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林耕仁揭高虹安涉貪句句屬實　還給新竹人一個真相

我們想讓你知道…林耕仁當初指控高虹安貪瀆，句句屬實。他即便知道當初自己將會點起一把火，但不是為了要燒毀整座森林、玉石俱焚，而是揭開迷幕，讓真相公諸於世。

● 徐維遠／曾任林耕仁競選團隊發言人

今日判決，不是還給林耕仁公道，是還給新竹人一個真相。

林耕仁當時受吹哨者所託，將高虹安涉貪資料公諸於世，是他作為競選市長該做的事，讓所有候選人的所作所為，都能受到公評。因此，林耕仁也不需要什麼公道，他從頭到尾，是就事論事、對事不對人。

如果各位對2022選舉有記憶，當林耕仁公布這些資料，就有網軍撲天蓋地把林耕仁打成「綠營打手」，甚至捏造林是受柯建銘指使；最可怕的是，藍營人士還撻伐林耕仁：「都選不上，還攪局嗎？」

當國民黨當時還在盤算怎樣不算輸，只有林耕仁在想，怎麼樣才能為黨贏。但就是兩者之間利益開始出現矛盾，才會讓林耕仁眾叛親離，國民黨囫圇吞棗地讓高虹安成為打敗民進黨的唯一選項。

這荒謬的歷史、錯誤的決策，也差點在2024總統大選重新上演。代表國民黨參選總統的侯友宜市長，也差點因為藍白合的鬧劇而被「棄保」。

▲ 林耕仁即便知道當初自己將會點起一把火，但仍堅持讓真相公諸於世。（圖／記者陳凱力翻攝）

回到今天判決結果，證明了林耕仁當初指控高虹安貪瀆，句句屬實。我要強調，林耕仁即便知道當初自己將會點起一把火，但不是為了要燒毀整座森林、玉石俱焚，而是揭開迷幕，讓真相公諸於世，由新竹人自行選擇未來首長，究竟是清廉自持，抑或是為蠅頭小利鑽洞取巧、貪贓枉法。

今天之後，新竹出了一位貪汙市長。如此歷史定位，高虹安必須親自背負，且當初背棄林耕仁的國民黨以及某些地方議員，都必須負起這個責任、給新竹人一個交代：當初為了打贏民進黨轉而支持的民眾黨候選人，為何還是讓新竹市民失望。

● 本文獲授權，轉載自「徐維遠」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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