中國能創造出《黑神話：悟空》　關鍵出自「絕望」

▲ 《黑神話：悟空》這個作品的核心概念為：神佛皆無道、命運皆無情、努力皆成空。（圖／翻攝自微博）

● 李文成／台灣公構股份有限公司董事長

三個要點大約可以把《黑神話：悟空》這個作品的核心概念講完：

神佛皆無道、命運皆無情、努力皆成空。

《黑神話：悟空》的開篇，就讓《西遊記》裡歷經九九八十一難後終於修得正果的鬥戰勝佛孫悟空，必須要再次面對天庭大軍的圍剿，原因是他在雷音寺獲封後，只想回花果山逍遙，此舉讓玉帝深感不安。然而，就在二郎神與悟空進行對決時，不知為何他頭頂再次生出金箍──這個本應在他完成取經任務時，就該被取下的詛咒，於是就在酣戰的關鍵時刻，忽然頭痛欲裂，最後被楊戩擊敗。

幾百年後為了尋回孫悟空的記憶，於是花果山的天命者決定開啟冒險，將被裂解的大聖六根-眼耳鼻舌身意重新拼湊回來。

一開始是觀音禪院劇本的改寫，可悲的是即使過了幾百年，當初對袈裟有著執念的金池聖僧仍然冤魂未散。這是原著中一個很有趣的小故事，位處西牛賀州的禪院，住著一個修行二百年的高僧，然而詭異的是，他卻像是一個暴發戶一樣，在初見唐僧的時候，將豪宅裡的所有財富盡一炫耀的展示出來。

而唐僧在面對這樣高調炫富的長老時，在原文裡講了一段很「汝滑」的話：

「可憐！我那東土，無甚寶貝，就有時，路程遙遠，也不能帶得。」

但實際上唐僧華美的袈裟，就讓兩百七十歲的金池聖僧羨慕不已，並借來賞玩，久久不願歸還，甚至夜裡嚎哭，沒有得到誓不罷休。

最後一代聖僧動起歹念，打算讓徒弟放火燒了唐僧師徒，盤算著：「只要主人不在，袈裟就可以不用歸還了。」

▲ 《黑悟空：神話》最核心的概念，大概就是神佛不但無情，而且是最恐怖的存在。（圖／翻攝自《黑神話：悟空》官網）

如果要說這個遊戲最核心的概念，大約就是神佛不但無情，而且是最恐怖的存在，只是因為想要擺脫編制、追尋自由，那就是天條所不允許，四大天王、六丁六甲、二十八星宿，哪怕是自己也曾受過天庭迫害的楊戬都要迫害你到天涯海角。

那如果你真的遵循這套「體系」、做一個順從者，是否就會有好下場？

從《黑神話》劇情中的牛魔王故事，大概也可窺見一二，牛魔王曾與孫悟空攜手戰天宮，此後他接受招安、服從天庭給予的一切安排，看似得到了鐵扇公主，卻被迫要接受事實：紅孩兒是借腹而生的小孩，跟他沒有血緣關係。然後曾經的好兄弟悟空，又帶了他的新夥伴來對自己進行迫害，豬八戒一耙結束了玉面公主的性命、紅孩兒則被送去了觀音身邊。

妻離子散家破，人亡。

聽話，然後呢？

如果天道、命運都是不公的，那無權者、小人物總是善良的吧？

在劇情中黃眉跟金禪子（唐僧的前世）是師兄弟，他相信輪迴報應的痛苦是直得讚美的，而後者認為有些痛苦根本沒有必要。

黃眉變身為身體臃腫的妖物降生河岸，透過自己的法術，每割破身體一次，傷口中就會湧現黃金珠寶，以此來拯救一個貧困交迫的村落。

然而村民在瘋狂中，最後將他削成了一副骨架，而在痛苦與憤怒中，村中也經歷了一場屠戮最後化成廢墟。

人可憐嗎？當憐憫之心換來的是憤恨、痴嗔、嫉妒與更多慾望的時候，所謂黎民與暴民又有什麼區別？

那我們自己會好嗎？當《黑神話》進入最後章節時，一隻老猴把一個最不堪的事時說了出來：

悟空對金箍棒、觔斗雲這些不屬於他的東西，有這麼強烈的執念想要佔有，其實，這跟可笑可悲的金池聖僧又有什麼不同？

▲ 悟空對不屬於他的東西有這麼強烈的執著，這跟可笑可悲的金池聖僧又有何不同？（圖／翻攝遊戲科學）

而最後玩家扮演的天命者努力的終點，真的是能改變命運嗎？

我很喜歡《西遊記》，是因為他讓失敗時的自己感受到生命的無常，以及在光怪陸離的人間，本來黑暗就是常態。

然而，在看《黑神話》悟空的時候，我覺得他背後要傳達的黑暗寓意更令人不寒而慄：

要有多黑暗的生活經驗與社會環境，才能誕生出《黑神話：悟空》？對體制、對天道、對人心、對自己的四重否定，在幾乎看不見希望的世界裡奮鬥，縱使配樂、美術全部都是巔峰展現，但改變不了整體絕望的風格，因為這個世界「像是華美的袍子，上面皆噬人的蝨子」。

有一種天寶盛世的氣息：在巔峰謳歌的，全是亡靈的氣味與絕望。

或許，這就是為什麼人家可以，但台灣做不出來的原因吧！那是一股末世狂歡、對自由的絕望，真正的虛無主義吧！

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