ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

中國能創造出《黑神話：悟空》　關鍵出自「絕望」

我們想讓你知道…要有多黑暗的生活經驗與社會環境，才能誕生出《黑神話：悟空》？或許這是為何中國可以，但台灣做不出的原因，那是股末世狂歡、對自由的絕望，真正的虛無主義。

▲ 《黑神話：悟空》這個作品的核心概念為：神佛皆無道、命運皆無情、努力皆成空。（圖／翻攝自微博）

● 李文成／台灣公構股份有限公司董事長

三個要點大約可以把《黑神話：悟空》這個作品的核心概念講完：

神佛皆無道、命運皆無情、努力皆成空。

《黑神話：悟空》的開篇，就讓《西遊記》裡歷經九九八十一難後終於修得正果的鬥戰勝佛孫悟空，必須要再次面對天庭大軍的圍剿，原因是他在雷音寺獲封後，只想回花果山逍遙，此舉讓玉帝深感不安。然而，就在二郎神與悟空進行對決時，不知為何他頭頂再次生出金箍──這個本應在他完成取經任務時，就該被取下的詛咒，於是就在酣戰的關鍵時刻，忽然頭痛欲裂，最後被楊戩擊敗。

幾百年後為了尋回孫悟空的記憶，於是花果山的天命者決定開啟冒險，將被裂解的大聖六根-眼耳鼻舌身意重新拼湊回來。

一開始是觀音禪院劇本的改寫，可悲的是即使過了幾百年，當初對袈裟有著執念的金池聖僧仍然冤魂未散。這是原著中一個很有趣的小故事，位處西牛賀州的禪院，住著一個修行二百年的高僧，然而詭異的是，他卻像是一個暴發戶一樣，在初見唐僧的時候，將豪宅裡的所有財富盡一炫耀的展示出來。

而唐僧在面對這樣高調炫富的長老時，在原文裡講了一段很「汝滑」的話：

「可憐！我那東土，無甚寶貝，就有時，路程遙遠，也不能帶得。」

但實際上唐僧華美的袈裟，就讓兩百七十歲的金池聖僧羨慕不已，並借來賞玩，久久不願歸還，甚至夜裡嚎哭，沒有得到誓不罷休。

最後一代聖僧動起歹念，打算讓徒弟放火燒了唐僧師徒，盤算著：「只要主人不在，袈裟就可以不用歸還了。」

▲ 《黑悟空：神話》最核心的概念，大概就是神佛不但無情，而且是最恐怖的存在。（圖／翻攝自《黑神話：悟空》官網）

如果要說這個遊戲最核心的概念，大約就是神佛不但無情，而且是最恐怖的存在，只是因為想要擺脫編制、追尋自由，那就是天條所不允許，四大天王、六丁六甲、二十八星宿，哪怕是自己也曾受過天庭迫害的楊戬都要迫害你到天涯海角。

那如果你真的遵循這套「體系」、做一個順從者，是否就會有好下場？

從《黑神話》劇情中的牛魔王故事，大概也可窺見一二，牛魔王曾與孫悟空攜手戰天宮，此後他接受招安、服從天庭給予的一切安排，看似得到了鐵扇公主，卻被迫要接受事實：紅孩兒是借腹而生的小孩，跟他沒有血緣關係。然後曾經的好兄弟悟空，又帶了他的新夥伴來對自己進行迫害，豬八戒一耙結束了玉面公主的性命、紅孩兒則被送去了觀音身邊。

