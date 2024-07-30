角田夏實摘日本第一金　晚開的崖邊之花

▲ 日本31歲柔道女子選手角田夏實在巴黎奧運柔道女子48公斤級決賽中，力克24歲蒙古選手，為日本奪下首面金牌。角田也成為日本柔道史上年紀最大的奧運冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

● 文／小林文字燒

從2021年轉為48量級，角田夏實連續三年取得世錦賽冠軍；她展示壓倒性的實力，在15場比賽中皆以一本勝出，大部分都使用2種技巧：1.巴投 、 2.寢技 。

阿部詩這麼評論她：「她有著一種讓人無法感受的詭異氣息；當進入她的領域時，將立刻被其玩弄，就像蛇一樣的柔道。」

終於，女子柔道 48 公斤量級，睽違 20 年再度奪金。

角田夏實從小學開始接觸柔道，在國中的全國大賽中被13秒迅速淘汰，曾一度認為自己無法變得更強，想放棄柔道。

然而國立東京學藝大，卻向她拋出橄欖枝，這裡每周休息兩天，指導老師會尊重學生的自主性，練習內容可以自訂，就這樣，能夠輕鬆學習柔道，以及有興趣的烹飪，變成角田的大學生活。

曾經被「角田只會寢技」的批評而困擾，她決定不再去關注那些流言蜚語，而是用結果來擺脫不安的心情，堅信自己的道路。

「我已經創造出屬於自己的柔道風格，希望能夠寫下好成績，並說出不放棄戰鬥的感謝。」

出社會前，從未想過代表國家比賽，31歲的奧運首戰，並作為本屆柔道代表中，最年長的角田夏實，她終於站上夢想的舞台，成功開花、結果，恭喜妳，晚開的崖邊之花。

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