若川普上台　降息、美元貶值、外匯動盪

▲ 根據近期民調顯示，川普重返白宮的機率逐步上升。（圖／達志影像／美聯社）

● 張嘉伶／《台灣銀行家》主編

2024年又值美國總統大選年。根據近期民調顯示，連續3次代表共和黨參選總統的川普（Donald John Trump），重返白宮的機率竟節節升高，讓現任總統拜登（Joe Biden）已成為全球政經局勢發展的最大變數，也讓全球資本市場嚴陣以待。

「目前，川普聲勢高漲，在密西根州、俄亥俄州等搖擺州，民調勝過現任總統拜登，更讓他顯得勝券在握。」金庫資本合夥人兼總經理丁學文解釋，美國總統選舉的選舉人票制，讓勝者關鍵在於是否囊括了選舉人票，故搖擺州選情常能左右總統選舉的結果，「台灣得預估川普當選後的全球政經變化，提前做好準備。」

專家研判將調降個人稅

丁學文指出，倘若拜登連任成功，畢竟他已經當了4年的總統，較易預測未來4年全球政經局勢，川普雖也當過1屆美國總統，「但從2021年到2024年，已歷經新冠肺炎疫情，與俄烏戰爭、中東危機等地緣政治危機，時空環境已大不相同。如果未考量這些變化，預估便容易失準。」

「因為川普重新執政，遠比拜登勝選，更難預估2025年後的全球政經局勢，川普恐慌現已瀰漫產業界。」他話鋒一轉，強調「川普依然是川普」，仍可從他在總統任期的政策，來推估他在新任期可能的作為，「但在此之前，得先重新審視川普與美國企業界的關係。」

▲ 金庫資本合夥人兼總經理丁學文指出，美國企業家大多支持共和黨，但在川普上個總統任期末尾，許多企業家因不滿他的財經政策，紛紛轉向支持拜登。（圖／路透）

長期以來，共和黨與民主黨本質不同，共和黨較照顧企業家的利益，且川普本身就是商人。丁學文認為，美國企業家大多支持共和黨，但在川普上個總統任期末尾，許多企業家因不滿他的財經政策，紛紛轉向支持代表民主黨的拜登，「但近1、2個月來，情勢已有轉變，陸續有重量級企業家公開支持川普。」

若川普上演「鳳還巢」，再次入主白宮，丁學文研判，他將延續2016年至2020年財經政策的兩大主軸：對內減稅、對外增收關稅。只是，近年來，美國的企業稅已從35％降至21％，再調降的可能性不高，大多數美國財經專家預測，川普將著眼調降個人稅。

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美國政府赤字恐將激增

「美國民眾熱衷消費，川普若調降個人稅，民眾可將更多錢留在荷包內，必將更勇於消費。」丁學文認為，此舉將使川普支持率大增，但代價是美國政府赤字也將水漲船高，拜登剛上任時，債務已占美國GDP的3.2％，現已增長至5.8％，「川普若回鍋，數字將更難看」。

美國政府赤字上升，必定引發連鎖效應，包括殖利率上升、債券市場低迷。丁學文解釋，川普回任後，為緩解美國政府赤字的巨大壓力，必將啟動降息，以刺激投資市場量能，增加政府稅收，「現任聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），雖然是川普在上一個任期所任命，但現在川普天天批評他的利率政策。」

▲ 現任聯準會主席鮑爾，雖是川普在任期所任命，但現在川普天天批評其利率政策。（圖／路透）

因為鮑爾的利率政策，常被川普譏為「騎牆派」，在升息、降息間舉棋不定。丁學文肯定地說，川普「二進宮」後，必將明示鮑爾降息，若鮑爾不從，當2025年6月鮑爾任期屆滿時，川普絕不會再提名他，「但降息必定引發通貨膨脹，物價恐居高不下。」

長期以來，美國媒體為區分兩人立場，稱拜登為「左翼的進步主義者」，稱川普為「右翼的保護主義者」。丁學文提醒，無論拜登或川普，其實都是保護主義者，所有政策皆優先考量美國利益，差別在於川普的政策較為激烈，增收更多關稅。

外匯市場震盪將更劇烈

「今年是許多國家的大選年，選舉已落幕的國家，大多是民粹主義候選人當選。」丁學文分析，這些當選人上台後，相繼施行經濟保護政策，刺激該國幣值上漲，但美元走勢總是微笑曲線，「每當國際社會發生重大事件，各國資金為了避險，又紛紛加碼美元，導致美元升值。」

「先前幾年，正因為地緣政治危機頻傳，美元持續升值，以美國為主要出口標的的亞洲國家，經濟受傷嚴重。」他指出，在此次總統大選過程中，川普多次宣稱，他厭惡美元升值，屆時聯準會恐得降息，以利美元貶值，「綜上所述，若川普重返白宮，外匯市場震盪將更劇烈」。

