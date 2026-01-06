ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

誰奪走長者一生積蓄的不動產？　高齡遭情感詐騙的隱形危機

我們想讓你知道…在高齡、失能與詐騙環伺高度風險交織的情境下，如何在尊重權利與防止重大侵害之間取得平衡，正是政策制定者必須面對的課題。

▲。（圖／翻攝自pixabay）

▲近年來，老人及退休族群遭詐騙案件層出不窮，其中尤以「情感型」或「信任型」詐騙最具隱蔽性。（圖／翻攝自pixabay）

●李永然、曾春僑／中華人權協會名譽理事長、永然法律基金會顧問

近年來，老人及退休族群遭詐騙案件層出不窮，其中尤以「情感型」或「信任型」詐騙最具隱蔽性。此類犯罪往往非短期誘騙，而是透過長時間陪伴、照顧與情感經營，逐步取得被害人信任後，再以誘導、暗示甚至半脅迫的方式，促使當事人讓渡或移轉其重要資產（包括不動產）。

被害者特徵與高風險條件

近年新聞所揭露的多起案件，已充分顯示此問題的嚴重性，例如：台南地區照護者誘導長者抵押並賤賣房產案、北市失智婦人遭詐騙高達一點六億元，以及知名作家晚年涉及的「桃花劫」事件等，均凸顯在「高齡社會」下，情感詐騙已成結構性風險，不容再以個案視之。

實務上，受害者多具有情感疏離、獨居、喪偶、或輕重不一的認知退化、失智等特徵，且與原有親屬關係可能相對疏遠。詐騙標的除現金、金飾等高價值動產外，更常見鎖定「不動產」，因不動產價值高，處分一次即可造成難以回復的重大損失。

常見操作手法　法律灰色地帶

此類案件的常見手法，包括以高報酬投資話術誘導長者抵押房屋、偽造或濫用契約關係、假借信託或代理名義處分財產，甚至透過低價轉讓產權、「假贈與真侵奪」等方式，遊走於民事與刑事責任的灰色地帶，使事後救濟更加困難。

▼此類犯罪往往非短期誘騙，而是透過長時間陪伴、照顧與情感經營，逐步取得被害人信任後，再以誘導、暗示甚至半脅迫的方式，促使當事人讓渡或移轉其重要資產（包括不動產）。（圖／視覺中國CFP）

▲信用卡，盜卡，詐騙，電信詐騙，詐欺。（圖／視覺中國CFP）

從相關部門經驗　建構制度防線

為防止類似案件一再發生，筆者認為，可借鏡新北市推動的「獨居長者不動產防護網」制度，將防詐機制前移至交易源頭。透過整合戶政、財產總歸戶、金融往來紀錄及必要之醫療資訊，建立全國性、高風險交易預警機制，以制度性方式彌補個人判斷力不足之風險。

另現行金融體系中，民眾投資理財時，須定期完成效期一年的「風險屬性評估問卷」，若問卷逾期或申購商品不符風險等級，系統即會自動啟動交易限制與警示。

此類制度涵蓋基本資料、投資經驗、財務狀況、風險承受度與投資行為等項目，值得作為高齡者之不動產與重大財產處分的參考模型。

跨部門資料　作為風險輔助判斷

在現有政府資料庫架構下，各系統其實已具備相當程度的風險判斷基礎。例如：戶政系統可判斷年齡、親屬關係層級，若涉及三等親以外甚至非親屬之高額贈與或借貸，應提高風險權重；獨居且戶籍內僅單一人口者，也屬「高風險族群」。衛福部資料則可反映特定疾病或醫療使用頻率，作為認知判斷能力可能下降之警示指標。

在財金資料方面，透過演算法比對個人資產結構與過往金融行為，可即時發現異常徵象，例如：單筆或累積交易金額超過總資產一定比例，或一向無資金需求者突然設定高額貸款、抵押不動產等，皆可設定為「高風險事件」，並即時通報。

啟動關懷與法律防護機制

當系統風險係數超過設定閾值時，除可即時啟動跨機關關懷機制外，也可透過法令設計，要求通知法定順位繼承人，或強制引入公證人的公認證程序，透過多重防護設計，降低不當財產移轉風險。

否則一旦進入爭議，不論民事或刑事訴訟，往往曠日廢時，既消耗司法資源，也對當事人及其家人造成長期心理折磨。

在財產自由與保護之間　尋求平衡

誠然《憲法》固然賦與民眾享有自由處分私有財產之權利，但在高齡、失能與詐騙環伺高度風險交織的情境下，如何在尊重權利與防止重大侵害之間取得平衡，正是政策制定者必須面對的課題。

若能及早建立制度性防線，或可在不過度干預的前提下，大幅降低高齡者遭受動產詐騙的風險，也減少台灣社會不幸悲劇的發生！

▼在現有政府資料庫架構下，各系統其實已具備相當程度的風險判斷基。（圖／中華民國數位發展部）

▲▼。（圖／中華民國數位發展部）

想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►政權震盪下的軍隊底線　川普時代的政軍拉鋸

►華納併購　MAGA派大戰自由派

►6480億元收購商譽形成之會計與經濟實質分析

投稿
申訴
關鍵字: 李永然 曾春僑 雲論 高齡 詐騙 情感詐騙 打詐 防詐 老人 不動產

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
從伊朗與委內瑞拉戰例　透視中國防空體系的盲區
誰奪走長者一生積蓄的不動產？　高齡遭情感詐騙的隱形..
中國痛批美國跨海抓捕馬杜洛　暴露專制政權真正的恐懼
川普軍事行動完全無法制衡？
反制無人機國家隊　台灣防衛體系下一個必須完成的關鍵..

推薦閱讀

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

誰奪走長者一生積蓄的不動產？　高齡遭情感詐騙的隱形..

中國痛批美國跨海抓捕馬杜洛　暴露專制政權真正的恐懼

川普軍事行動完全無法制衡？

從伊朗與委內瑞拉戰例　透視中國防空體系的盲區

反制無人機國家隊　台灣防衛體系下一個必須完成的關鍵..

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

國民黨很糟　民進黨更加不堪

鄭麗文主席治理下　兩岸路線、世代共治及黨中央與地方..

【司法官養成】考上司法官平均26歲　幾乎無產業工作..

相關文章

中國痛批美國跨海抓捕馬杜洛　暴露專制政權真正的恐懼

中國痛批美國跨海抓捕馬杜洛　暴露專制政權真正的恐懼

美國突襲委內瑞拉、抓捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro），引發國際高度關注。各國反應分歧，有支持、有質疑，但最用力譴責的，幾乎清一色..

13小時前

少女被警告厄運「iPhone秒失竊」　小偷竟是算命師本人

少女被警告厄運「iPhone秒失竊」　小偷竟是算命師本人

川普軍事行動完全無法制衡？

川普軍事行動完全無法制衡？

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

竹聯南興會涉虛幣詐600萬！幣流直達柬埔寨　22人被逮8收押

竹聯南興會涉虛幣詐600萬！幣流直達柬埔寨　22人被逮8收押

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

誰奪走長者一生積蓄的不動產？　..

中國痛批美國跨海抓捕馬杜洛　暴..

川普軍事行動完全無法制衡？

從伊朗與委內瑞拉戰例　透視中國..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面