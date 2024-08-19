晚期肺癌難治癒　高危族群定期接受低劑量電腦斷層篩檢

▲ 藝人汪建民被診斷出罹患肺腺癌4期，消瘦到「不成人形」。（圖／記者黃克翔攝）

● 王琮柏／樂生療養院胸腔內科主任

知名藝人汪建民被診斷出罹患肺腺癌4期，突開直播親曝9次化療、超過60次的電療，消瘦到「不成人形」，深刻體會到健康的重要性。

肺腺癌是肺癌的一種，屬於非小細胞肺癌，是肺癌中最常見的類型，指肺臟中的腺體細胞產生病變。通常好發於年輕女性，且腫瘤擴大較慢，初期無症狀或症狀不明顯，因此一旦出現症狀且經診斷時，通常已是第三、第四期，且癌細胞移轉速度快、死亡率偏高。

臨床上，肺腺癌的主要症狀為久咳、胸悶、胸痛，導致出現呼吸不順或氣喘，或是其他症狀，包括疲勞感、食慾不佳、體重減輕、吞嚥困難、聲音嘶啞、頸部與鎖骨淋巴結莫名出現腫塊，或是身體其他部位突有莫名疼痛感等，皆需提高警覺，當心警訊。

▲ 低劑量電腦斷層（LDCT）是目前唯一具有國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具。（圖／台東基督教醫院提供）

目前唯一具有國際實證，可早期發現肺癌的篩檢工具──低劑量電腦斷層（LDCT），此項檢查不僅輻射劑量低且不須注射顯影劑，僅花費2～5分鐘，即可掃描整個肺部，檢查無死角，找出小於1公分的肺部腫瘤。現行的肺癌早期偵測計畫，就是提供肺癌高風險族群，如：肺癌家族史50至74歲男性或45至74歲女性，且父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾，亦或是年齡介於50至74歲、吸菸史達30年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者之對象，進行兩年一次的免費LDCT肺癌篩檢。

因晚期肺癌難以治癒，只能減緩疾病惡化的速度，故平日的預防很重要，像是拒吸油煙、二手煙，多吃蔬果，出門戴口罩，避免化學物質毒害及保持愉快心情等，這些都是可預防肺癌的重點。

另外，極力建議肺癌高危險族群或長期暴露於特殊環境，如金屬、冶礦、石綿、玻璃、粉塵、油煙、石化等的民眾與機車族，也都應該定期接受兩年一次的低劑量電腦斷層的肺癌篩檢，早期發現、早期治療，除了可減少晚期肺癌的比例，亦可連帶提升病人生活品質。

▲ 拒吸油煙、二手煙、多吃蔬果、出門戴口罩，都是可預防肺癌的方式。（圖／記者林敬旻攝）

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？ 歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。