準則第17號（IFRS 17）後才有機會被認列。2026年開帳日時，壽險業的資產必須再重新分類到不同認列科目，被分到公允價值透過損益（FVTPL）的固定收益資產會因為降息而被認列為評價利益；被分到公允價值透過其他綜合損益（FVTOCI）的固定收益資產會因為降息而被認列為其他綜合損益，並使其淨值增加。

▲ 倘若公司沒有採用匯率交換或境外無本金交割遠期外匯等有效的匯率避險策略，匯率變動可能導致公司損益狀況急遽惡化，影響投資人和保戶的信心。（圖／pixabay）

當台幣升值時，壽險業的外幣資產在轉換回台幣的過程中，會因為匯率變動而面臨損失，匯率評價損益通常是以公允價值透過損益認列，因此需要立即反映在損益表上。台灣壽險業持有大量美元資產，當新台幣對美元升值時，這些資產的新台幣價值將下降，導致當期報表上顯示損失，倘若公司沒有採用有效的匯率避險策略，如匯率交換或境外無本金交割遠期外匯（NDF），則匯率變動可能導致公司損益狀況急遽惡化，影響投資人和保戶的信心。要減緩此種即時的財務影響，通常要付出很昂貴的避險成本，除非台幣與美元的利差非常小，否則以壽險業的美元資產部位來計算匯率交換或境外無本金交割遠期外匯的避險成本，會是一個十分驚人的數字。

善用資產負債管理 維持競爭力

在當前經濟環境下，面對美國降息和台幣升值的雙重挑戰，壽險業需要運用前瞻的資產負債管理（ALM）策略來確保財務穩定性和維持競爭力。這些策略包括投資組合多元化、貨幣風險管理、利率風險管理、負債管理和流動性管理。

● 投資組合多元化：壽險公司通常持有大量長期固定收益資產以匹配其長期負債。在低利率環境下，這些傳統資產的回報會下降，因此投資於收益較高的非傳統資產變得重要，例如增加對私募股權、房地產投資信託（REITs）或基礎設施基金的投資。這些投資通常提供較高的收益率，可以部分抵銷傳統固定收益資產收益下降的影響。

▲ 在低利率環境下，投資於收益較高的非傳統資產變得重要。（圖／pixabay）

● 貨幣風險管理：隨著台幣對美元升值，持有美元資產的壽險公司可能會面臨匯率損失。透過適當的避險工具並搭配壽險業可以使用的外匯價格變動準備金制度，公司可以彈性應對的匯率變化，從而降低匯率波動的負面影響。當台美利差縮小，壽險公司購買匯率交換的成本也會降低，鎖定利率並保護其收益的成本也較為可控。

● 強化利率風險管理：在IFRS 9與IFRS 17一併適用後，開始利用利率交換（IRS）等衍生工具可以降低利率變化的影響。透過利率避險工具可以調整投資組合的利率敏感度，以符合公司的資產負債管理策略。若預測利率將進一步下降，壽險公司可能透過購買利率交換來固定其資產的收益，以此抵銷其負債成本的下降。

● 負債管理：在變動的經濟環境中，適度調整保險商品的結構，如避免保費大增和利益稀釋，可以幫助保持公司的競爭力並留住顧客。當利率持續下降，壽險公司可推出具有更高保證回報率的變額年金產品，吸引尋求穩定收益來源的退休人士。

● 流動性管理：保持充足的現金或易於變現的資產，可以在市場壓力下快速應對資金需求，特別是在資本市場波動時。在全球金融危機期間，一些壽險公司由於持有大量流動性較低的資產而面臨困難。因此，壽險公司現在更注重保持一定比例的高流動性資產，如短期債券、ETF與權益類投資，以應對可能的現金流需求。

▲ 一些壽險公司由於持有大量流動性較低的資產而面臨困難。（圖／pixabay）

通過投資組合的多元化，壽險公司能夠在降低依賴傳統固定收益投資的同時，尋求更高的收益來源。貨幣風險管理策略幫助公司抵禦外匯波動帶來的損失，而利率風險管理則緩解低利率環境的不利影響。此外，通過調整保險產品設計來靈活應對市場變化的負債管理，以及加強對現金流和資金調度的控制，都是確保公司在不確定時期內能夠操作順暢和財務健康的重要措施。透過這些綜合策略的實施，壽險公司可以更好地應對全球金融市場的變動，保持其業務的持續增長和獲利能力。

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