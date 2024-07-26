灑錢難救生育率　育兒補助用在幫助孩子健康成長才有效

▲ 行政院政委陳時中日前拋出生育補助三萬元政策。（圖／記者黃克翔攝）

● 唐仙美／台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長

近日，行政院政委陳時中拋出生育補助三萬元，預估每年需要500億，雖然尚在討論階段，但此政策引起了廣泛討論。首先為了拯救少子化，我們認為這項政策立意良好，但若無全面的配套措施，可能帶來諸多問題，甚至適得其反。本聯盟認為，希望通過經濟誘因來提升出生率，但僅靠發放補助金並不能解決台灣生育率低迷的根本問題，反而可能引發一系列社會和家庭層面的問題。

首先，單純提供經濟補助並不能解決低生育率的根本問題。若缺乏配套措施，這項補助金可能會被濫用。某些家庭可能會以生育作為獲取補助的手段，而不是出於對孩子的真正關愛和養育責任。為此，我們建議政府應該設立更為嚴格的審查機制，確保補助金真正用於孩子的成長和發展。而補助也是需要在刀口上。匈牙利對有孩子的首次購屋者可以獲得經濟援助（35,000 歐元）就是不錯的政策。

▲ 單純提供經濟補助並不能解決低生育率的根本問題，因為這項補助金可能會被濫用。（示意圖／記者李毓康攝）

其次，生育是一個家庭和個人應該慎重考慮的決定，不應僅僅因為經濟誘因而輕率行動。政策制定要有更全面的分析及思考可能導致的後果，例如申請者的婚姻關係或是自然受孕與否，是否納入補助條件考量，及是否會導致一系列社會倫理問題。因此，我們呼籲政策制定者在設計生育政策時，必須慎重考慮其長遠影響。

另外國民黨立委陳菁徽說︰「應納同婚、單身族，並希望政府部門可以做整體的考量，從備孕不孕到懷孕還有產後，都可以全方位的補貼。」人工生殖技術的應用，目前法律框架內仍存在許多爭議。如何在保障個人選擇權的同時，維護社會倫理和孩子的權益，是一個需要深思熟慮的問題。任何關於生育的政策，都應該納入對人工生殖法修法的考量，確保政策的全面性和合理性。

▲ 國民黨立委陳菁徽表示，應將同婚、單身族納入人工生殖技術的適用對象。（圖／翻攝自Facebook／陳菁徽醫師）

因此，我們呼籲政府在推行這類政策時，應該同步推出更多配套措施，確保補助金真正用在需要的地方，例如建立更加嚴格的審查機制和後續追蹤系統。

為了真正提高生育率，我們認為政府應該推出一系列綜合性的政策措施：

1. 育兒補貼的多樣化：根據家庭收入和實際需要提供差異化的補貼，或是使用媽媽、寶寶手冊，可以到鄰近的藥局換尿布、奶粉，育兒家庭購屋補助或期間免息等，確保資源真正用在育兒上。

2.工作與家庭的平衡：推動企業友善育兒政策，提供更加彈性的工作時間和完善的產假制度，支持雙薪家庭的育兒需求。

3. 教育資源的優化：提升幼兒園和學校的教育質量，除了減輕家庭在教育上的經濟壓力，教育人員的把關也很重要。

▲ 政府應推動企業友善育兒政策，支持雙薪家庭的育兒需求。（圖／嬰兒與母親提供）

總之，生育補助金政策的出發點是好的，但僅僅依靠經濟刺激並不能從根本上解決問題。作為關注家庭議題的組織，我們期盼政府在制定這樣的政策時，能夠更多考慮到家庭的整體需求，包括提供更多教育資源、醫療支援及育兒輔導等配套服務，以確保每位孩子都能健康快樂地成長。呼籲政府應該謹慎思考，避免此政策被濫用，以促進家庭幸福和孩童成長。讓我們共同努力，為台灣的下一代創造一個更美好的未來。

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