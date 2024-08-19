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466元毀公衛文名譽　台灣司法寬以待己嚴以待人

我們想讓你知道…王郁文「試著」相信台灣的司法，「想要」相信法律的公正性。然而，經歷這場判決後，我不禁要問：還有多少人願意「試著」或「想要」相信台灣的司法系統？

● 王曉民／自由撰稿人

高虹安助理費案中的王郁文在接受媒體採訪時，曾詳細描述了她在選後遭受偵查的經過。「選完之後才爆發這件事情，然後才來搜索的當下，我也以為我其實是以證人身份被叫去問，結果他說我們大概五六點、六七點，他說我們現在要移送北檢，你現在正式是犯罪嫌疑人、被告的身份。」她說，「我就第一個被移送到北檢，然後媒體就很大陣仗。」

這段話揭露了整個事件從一開始的突然，尤其是在當天搜索時，媒體蜂擁而至，後來網路上各種充滿政治色彩的新聞標題，例如：「王郁文大爆相處內幕親揭『連衛生棉...』」、「王郁文狂上節目替高虹安發聲博同情？」、「估王郁文會上訴！周偉航舉他為例：緩刑恐被撤」等，我認為這些文章不僅是刻意扭曲事實，損害了當事人的名譽，更是對王郁文與其家人造成了深遠的傷害。

王郁文在偵訊中還原當時情況，法官問她：「你說你薪水4.6萬，但入帳時多68元，你怎麼沒有覺得那68塊怪怪的？」王郁文回答：「在私人企業拿薪水也沒有拿一個整數，因此不覺得奇怪。」令人費解的是，法官似乎沒有認同這一解釋，反而質疑她為何沒有將多出的金額退還給立法院。這樣的質疑，不禁讓人感到困惑：在這種情況下，她到底應該怎麼做才能避免違法？

 

▲ 王郁文被以「利用職務機會詐取財物罪」定罪，判處2年徒刑，緩刑5年，並褫奪公權2年。（圖／記者黃哲民攝）

然而，讓人不解的是，王郁文在無犯意、無犯行，且配合調查態度良好的情況下，卻被以「利用職務機會詐取財物罪」定罪，判處2年徒刑，緩刑5年，並褫奪公權2年。這樣的判決讓人不禁質疑：她究竟錯在哪裡？如果立委助理的工作如此高風險，未來誰還敢承擔這樣的職責？從這個判決中，我們看不出法律應有的價值。

更值得關注的是，在王郁文的案件中，我們看到了長達三至四小時的疲勞偵訊，甚至起訴書似乎早已草擬完畢。這些涉嫌誘導認罪的行為，卻被司法機關完全忽略。雖然16分鐘的影片已消失，檢署第二辦公室也未設置錄音顯示燈箱，這是否已經傷害了被告的基本人權？疲勞偵訊的存在，是否構成了某種形式的酷刑？起訴書是否事先寫好，也應該加以查明。既然國家司法人員對人民要求如此嚴格，是否更應該對自己保持更高標準，否則如何讓人民信服？

這使我不禁聯想到《聖經》中的一個故事。當耶穌在橄欖山下的耶路撒冷聖殿傳道時，文士和法利賽人帶來一位犯姦淫的婦人，試圖用摩西律法陷害耶穌。他們問耶穌，是否應該用石頭打死她。耶穌知道他們的用意，彎下腰在地上寫字，給予他們反省的機會。然而，他們咄咄逼人，要求耶穌立即回答。耶穌直起身來說：「你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先拿石頭打她！」聽後，眾人一一離開，最終只剩下耶穌與那位婦人。眾人面對犯姦淫的婦人，尚且能懷有良心並自我反省，然而，作為國家執法人員，若對人民肆意揮舞權力之刀，又如何讓台灣人民安心立命？

王郁文表示，如果她默然接受這一切，不為自己辯護，她會更受傷。因此，她「試著」相信台灣的司法，「想要」相信法律的公正性。然而，經歷這場判決後，我不禁要問：還有多少人願意「試著」或「想要」相信台灣的司法系統？

▲ 「公衛文」王郁文7月26日與老公牽手走出台北地院。（圖／記者黃哲民攝）

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