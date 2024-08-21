民眾黨注定止步2026選戰　珊珊強颱掃得黨內狼藉

● 吳靜怡／政治工作者

政治獻金醜聞案之後的民眾黨，注定提早告別2026縣市首長的佈局！

新北市黃國昌民調更顯蒼白薄弱一直無法突破一成五、台北市黃珊珊停權後無黨內提名機會、新竹市高虹安涉嫌貪污自行退黨、金門縣陳福海賄選定讞無法再參選，柯文哲操盤之下，讓整個民眾黨下次選戰壘包呈現「沒有人」的全新戰局，連牛棚半個熱身的投手身影也都沒有，還有誰想加入民眾黨參選？還有誰相信柯文哲一直以來「清廉政治」的招牌會好用，母雞提早全垮，小雞如同猢猻散。

「保黃」成功後，更能突顯民眾黨只是個延續柯文哲政治生命的一人政黨，毫無改革心意。

黃珊珊因為擔任總統大選總幹事，才能成為民眾黨立法委員不分區排名第一，當時，黨內早就許多人反彈，黃珊珊不只怯戰，還拿了保障名額！

如今領導的柯文哲競選總部出現巨大財務弊端，居然還可以繼續戀棧立委的職位，讓黨內基層的人相當不滿，管理競選總部比阿嬤管理的雜貨店還要更無章法，號稱沒有內帳的對帳，漏洞百出讓全民看笑話，幾百萬活動、幾千萬的專案都沒有人能跟支持者解釋清楚，明明柯文哲每場選戰中，每周都有財務審查會議、財務監督小組、財務系統，請問，黃珊珊是真的沒有？還是假裝沒有。

▲ 黃珊珊擔任柯文哲競選總統的總幹事，名列民眾黨立法委員不分區第一。（圖／記者屠惠剛攝）

黃珊珊保住了一席立委，反而讓民眾黨內支持者憤怒，他們要的是黃珊珊離開立法院，當初，黃珊珊、高虹安是怎麼逼宮柯文哲，要蔡壁如直接辭去立法委員的？同樣標準，黃珊珊的失職引起這麼大的風波，還要繼續戀棧立法委員？

自從柯文哲飆罵前中評會主委「誰家的狗」之後，還有誰相信狗還能是一個立場超然的中立裁量機構了，開除黨籍的標準只淪於「皇上」的意志。

民眾黨自稱親民黨勢力終將消滅！

民眾黨黨內終於不會再有幾個特定的人用「親民黨」的過去來虎假虎威了，黃珊珊的失能管理展現出自己在過去親民黨宋楚瑜身邊並非大選核心，柯文哲大選也不見這些親民黨經驗的人展現組織能力，這四年，總有人把過去親民黨邊邊角角講得自己多麼厲害，這回潮水退了，別說橘色褲子，是根本沒穿褲子。

柯文哲和陳佩琪的言語顛三倒四、放浪不羈，是害怕什麼？

木可，你不可。

▲ 柯文哲和陳佩琪的言語顛三倒四。（組合圖／ETtoday資料照）

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