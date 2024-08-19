公開透明、清廉勤政　從革除稅務獎勵金陋習做起！

▲ 賴清德上任後，疑似涉貪的前桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安等綠藍白政治人物一一招法辦，顯現賴政府的打貪決心。（圖／高虹安辦公室提供）

● 凌蕙／退休教師

賴總統上任時，標榜打黑金、清廉勤政以及公開透明，一一打到社會大眾的痛點。我們期盼賴總統真能落實、貫徹，不僅是辦幾個政治人物涉貪案做標竿而已，一些體制上的陋習也需革除。行政院114年度中央政府總預算已籌編完成，日前賴總統聽取總預算案簡報後表示要「回應民意期待」，如此，每年飽受抨擊的稅務獎勵金預算，今年該刪除了吧？

從稅務獎金制度的沿革來看，說是威權時期的餘毒也不為過。它源於1954年的「財務罰鍰處理暫行條例」，當時正值白色恐怖時期，政府為揪出匪諜訂定「戡亂時期檢肅匪諜條例」，讓檢舉者、承辦人可分得匪諜部分財產，「財罰條例」就是仿效這條法律。「肅匪條例」製造無數冤案，「財罰條例」也不例外。而到了2003年朱星羽等163名立委聯名提案，隔年，三讀通過廢除查稅獎金。但，財政部卻依然以內部的「核發稅務獎勵金作業要點」，每年編列上億元預算，變相繼續發放獎金。公開透明乎？清廉勤政乎？

稅法權威東吳大學法學院暨法律系專任教授葛克昌表示，現今不是以前封建時代，要幫國王收更多稅，憲政國家的稅法應以人民的利益為優先。稅法從行政法改變為憲法的思維模式，在部分稅務人員與法官身上，觀念還沒調整過來。

▲ 東吳大學法學院暨法律系專任教授葛克昌表示，憲政國家的稅法應以人民的利益為優先。（圖／CFP）

而學者專家紛紛建言，監察院也曾多次調查，揭示稅務獎勵金制度實際運行中產生的諸多問題和危害，茲簡述如下：

一、法源依據不足

稅務獎勵金的發放缺乏明確的法律授權，僅依據行政命令或內部規範，有違法治原則。同時，獎勵金的性質也與法定薪資混淆不清，產生獎金變成薪資補貼的現象。

二、分配不公，肥大官瘦小吏

在缺乏法律依據下，分配的標準也不透明，行政機關在獎勵金的發放上擁有過大的裁量權，甚至出現了高階主管在獎金分配上佔有較大比例，而基層稅務人員的獎金相對較少的情形，不僅與「激勵基層」的初衷明顯不符，更讓大多數第一線基層人員背負「自肥」的黑鍋，破壞政府的公信力。

三、獎勵項目五花八門，與實際績效考核脫鉤

除了稅務業務外，許多與稅務工作關聯性不大的項目也納入獎勵範圍。2017年5月立委陳瑩舉出，連辦理路跑、桌球錦標賽、修電腦、辦公室修繕等與查稅無關的作為都可以領獎，甚至領獎人數比國稅局編制員額還多。

▲ 立委陳瑩曾指出，與查稅無關的作為都可以領獎，領獎人數甚至比國稅局編制員額還多。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

四、鼓勵過度徵稅

當獎勵與徵收額掛鉤，會鼓勵稅務官員以追求高額稅收為目標，即徵收越多，獎金越多，誘發人性貪婪的道德風險：可能過度解讀稅法，忽略了稅法的公平性與合理性。尤其在台灣高達9千多條稅法解釋函令下，當查核稅證有所爭議時，稅務人員容易作出不利納稅人的認定，導致稅務機關和納稅人之間的爭議增多。而稅務爭議的增加，一方面會增加稅務機關的行政成本，另一方面也讓人民苦不堪言，民怨四起。

107年4月監察院就指出：「基於審計部多次指正稅務獎勵金之發放對象及標準有欠合理，各界亦質疑該獎金未能照顧第一線基層稅務同仁，此外，立法院於102年作成『應請行政院完成薪資待遇合理化法制作業』之決議等，財政部雖於同年提出回歸俸給法制辦理之方案，然未獲行政院重視，仍因循舊制…」要求行政院及財政部必須儘速檢討改善。但7年過去了，每年立法院審查預算總要上演一次刪除稅務獎勵金攻防戰，一個法治國家，怎麼可以有這種「常態」？

期盼賴政府能打破這種「因循舊制」，實現上台時的承諾，清廉勤政，公開透明，廢除違法的稅務獎勵金制度。也期盼立委諸公，不要再加重人民的痛苦指數，不要再護航了！

▲ 當獎勵與徵收額掛鉤，會誘發人性貪婪的道德風險。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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