妻離子散家破，人亡。

聽話，然後呢？

如果天道、命運都是不公的，那無權者、小人物總是善良的吧？

在劇情中黃眉跟金禪子（唐僧的前世）是師兄弟，他相信輪迴報應的痛苦是直得讚美的，而後者認為有些痛苦根本沒有必要。

黃眉變身為身體臃腫的妖物降生河岸，透過自己的法術，每割破身體一次，傷口中就會湧現黃金珠寶，以此來拯救一個貧困交迫的村落。

然而村民在瘋狂中，最後將他削成了一副骨架，而在痛苦與憤怒中，村中也經歷了一場屠戮最後化成廢墟。

人可憐嗎？當憐憫之心換來的是憤恨、痴嗔、嫉妒與更多慾望的時候，所謂黎民與暴民又有什麼區別？

那我們自己會好嗎？當《黑神話》進入最後章節時，一隻老猴把一個最不堪的事時說了出來：

悟空對金箍棒、觔斗雲這些不屬於他的東西，有這麼強烈的執念想要佔有，其實，這跟可笑可悲的金池聖僧又有什麼不同？

▲ 悟空對不屬於他的東西有這麼強烈的執著，這跟可笑可悲的金池聖僧又有何不同？（圖／翻攝遊戲科學）

而最後玩家扮演的天命者努力的終點，真的是能改變命運嗎？

我很喜歡《西遊記》，是因為他讓失敗時的自己感受到生命的無常，以及在光怪陸離的人間，本來黑暗就是常態。

然而，在看《黑神話》悟空的時候，我覺得他背後要傳達的黑暗寓意更令人不寒而慄：

要有多黑暗的生活經驗與社會環境，才能誕生出《黑神話：悟空》？對體制、對天道、對人心、對自己的四重否定，在幾乎看不見希望的世界裡奮鬥，縱使配樂、美術全部都是巔峰展現，但改變不了整體絕望的風格，因為這個世界「像是華美的袍子，上面皆噬人的蝨子」。

有一種天寶盛世的氣息：在巔峰謳歌的，全是亡靈的氣味與絕望。

或許，這就是為什麼人家可以，但台灣做不出來的原因吧！那是一股末世狂歡、對自由的絕望，真正的虛無主義吧！

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「李文成」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►明年國防預算創新高　添購軍武不如力行「全民國防」

►桃捷綠線站名罔顧民意　不冠「中正」就渾身不對勁？

►墾丁觀光只能靠陸客救？　旅遊品質就是地方水準

►降息就意味經濟衰退要來了？　美股有望帶動台股回升

投稿
申訴
關鍵字: 黑神話 黑神話：悟空 西遊記 3A 黑暗面 中國 李文成 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
信任度慘遭腰斬　柯文哲不辭黨主席將搞垮整個黨
劇情大反轉！　雲林大戰連載2年進入完結倒數？？
北京鼎泰豐撤出華北市場　中國內需消費低迷
中國能創造出《黑神話：悟空》　關鍵出自「絕望」
桃捷綠線站名罔顧民意　不冠「中正」就渾身不對勁？

推薦閱讀

中國能創造出《黑神話：悟空》　關鍵出自「絕望」

桃捷綠線站名罔顧民意　不冠「中正」就渾身不對勁？

降息就意味經濟衰退要來了？　美股有望帶動台股回升

北京鼎泰豐撤出華北市場　中國內需消費低迷

明年國防預算創新高　添購軍武不如力行「全民國防」

墾丁觀光只能靠陸客救？　旅遊品質就是地方水準

台灣沒能力做《黑神話：悟空》　有些事不是資金到位就..

劇情大反轉！　雲林大戰連載2年進入完結倒數？？

代理教師越來越難招　加開正式缺很難？

李艷秋／以老兵之女為榮　以身為第二代為傲

相關文章

史詩級實況主「魯蛋」被范琪斐當罵人詞　澄清《黑神話》沒破原因

史詩級實況主「魯蛋」被范琪斐當罵人詞　澄清《黑神話》沒破原因

資深媒體人范琪斐日前在YouTube節目製作一期關於《黑神話：悟空》影片，遭到網友質疑「沒做功課」、「不了解遊戲」，讓她在臉書求救希望有懂遊..

14小時前

明年國防預算創新高　添購軍武不如力行「全民國防」

明年國防預算創新高　添購軍武不如力行「全民國防」

斷交台灣後「損失13.7億」！宏都拉斯上百蝦農倒閉　業者吐心聲

斷交台灣後「損失13.7億」！宏都拉斯上百蝦農倒閉　業者吐心聲

「燉鹿鞭、發裸照」給外甥：擠擠總是有的！　美女局長正面照曝光

「燉鹿鞭、發裸照」給外甥：擠擠總是有的！　美女局長正面照曝光

「在大陸沒做人尊嚴」　前解放軍少校當庭請法官體諒逃離原因

「在大陸沒做人尊嚴」　前解放軍少校當庭請法官體諒逃離原因

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

人生要有多黑暗才能生出《黑神話..

人生要有多黑暗才能生出《黑神話..

桃捷綠線命名糟　罔顧民意又無辨..

降息就意味著經濟衰退要來了？

鼎泰豐撤出華北　中國內需消費低..

國防預算創新高　不如力行「全民..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面