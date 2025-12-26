從司法崩壞到民主獨裁

▲台灣的民主化開始於第三波民主化，但現在面臨賴政府專政的現象，似乎有回潮的趨勢。（圖／記者姜國輝攝）

●約博／時政評論者

民主獨裁當然是民主化回潮的結果，人類民主化至今共有三次民主化浪潮，也各自有其回潮的狀況。第一階段民主化始於英國，回潮則以德國希特勒為代表。希特勒的崛起始於一戰後德國的大蕭條，經由民主程序所產生的獨裁逆流，進而引發二戰的人類浩劫。而希特勒的獨裁之路，關鍵就是透過操弄司法，使之成為不受監督的獨裁者。

台灣的民主化開始於第三波民主化，但現在面臨賴政府專政的現象，似乎有回潮的趨勢。台灣的民主化始於1980年代，歷經1990年代修憲至今，共面臨三次政黨輪替的變遷。其中有兩次少數政府，兩次完全執政。每次少數政府都會造成政壇的動盪，完全執政雖然相對順遂，但也讓國家面臨專權的危機。

台灣面臨民主化回潮的危機

固然亂世要用重典，但這是在民主憲政的大框架下所為，所謂「緊急處分」權就是這樣來的，但事後需要經過國會的追認，就是要求此政治高權必須服膺於民主的機制底下。

倘若有一個國家領導人，其試圖逸脫於此民主憲政的框架下，以追求一個個人認知的更高施政目標，希特勒就是以拯救德國於危亡的大帽子，現在的賴清德政府也是以國家安全為由作為理由。要求其轄下的行政機關，乃至為其統治權「實質影響力」可及之範圍內，試圖超越民主憲政的規範下，追求此目標之達成，那就有可能走向民主化回潮的逆流中。

從民主憲政走向「民主獨裁」，當中的紅線無疑是從司法崩壞開始。在三權分立為主軸的民主憲政下，行政與立法分別扮演民主治理之主要工程，司法則立於超然中立地位，扮演兩權間定紛止爭的重要憲政機制。然當總統利用其國家元首的權力，試圖跨越行政權，將其影響力伸向司法權時，整個國家的民主憲政運作就會面臨危機。

以台灣為例，總統將其黑手伸向司法檢調以遂行打壓異己的手段，這就是台灣司法邁向崩壞的第一步。透過人事任命，總統可以將其黑手伸向檢察長、調查局長、檢察總長，乃至法務部長等檢調系統，再結合特定媒體，就可以做到黨政媒「一條龍」的司法操控模式。

當總統與行政院長以違反憲政法理的方式，拒絕公布立法院三讀通過的法律，甚至行政院長拒絕副署與執行，這就是邁向「民主獨裁」的第二步，也就是總統及其所掌控的行政院，已經開始挑戰中華民國台灣的民主憲政秩序。

但他們深知，此舉的背後還有一個「釋憲」的關卡必須跨過才能完全解套。所以進一步將政治的黑手伸向憲法法庭乃成為綠色執政當局所必然實行的邁向「民主獨裁」之路的關鍵一步。

跨越民主獨裁的契機 落實「國民主權」

好在在野黨仍有精通民主憲政的國會議員，當初經由國民主權原則的展現，制定可以箝制憲法法庭被執政者濫用的釋憲門檻，讓這批當初被蔡英文所任命的綠色大法官不敢堂而皇之的配合來自綠營的政治指令。此次所爆發的憲法法庭組織違法硬下判決所引發的憲政爭議，其實是讓我國憲政免於被別有居心的統治者染指的關鍵因素。

民主憲政有三大法理，分別是權力分立原則、人權保障原則，以及國民主權原則。其中最關鍵的是「國民主權原則」。這預示了民主憲政的最終權力依歸應該是來自於民選的國會，而非大法官及其所組成的憲法法庭。亦即，此三大法理中也是有其內在位階可言。先是國民主權原則，而後才是規範政府運作的權力分立原則與保障人權的法律上位規範。

此次涉及違法審判的五位大法官，以所謂「公益」為由，試圖跨越國民主權的憲法紅線，這背後當然有一隻黑手在操弄。為的就是可以在行政獨裁的同時，藉由司法獨裁的作法，來達到少數政府也可以有「完全執政」之實的陰謀詭計。

假如一個國家的領導人，可以在選前宣稱中華民國憲法是災難，人民如何相信他在執政以後可以真正良善誠信的來落實民主憲政的執行義務？即便其口口聲聲說，施政以不違憲為原則，但在狡辯的話語背後，則是禁不起憲政法理的嚴格檢驗。

有人將現在在台灣上演的憲政亂象比擬為希特勒或者民初的袁世凱，更近者，則有南韓前總統尹錫悅的戒嚴之變。這三者都是在先有民主的前提下，卻因為獨裁者的個人野心，逐漸讓國家走向專制獨裁的道路。而當中的關鍵，就是司法體系被操弄，進而走向民主獨裁的道路。

台灣目前的亂象是否也正在演繹此種歷史上從民主轉型邁向民主獨裁的路徑，關鍵在於代表民意的國會，以及島內具有正義感的人民願意挺身而出。亦即，「國民主權原理」能否被彰顯，乃是我國民主憲政能否得到鞏固的關鍵因素。

▼台灣目前的亂象是否也正在演繹此種歷史上從民主轉型邁向民主獨裁的路徑，關鍵在於代表民意的國會，以及島內具有正義感的人民願意挺身而出。（圖／記者湯興漢攝）

