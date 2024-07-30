基督徒也是罪人　罪人無權轟變裝皇后仿《最後的晚餐》

▲ 2024年巴黎奧運開幕式中，有一個看起來神似達文西《最後的晚餐》的表演。（圖／路透）

● 石牧民／財團法人臺南市孔廟文化基金會執行長

2024年巴黎奧運開幕式中，有一個場景，看起來神似達文西《最後的晚餐》。那個場景引發法國宗教保守人士撻伐，批判它「嘲諷基督信仰」。風波之後，參與演出的人員 Piche 接受法國媒體訪問，證實該場景的發想的確源自於達文西《最後的晚餐》；Piche 也直白地指出，模仿《最後的晚餐》這個場景，被認為是嘲諷與不敬，其實出於組成場景的演出者是一群「變裝皇后」（drag queens）。所謂變裝皇后，所指的是男扮女裝的異裝者（cross-dressers）。就基督信仰的觀點，我們有必要問，由異裝者排出的《最後的晚餐》被視為嘲諷與褻瀆，是否有合理性？

要回答這個問題，我們首先採取文化成規中最保守的觀點，將異裝者視為紊亂倫常，有害善良風俗，甚至是社會的墮落與病徵。那麼，由悖德，墮落的表演者來演出《最後的晚餐》，有基督信仰的人，能夠據理加以批判或抨擊嗎？

《最後的晚餐》本身就是答案。在「最後的晚餐」中，耶穌基督拿起麵包，說：「這是我的身體，為你們而破碎，你們以它來紀念我；」捧起酒，說：「這是我的血，為你們而流，是新的約，你們以它來紀念我。」最後的晚餐，恰是耶穌基督向人解釋救恩的時刻。所有的人，將要通過耶穌基督的犧牲，獲得赦免。這裡的「所有人」，指的並不是「最後的晚餐」當下的所有人，而有深刻的時間維度；祂說的是包括未來萬世萬代的所有人。耶穌基督真的真的（literally）在說所有的人。

▲ 所有人都將透過耶穌基督被赦免，意即所有人都有罪。（示意圖／取自stocksnap）

所有的人都將透過耶穌基督被赦免，同時也是在說所有人都有罪（否則不會需要被赦免）。然而基督徒往往忘記，這個赦免，透過基督寶血所獲得的新生命、聖潔的生命，同樣有深刻的時間維度；祂說的是上帝在審判時，將要因著耶穌基督而轉頭不看我們的惡貫滿盈，將我們分別為聖。

信靠基督，信仰上帝的人，並不是當下就聖潔。我們仍然是罪人中的罪人。只是我們在深刻的時間維度中有盼望。那個盼望使我們相信，在審判的時刻，罪將要一筆勾消。但是現在，但是當下，基督徒仍然是罪人。而且，耶穌基督還告訴他的學生（我們），祂來是為了成全律法。意思仍是我們無法靠著律法，成規，風俗⋯⋯來成為聖潔，唯有透過耶穌基督才有可能。

那麼答案就再明顯不過。基督徒是罪人。罪人沒有立場指著別人，例如異裝者，來說他們有罪。同是罪人的我們，也不會依著對成規、風俗的見解而較為高尚。對於異裝者（或其他一切不合風俗或常規的人），別說指責他們演出了《最後的晚餐》，我們連舉起手指指著他們的資格都沒有。

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