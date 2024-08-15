民眾被迫為「兩國論」買單　卻只獲得一場空

▲ 大陸兩高三部6月21日釋出22條《意見》懲戒台獨，其中涉及分裂國家等行為，最嚴重死刑或終身追責，並且能採取「缺席審判」。（圖／記者任以芳攝）

● 蕭念君／銀行職員

最近，兩岸關係正陷入前所未有的僵局。賴總統頻繁在公開場合宣講「新兩國論」台獨路線，引發陸方強烈反應，大陸同樣也採取對等措施，頒佈《懲獨廿二條意見》，你來我往之下，兩岸陷入更深僵局。「新兩國論」欲借中華民國的外殼上架「台灣國」，號稱要讓世界看到台灣價值，裹挾全民為此買單，但得到只有空頭支票，虛有其表。目前除台海局勢更加緊張之外，毫無成效，大陸以外的國家，更是口惠實不至，枉顧台灣利益。

今年農曆大年初五（2月14日），發生陸籍漁船2死案，驚動全島，卻一直拖到6個月後事情才算完結，賴政府一邊冷硬處理，一邊在公開場合宣傳新兩國論，頻頻挑釁大陸。在過去，蔡政府的治理下，兩岸之間也偶有摩擦，但私下民間交流卻未間斷，賴政府上台後，意識形態治理國家意味明顯，未見務實，反而凸顯蠻橫硬碰姿態。金門與大陸廈門市由於地理位置過近，因此一直以來存在多年默契，不論雙方政府摩擦如何，雙方漁民均在此處友好共處，共用大海資源。賴總統上任僅3個月，存在多年默契的金廈禁限制水域便不復存在。7月3日，陸海警強行帶走正在作業的我方船隻；另外一邊，日本也不顧「新兩國論」的面子，日前，日本逮捕我方正在作業的基隆籍漁船「福洋266號」，台日友好、「台灣有事就是日本有事」只不過是民進黨的一廂情願。

▲ 宜蘭籍延繩釣漁船「富申號」7月28日下午疑似越界進入日本與那國島12浬內捕撈，被日本公務船扣押。（圖／記者游芳男翻攝）

最近駐澳門人員派任困難事件，亦是如此。民進黨宣佈加入國際民間知名反華組織IPAC不過48小時，澳門政府立馬強調了申請簽證的條件，即以後所有派駐在澳門的人員都得簽署「遵循一個中國原則」的書面承諾。面對澳門政府的條件，民進黨政府要求澳門收回新政策，並回覆「也會做最壞的打算」，強調要求澳門自行承擔無台灣派駐人員所帶來的負面效應。這一舉動，仿佛像是小孩子的狠話，更給國際社會加劇台灣政府有意造成政治衝突的嫌疑。現在外事部門只有2個公職人員苦苦支撐，即使加班加點工作，依舊受到不小影響。國際上，日本抓捕台灣漁船，巴黎奧運會把中華奧會會旗以地區的形式放在大陸紅旗下方，新兩國論至今口惠實不至，對台灣加入正規的國際組織毫無幫助，反而犧牲了普通民衆及漁民利益，讓吃不到政治特權紅利的普通人為政治買單。

▲ 體操好手唐嘉鴻5日出戰奧運男子單槓決賽，最終與大陸選手張博恆並列銅牌，不過頒獎時我國代表團會旗卻掛在中國下方，據傳是根據國家代碼、選手姓氏、種子順序或籤表順序排列。（圖／路透）

更令人惋惜的是，在民進黨強硬的宣獨下，島内愈發只有一種聲音，今日國民黨及民眾黨，也有淪爲台獨民進黨的跟班之嫌疑，為民發聲宣傳和平，促進兩岸民間交流舉動微乎其微。小案件擴大成政治衝突，民生問題強行關聯意識形態，最後普通民眾還要爲此買單，對大眾而言，實在不公。

目前，兩岸政府你來我往都以強硬態度行事，但若執意以國家體量較勁，恐怕只會導致台灣民眾深陷苦難，不如釋放善意，務實一些，讓金廈禁限制水域重新啓用，讓兩岸觀光業恢復正常。願主政者能展現務實態度，別再讓小案件擴大成政治衝突，波及無辜民衆，這才是真正「全民總統」之氣度。

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