ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

角田夏實摘日本第一金　晚開的崖邊之花

我們想讓你知道…日本女子柔道運動員阿部詩認為，角田夏實有著一種讓人無法感受的詭異氣息；當進入她的領域時，將立刻被其玩弄，就像蛇一樣的柔道。

▲ 日本31歲柔道女子選手角田夏實在巴黎奧運柔道女子48公斤級決賽中，力克24歲蒙古選手，為日本奪下首面金牌。角田也成為日本柔道史上年紀最大的奧運冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

● 文／小林文字燒

從2021年轉為48量級，角田夏實連續三年取得世錦賽冠軍；她展示壓倒性的實力，在15場比賽中皆以一本勝出，大部分都使用2種技巧：1.巴投 、 2.寢技 。

阿部詩這麼評論她：「她有著一種讓人無法感受的詭異氣息；當進入她的領域時，將立刻被其玩弄，就像蛇一樣的柔道。

終於，女子柔道 48 公斤量級，睽違 20 年再度奪金。

角田夏實從小學開始接觸柔道，在國中的全國大賽中被13秒迅速淘汰，曾一度認為自己無法變得更強，想放棄柔道。

然而國立東京學藝大，卻向她拋出橄欖枝，這裡每周休息兩天，指導老師會尊重學生的自主性，練習內容可以自訂，就這樣，能夠輕鬆學習柔道，以及有興趣的烹飪，變成角田的大學生活。

曾經被「角田只會寢技」的批評而困擾，她決定不再去關注那些流言蜚語，而是用結果來擺脫不安的心情，堅信自己的道路。

「我已經創造出屬於自己的柔道風格，希望能夠寫下好成績，並說出不放棄戰鬥的感謝。」

出社會前，從未想過代表國家比賽，31歲的奧運首戰，並作為本屆柔道代表中，最年長的角田夏實，她終於站上夢想的舞台，成功開花、結果，恭喜妳，晚開的崖邊之花。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「小林文字燒/下野本舖」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►奧運熱度一屆不如一屆　是時候變得更快更高更強

►AI深偽技術亂入美大選　關鍵時刻恐影響選情

►禁團令拖垮台灣　觀光業淪為民進黨「抗中保台」祭品

►巴黎奧運開創新亮點　文化自豪中展現無與倫比的包容

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

投稿
申訴
關鍵字: 2024奧運 2024奧運柔道 角田夏實 柔道 小林文字燒 日本 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
煤礦坑裡的金絲雀效應　光電正使全球暖化在加速
事後諸葛的賽後指評　大可不必
酸民唱衰奧運國手　垃圾人只想看你跟他自己一樣失敗
基督徒也是罪人　罪人無權轟變裝皇后仿《最後的晚餐》
角田夏實摘日本第一金　晚開的崖邊之花

推薦閱讀

基督徒也是罪人　罪人無權轟變裝皇后仿《最後的晚餐》

酸民唱衰奧運國手　垃圾人只想看你跟他自己一樣失敗

事後諸葛的賽後指評　大可不必

角田夏實摘日本第一金　晚開的崖邊之花

科學園區不淹水　主因在以鄰為壑！

奧運熱度一屆不如一屆　是時候變得更快更高更強

巴黎奧運開創新亮點　文化自豪中展現無與倫比的包容

禁團令拖垮台灣　觀光業淪為民進黨「抗中保台」祭品

猛打京華城容積840%，西華飯店容積飆933%卻好..

AI深偽技術亂入美大選　關鍵時刻恐影響選情

相關文章

泰國一姐依瑟儂輕取譚蓮妮　明與戴資穎「好友決戰」爭晉級門票

泰國一姐依瑟儂輕取譚蓮妮　明與戴資穎「好友決戰」爭晉級門票

世界排名第21的泰國好手依瑟儂，今(30)日出戰首場巴黎奧運女單賽事，她以兩個21比8輕取比利時女將譚蓮妮，目前與台灣球后戴資穎都是1勝0敗..

19小時前

實現小時候的夢想　加拿大17歲游泳女將奪金

實現小時候的夢想　加拿大17歲游泳女將奪金

美泳將100公尺仰式奪銅！　比賽完見「看台上1物」更嗨：是女兒

美泳將100公尺仰式奪銅！　比賽完見「看台上1物」更嗨：是女兒

中國體操選手「重大失誤丟金」！賽後哽咽道歉…網暴怒一排全駡他

中國體操選手「重大失誤丟金」！賽後哽咽道歉…網暴怒一排全駡他

女運動員選手村休息「窗外突傳天籟合聲」　千萬網感動：太美了

女運動員選手村休息「窗外突傳天籟合聲」　千萬網感動：太美了

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

罪人無權轟變裝皇后仿最後的晚餐

罪人無權轟變裝皇后仿最後的晚餐

酸民唱衰國手　垃圾人只想看你失..

事後諸葛的賽後指評　大可不必

崖邊的遲開之花　日本第一金

科學園區不淹水　主因在以鄰為壑

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面