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戴資穎堅持到最後一戰　與依瑟儂共舞君子之爭

我們想讓你知道…比賽的壓力很大，大刀我們無法想像，所以謝謝戴資穎的努力跟抗壓力，還是帶給大家一場精彩的球賽，請小戴好好休息，充電再出發。

● 狄志為／資深媒體人

昨晚一連三場中華隊奧運代表隊在法國巴黎的羽球賽事，不曉得各位讀者有沒有看，從麟洋、戴資穎到周天成，讓人看了心情洗三溫暖；王齊麟、李洋雙打逆轉贏了中國，周天成幹掉香港羽球ㄧ哥，這兩組都晉級。

但是小戴對上的是她羽球生涯史上對戰過20場的泰國羽球ㄧ姐，他們是競爭對手也是好朋友；上次東京奧運依瑟儂敗在她手中，然而這一仗她打得辛苦，最終輸給依瑟儂，奧運止步。

原本戴資穎在2021年結束後就打算掛拍，但她最終又等3年，今年再次進入五環賽場，這次確定是最後一次，應該國人都希望她能一圓金牌夢，但終究夢碎。什麼叫做「君子之爭」呢？他們兩個做了最好的示範跟詮釋，兩人賽後擁抱落淚。

我想這ㄧ幕應該滿多觀眾都跟我一樣紅了眼眶，捨不得戴資穎，也認為她真的盡力，畢竟征戰過這麼多的比賽，也累了、也乏了……

▲ 戴資穎打完生涯最終戰，賽後與好友依瑟儂擁抱時，兩人都哭了。（圖／中華奧會提供）

30歲的她真的快沒電了，跟依瑟儂相擁激動落淚，勢必成為奧運經典，相信這一場她輸了，也會祝福依瑟儂。

小戴，看到妳帶傷拚搏，讓人敬佩，也讓人不捨，雖然沒有達到期望，但請妳千萬不要氣餒，人生才30歲，未來的路還很長，「沒有站在比賽舞台上的人，是沒有資格做任何的批評。」比賽的壓力很大，大刀我們無法想像，所以謝謝你的努力跟抗壓力，還是帶給大家一場精彩的球賽，請好好休息，充電再出發。

這個出發不一定是奧運、也不一定是任何比賽，而是未來妳最想要做的事，加油。

我們接下來再為兩組選手集氣，希望可以幫台灣的羽球拿不只一面金牌回來。

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● 本文獲授權，轉載自「狄志為」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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