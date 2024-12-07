台灣的外交突破　中國的惱羞成怒

▲中華民國總統賴清德上任後第一次出訪南太3友邦。（圖／記者陶本和攝）

● 蔡榮祥／國立中正大學政治系教授

中華民國總統賴清德上任後第一次出訪，名為繁榮南島、智慧永續之旅，過境美國夏威夷、關島，訪問馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉三個中華民國的友邦。賴清德總統這次的外交出訪，凸顯幾層重要的進展和意涵。

首先、賴清德總統過境夏威夷時，並不只是單純地在機場轉機，而是停留夏威夷兩天進行外交訪問。

賴清德總統專機抵達夏威夷時，由美國在台協會（AIT）理事藍鶯（Ingrid D. Larson）、夏威夷州長格林（Gosh Green）檀香山市長布蘭吉帝（Rick Blangiardi）接機。

賴清德總統在位於夏威夷大學的美國著名智庫東西中心發表演說。賴總統也參訪畢夏普博物館（Bishop Museum）有關南島文化的展覽，拜會夏威夷急難管理署（HI-EMA）以及赴二次大戰的亞利桑納號（USS Arizona）戰艦紀念館以中華民國（台灣）總統來悼念二次大戰美國犧牲的戰士。

AIT執行理事藍鶯、夏威夷州副州長Sylvia Luke、美國夏威夷州的Jill Tokuda、Ed Case兩位眾議員和夏威夷州的參眾議員政要以及台僑一起參加晚宴來歡迎賴清德總統，宴會中夏威夷州眾議院議長Nadine Nakamura代表致贈美國國旗跟夏威夷州州旗。賴總統停留夏威夷時，還與美國眾議院榮譽議長Nancy Pelosi長達二十分鐘的電話交談。

▼賴清德訪團抵達夏威夷檀香山，美國在台協會執行理事藍鶯親自登機迎接。（圖／隨團媒體提供）

賴清德夏威夷公開行程 凸顯台美關係穩固

綜合來看，賴清德雖沒有過境美國本土，但因為地理方位考量，在美國五十州的一州夏威夷過境轉機的安排是合情合理，台灣過去的元首馬英九總統、蔡英文總統出訪南太平洋島國都是在夏威夷或是關島轉機。

重點是賴清德總統在夏威夷公開行程，發表演說、悼念簽名以及與美國眾議院前議長通話和兩位眾議員到場致意，表示美國政府視中華民國（台灣）是一個國家，雖然美國和台灣並沒有外交關係，但美國秉持安全、尊嚴、舒適和便利的原則來接待中華民國（台灣）的賴清德總統，在外交規格和實質意涵上凸顯台美關係堅若磐石的特性。

▼總統賴清德透過視訊與電話等方式，與美方政要聯繫。（圖／總統府提供）

過境關島 史無前例播放中華民國國歌

其次，賴清德總統一行到關島過境時，古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）總督在關島總督官邸播放中華民國國歌，可以說是史無前例或是絕無僅有。同時美國允許播放國歌的行為也駁斥了部分台灣疑美論人士認為出訪規格層次太低的觀點。

賴清德在關島停留過境時，還與美國現任眾議院共和黨籍議長強森（Mike Johnson）、眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）以及與聯邦參議院軍事委會共和黨首席參議員維克（Roger Wicker）通話，顯示美國跨黨派支持台灣捍衛民主自由，也期待共同深化台美關係，促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

美國國會是三權分立政府的第一權，眾議院議長是美國總統繼承法的第二號人物，其權力和影響不言可喻。賴清德總統這次雖然沒有過境美國本土，但透過視訊連線一樣可以達成與美國政要的會面和交流。

▼總統賴清德踏進關島總督官邸，史無前例播放中華民國國歌。（圖／記者陶本和攝）

出訪南太3友邦 極具戰略意涵

再者，賴總統訪問這三個南太平洋島國是具有重要的戰略意涵。這三個島國雖然國土面積不太，但是其所連結起來的海域面積相當地大，也是美國通往印尼或澳洲航道上的重要節點。

這次出訪中的亮點是台灣融資貸款給馬紹爾群島購買飛機、台灣與吐瓦魯共同簽署「深化全面夥伴關係聯合公報以及吐瓦魯海底電纜合作意向書、台灣海巡巡防艦雲林艦停泊帛琉馬拉卡（Malakal）港執行台帛海上救援聯合操演，藉由雙方的合作和共同操演來鞏固邦誼以及對抗可能的挑戰和威脅。

▼總統賴清德出訪友邦。（圖／總統府提供）

中共持續窮兵黷武 凸顯不理性

最後，賴總統這次外交出訪期間，中國總共出動80架軍機、44艘軍艦、11 艘公務船，最高每日出動16架軍機、13艘軍艦、5艘公務船。

中國外交部發言人林劍和國台辦發言人朱鳳蓮敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來，以實際行動兌現不支持台獨的承諾。

美國從來沒有承諾要遵守一個中國原則，美國也從來不承認台灣是中國的一部分。美中三個聯合公報的前提要件是和平解決台灣問題。中國軍機艦常態性繞台以及外交蠻橫打壓台灣，讓美國民主和共和兩黨形成跨黨派共識力挺台灣。

中國對台窮兵黷武長期踐踏和忽視美中協議的紅線，竟然還可以臉不紅氣不喘地反過來要求美國遵守中國片面的主張和指控台灣倚美謀獨，台灣和美國的合作是反抗中國的侵略和拒絕武統，中國的抗議只是凸顯其惱羞成怒的不理性行為而已。

▼共機擾台。（圖／國防部提供）

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