▲ 川普是保護主義的鼓吹者。（圖／路透社）

「川普是保護主義的鼓吹者，加上各國民粹主義抬頭，此後國與國的競爭將更激烈。」丁學文分析，在川普的第1個任期，全球化浪潮以美國為中心，現在卻分為美國、中國、南方國家3大陣營，中國、南方國家或加速發展數位貨幣，或大力補貼國內產業，「全球化將演變為全球分化，台灣產業應針對後全球化時代即將到來，提前布局。」

從台積電最近數年的全球布局，便可管窺全球政經局勢變化。丁學文解釋，正因為保護主義勢力崛起，美國、日本等國紛紛要求台積電前往設廠，致使其資本支出擴大，「但台灣媒體未曾報導的是，日前美國商務部部長訪問泰國、菲律賓，同行的輝達CEO黃仁勳，宣稱將在兩國興建晶片中心。」

綠色相關產業恐遭重創

半導體產業是台灣的命脈，但在可見的未來，全球半導體產業競賽將進入白熱化。丁學文指出，不僅美國、歐洲國家砸大錢發展半導體產業，中國、韓國投入半導體產業的金額，亦相當可觀，就連越南，也將加入半導體產業的戰局。

「2023年第4季與2024年第1季，美國股市表現依然亮眼，4月後才漸趨疲軟，而支撐美股漲勢的，正是人工智慧相關個股。」他研判，縱使美國再度政黨輪替，美國股市盤勢依然樂觀，「因此，半導體產業仍將繼續成長」。

▲ 在成熟半導體市場，中國企業已漸占優勢，全球市占率悄悄上升。（圖／路透）

「在半導體產業，台積電在先進半導體製程領先，但在成熟半導體市場，中國企業已漸占優勢，全球市占率已從20％成長至32％。」他說明，成熟半導體多應用於冰箱、冷氣等家電，美國雖極力壓制，仍無法阻擋中國企業的擴張。

最後，深信氣候變遷危機是騙局的川普，若再次當選美國總統，ESG相關產業恐遭重創。丁學文說，當下全球約一半的資金，投資在綠色能源、綠色轉型相關科技上。若川普未改變立場，將是全球ESG進程的最大挑戰，台灣得審慎以對！

全球政經情勢詭譎應居高思危

那金融機構應該怎麼辦？丁學文認為，「居高思危」最適合形容金控機構現在所處的關鍵時刻。他提到，當我們放眼所及台北市信義計畫區金控總部大樓一棟比一棟高時，不要忘記金融機構最為人詬病的地方，正是它的地區性侷限、轉型速度慢等先天劣勢。無論是區域性的政商關係，或是既得利益、抑或是勞基法規的抵制變革，甚至是監管機構的防弊思維，都讓各個金融機構在面對全球政經情勢詭譎多變之際，只能無奈採取以拖待變的被動方式因應。川普上台，這個非常可能造就全球化更加撕裂的變數，勢必會讓全球化孕育而成的金融機構面臨更多的轉型升級障礙，保護主義更會讓各地的金融機構必須優先配合政府施政作為。

▲ 當我們放眼所及台北市信義計畫區金控總部大樓一棟比一棟高時，不要忘記金融機構最為人詬病的地方，正是它的地區性侷限、轉型速度慢等先天劣勢。（圖／CFP）

當然，丁學文也提到，在台灣長大的我們，很難想像一個金融機構國家化的新世界，尤其是現在的金融機構，包括銀行、證券或是保險，都可以在台灣街頭隨處可見，藏富於民的台灣民眾最信任的也是深入各個社區的它們。但現在更重要的是，隨著全球政經情勢的丕變，地緣政治緊張和保護主義交錯形成的產業補貼大戰越演越烈，川普上台象徵的是各個國家必定會在科技競賽中大幅加碼，如此一來，各個金融機構不可能再以間接金融坐享其成，唯一的破局之道，就是隨著全球政經變化破繭而出。

丁學文在採訪最後提出幾個建議，因全球政經情勢只會越來越詭譎難測，現在的美國絕對不會變回以前的美國，雖說企業界最害怕的就是不確定性，但川普臉上貼的就是一個大大的不確定標籤。台灣金融機構應該隨著全球化不再，加強自己在資本運作與直接金融的跨國能力，並讓自己成為台灣企業與國際連結的推進器，而在大政府主義推波助瀾下的產業競賽有可能成為金融機構參與新一波產業整合的契機，讓金融機構走出困局獲得新生。美國商會USCC政策長NeilBradley最近說的一段話最好：「大型機構完全不理會政治已經不可能，當今的全球政治兩極化，沒有人不害怕。」丁學文順勢提醒台灣金融機構，台積電在成為護國神山的第一刻最想招聘的就是政經博士，金融機構最該在後全球化時代尋思培養一批讀懂全球政經變化，知道如何運用直接金融整合台灣產業、參與全球變化的生力軍，不想被大時代淘汰就必須懂得與時俱進。

▲ 台積電在成為護國神山的第一刻，最想招聘的就是政經博士。（圖／摘自網路）

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