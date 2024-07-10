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台積電進軍德國面臨三大挑戰　因地制宜化危機為轉機

我們想讓你知道…ESMC（歐積電）成功與否有一部分取決於德國的政經局勢，但長遠而言，台積電的德國投資若發揮最大效益，反而可能緩解當地緊張的反移民氣氛，不需要過於悲觀。

▲ 由經濟部國際貿易署與外貿協會合辦的「歐洲台灣形象展」於6月10日在柏林盛大開幕，當天下午更舉辦了「台歐半導體合作論壇」。（圖／貿協提供）

● 文／比薪水

台積電（TSMC）在德國薩克森邦與博世、英飛凌、恩智浦等半導體大廠合資，成立 ESMC（European Semiconductor Manufacturing Company，歐洲半導體製造公司，簡稱歐機電），設立歐洲首座晶圓廠，預計 2027 年開始運作，是台積電全球化布局的重要一步。

不過，台積電在德國設廠的企劃，將面臨三大挑戰。

挑戰一：全球勞動市場緊縮，台積電攜手德國培育人才

微電子產業協會薩克森矽谷（Silicon Saxony）預估，2030 年當地半導體產業會出現 2.5 萬個人力缺口，顧問托斯頓．蒂姆博士（Dr. Torsten Thieme）認為，台積電必須給出充足薪資，才能補上人力缺口。

ESMC 總裁克里斯蒂安．克伊區（Christian Koitzsch）表示，正在積極招募德國和歐洲各國人才，除了派遣員工到台灣接受培訓以外，台灣同事也將赴德國支援，未來幾年內將聘用 2,000 名員工。當地大專院校、英飛凌等合作夥伴，也會開始積極培育人才。

▲ 薩克森矽谷顧問托斯頓．蒂姆博士認為，台積電必須給出充足薪資，才能補上人力缺口。（圖／路透）

挑戰二：靈活管理為台積電德國徵才關鍵

ZVEI（德國電子和數字工業協會）的 CEO 沃夫岡．韋伯（Wolfgang Weber）指出，他明白台灣人工作辛苦、工時長，但是德國工人每周工作 50 小時是不可能的。托斯頓．蒂姆博士也說，德國工會非常強硬，台積電必須克服這方面的挑戰。

德國人口結構老化、生育率長年低迷，導致勞動力短缺，因此有 45 間企業跟上英國的腳步，在今年開始試行「周休三日」（4-day workweek），以降低工時來吸引就業。台灣的年均工時逐漸下降，卻還是高於 200 小時。

即便今年「週休三日」再次成為討論話題，以台灣長期以來低薪、高工時的勞動環境及觀念來說，不論是何種制度，勞資雙方都尚未取得共識，仍吹起減少工時的風潮。

▲ 德國今年開始試行「周休三日」（4-day workweek），以降低工時來吸引就業。（圖／CFP）

以美國亞利桑那廠的情況來看，台積電的「台式管理」根深柢固，要與不同國家的文化磨合，還有很長的一段路。但是，挑戰也能成為機遇。

《比薪水》分析，ESMC 需要全新人力資源管理策略，除了適應當地工作節奏，也要重新設計工作流程和生產計劃。若台積電適應德國的工作文化，展現靈活、彈性的管理能力，便有利於在歐洲市場擴張，為全球化營運帶來新的轉機。

挑戰三：政治因素是招募危機也是轉機

專家警告，當地右翼政黨德國另類選擇黨（AfD）聲勢崛起，利用了德國長年來對移民政策的不滿，煽動反移民情緒，可能阻礙台積電等近年在德國駐廠的企業招募歐洲人才。

但是，從另一方面來看，ESMC 所帶來的高科技工作崗位和投資，可能會對當地經濟產生積極影響。德國經濟部長羅伯特．哈貝克（Robert Habeck）便說，這項投資是對德國經濟的「信任投票」。

▲ 德國右翼政黨聲勢崛起，利用了德國長年來對移民政策的不滿，煽動反移民情緒。（圖／路透）

《比薪水》分析，即使 ESMC 成功與否有一部分取決於德國的政經局勢，長遠而言，台積電的德國投資若發揮最大效益，反而可能緩解當地緊張的反移民氣氛，不需要過於悲觀。

台積電佈局全球，業界普遍看好

許多台灣人擔心，台積電向海外拓展，是否會產業外移？德國馬歇爾協會的分析師葛來儀（Bonnie Glaser）指出，就算滿載生產，台積電海外廠對於產能的貢獻不到10％，大可不用擔憂，業界也普遍看好台積電全球擴廠。

台積電進軍德國，將為全球半導體產業帶來深遠影響。如何因地制宜管理，將是台積電的重要課題。

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