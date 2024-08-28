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柯稱「笑藍綠不敢誠實申報」　就像強姦犯辯「男人都有性慾」

我們想讓你知道…柯文哲稱「笑你們國民黨、民進黨不敢誠實申報」，這就像一個強姦犯被逮捕後，在審訊面對法官的時候，辯稱說：「天下的男人都有性慾！」。

● 高達宏／美國亞特蘭大大學電腦科學碩士，曾任《民眾日報》記者

從柯文哲自稱墨綠開始，我就覺得自稱「智商157」的柯文哲就只是個「嘴巴157」的人而已。

當時國民黨爆了很多他的料，我信了，綠營的人不但不信，還幫他辯解，養虎之罪該由民進黨承擔！

柯文哲的民眾黨爆發假帳案之後，小草們紛紛離棄柯文哲和民眾黨而去，民眾黨的好感度大幅減少14.7個百分點，反感度增加11.3個百分點。

而且後勢更不樂觀，因為事發已經將近二星期，民眾黨集全黨之力仍然說不明白、講不清楚，甚至，越說越亂、越是搞死自己。

於是柯文哲的「嘴巴157」又開始了！ 

▲ 柯文哲稱「笑你們國民黨、民進黨不敢誠實申報」，但完全沒有提出藍綠不誠實申報的證據。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲說，把這次帳務風波當作「出麻疹」，之後就有抵抗力了！

是醫生但卻不是「政治醫生」的柯文哲完全搞錯了，這次驗出的不是「政治麻疹」，是驗出了「政治肺癌」，所以才會一直咳咳的說不清楚啦！

至於這是初期的肺癌，還是末期肺癌，還要進一步檢驗！

柯文哲又說，「笑你們國民黨、民進黨不敢誠實申報」。

這又是柯文哲的「嘴巴157」，完全沒有提出藍綠不誠實的證據，就是用自己想當然耳的說法來胡亂甩鍋！

這就像是一個強姦犯被逮捕後，在審訊面對法官的時候，辯稱說：「天下的男人都有性慾！」。

不料，檢察官回應：「我也是男人，我也有性慾，但是，我不會去強姦做出犯法侵犯別人的事！『不是每一個男人都像你一樣！』所以我不會被判刑關進監獄，你會！」。

話又說回頭，民進黨、國民黨有沒有誠實申報，那是他們家的事，柯文哲的民眾黨就是因為沒有誠實申報，做了假帳，才會有這樣的下場！

沒看過「嘴巴157」的嘴巴裡塞滿了鈔票的樣子嗎？看看現在的柯文哲就知道了。

▲ 自稱「智商157」的柯文哲就只是個「嘴巴157」的人而已。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字: 柯文哲 政治獻金 不實申報 民眾黨 高達宏 雲論

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