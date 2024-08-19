李家儂／利用捷運墩柱推動城市行銷　創意廣告與文化展示的新媒介

▲利用捷運墩柱推動城市行銷，李家儂教授：創意廣告與文化展示的新媒介 。（資料照片）

李家儂／中國文化大學土地資源學系教授兼系主任

在許多現代都市中，捷運系統的墩柱因其龐大且堅固的結構，常被視為破壞城市景觀的元素。然而，在先進的TOD（Transit-Oriented Development）城市中，這些墩柱應被重新設計和利用，以提升公共空間的質量並促進城市的可持續發展。

國際上已有不少成功案例將捷運墩柱轉化為城市資源。例如，東京的涉谷站區域充分利用了高架橋下的空間，將其轉變為商業、休閒和綠化區，這不僅改善了當地的景觀，也創造了具吸引力的公共空間。類似地，在新加坡，政府將地鐵墩柱周圍的空間轉為社區花園和公共藝術展示區，這樣的設計不僅美化了環境，還促進了社區的互動和凝聚力。

捷運墩柱的再利用。透過模組化和可擴展的設計，墩柱可以垂直綠化系統或智慧城市的感應設備，這不僅能提升墩柱的功能性，還能與城市的可持續發展目標相結合。

捷運墩柱的重新設計應該融入TOD的理念，使其成為促進城市活力和美學的一部分，而非僅僅是一個結構性的障礙物。透過國際成功案例的借鑒與程式設計理念的應用，城市可以將這些原本被視為不美觀的元素轉化為資源，從而實現功能與美學的雙贏。

捷運墩柱除了可以被重新設計為公共空間和綠化區外，也具備了推動城市行銷的潛力，成為創意廣告和宣傳的媒介。在現代都市中，這些墩柱作為固定且高能見度的結構，可以被巧妙地利用來展示城市品牌、文化特色或商業廣告，從而提升城市形象，吸引遊客和投資者。

國際上已有一些成功的案例。例如，巴黎地鐵的某些站點墩柱被用來展示大型藝術品和文化宣傳，成為當地的一道風景線。同樣在紐約市，廣告公司將橋下墩柱設計為動態廣告牆，隨著列車經過，廣告畫面變換，創造出令人印象深刻的視覺效果，這不僅吸引了乘客的注意力，也為城市創造了新的營收來源。

捷運墩柱作為廣告媒介，能夠在推動城市行銷的同時，為城市創造更多的文化和經濟價值。透過結合創意設計與現代科技，這些原本被視為破壞景觀的結構可以轉化為推動城市發展的重要資源。

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