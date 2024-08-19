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民調被賀錦麗反超　川普恐再操縱民粹重演國會暴動

我們想讓你知道…美國極端右翼力量的活躍發展，有力地動員了選民的熱情，是川普2016年獲勝的要因。為此，預見2024年大選中，極端右翼力量的發展也將發揮類似重要作用。

▲ 8月14日發佈的一項民調數據顯示，賀錦麗整體以48％的支持率，領先於川普的47％。（圖／路透）

● 馬瑞／自由撰稿人

川普遭槍擊後，勝選機率跳升，輿論一度認為川普2.0時代要來了。然而，自拜登宣佈退出競選以來，情況發生了變化，勢頭已經轉向民主黨及其候選人賀錦麗。根據美國「庫克政治報告」，當地時間8月14日發佈的一項民調數據顯示，一對一的情況下，在亞利桑那州等7個「搖擺州」中，賀錦麗整體以48％的支持率，領先於共和黨總統候選人川普的47％，且賀錦麗勢頭仍在持續增強。這也讓川普急需獲得動力，一貫帶有極端右翼色彩的人士，將賀錦麗描述為「極端主義者、自由主義者和社會主義者」，攻擊賀錦麗利用少數族裔身份謀取政治利益，拋棄她印度裔身份，突然變成了非裔，為政治上的利益，披上不同的身份外衣。

高舉民粹主義獲政治利益　川普選范斯任副手

值得註意的是，川普宣佈范斯為他的副總統人選，外界譽萬斯為川普極右翼MAGA運動的繼承人，拜登甚至批評萬斯是「川普複製品」，拜登的競選團隊則指出范斯為右翼極端分子。范斯背後所代表的是一股美式新右翼風潮，美式新右翼更傾向於主張將經濟上的民粹主義和本土主義元素，與極端傳統的社會保守主義和更為克制的外交政策相結合。川普也知道在美國的民主體制中，要憑政治而獲得到最大的權力，就是要高舉民粹主義。美國極右翼民粹「頭號操盤手」的班農曾是協助川普入主白宮的重要角色，他為川普操盤了2016年的總統競選活動，被視為川普競選及日後執政前期的意識形態總管。現在由於班農承認參與「國會山莊事件」策劃，並被以「藐視國會罪」提起刑事訴訟，將前往美國康乃狄克州丹伯里（Danbury）聯邦監獄服刑4個月，無法再為川普操盤2024年總統競選活動，不過班農曾公開推崇范斯是川普讓美國再次偉大的最佳接班人選。從川普第一個任期的借重右翼民粹主義路線，到今天的扶植種族保守主義思潮，川普一直在精心營造其政治理念上的長期遺產，從這個意義上說，川普也許是想借助范斯之力，實現其終極目標。

▲ 范斯在社會議題的立場上，是非常保守的共和黨人，他所代表的社會力量和川普非常類似。（圖／路透）

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X再成川普重要競選平台　美菁英階層感到憂心

與此同時，馬斯克因拜登政府冷落和左翼批評突然向右翼傾斜，X平台重新成為川普競選重要工具。在2016年美國總統大選中，川普的獲勝就得益於美國極端右翼力量的支援。一定程度上說，美國極端右翼力量的活躍發展，有力地動員了選民的熱情，這成為川普贏得2016年大選的重要原因之一。為此，在可預見的2024年大選中，極端右翼力量的發展也將發揮類似重要作用。隨著川普啟動2024年大選競選活動，極端右翼力量將為川普贏得保守選民發揮積極作用。所以川普宣佈范斯為他的副總統人選一決定表明川普對極右翼力量「讓美國再次偉大」的政治絕對擁護，川普正積極發動美國極右翼「二次革命」，試圖重新奪回總統寶座。

近日，拜登在退出競選後的首次採訪中表示，對美國極右翼極端主義再度興起憂心忡忡。他重提2017年夏洛茨維爾發生的極端右翼分子集會導致一起死傷事件，指責川普當時是在激勵種族主義者和極右翼分子。同時擔心川普若輸了2024年大選，美國將會出現暴力事件，類似「國會事件」或重演。拜登說川普是一個危害美國國家安全「真正的危險人物」。拜登的憂慮，其實也說出了美國精英階層的普遍擔心，他們害怕美國的極右翼控制國家權力。

2024年美國大選中，伴隨著川普發動美國極右翼「二次革命」，種族仇恨事件是否會頻發，進而引發大規模社會騷亂，將會是影響2024年大選結果的重要因素之一。

▲ 拜登曾表示，川普是一個危害美國國家安全「真正的危險人物」。（組圖／美聯社、路透社）

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