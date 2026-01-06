誰奪走長者一生積蓄的不動產？　高齡遭情感詐騙的隱形危機

▲近年來，老人及退休族群遭詐騙案件層出不窮，其中尤以「情感型」或「信任型」詐騙最具隱蔽性。（圖／翻攝自pixabay）

●李永然、曾春僑／中華人權協會名譽理事長、永然法律基金會顧問

近年來，老人及退休族群遭詐騙案件層出不窮，其中尤以「情感型」或「信任型」詐騙最具隱蔽性。此類犯罪往往非短期誘騙，而是透過長時間陪伴、照顧與情感經營，逐步取得被害人信任後，再以誘導、暗示甚至半脅迫的方式，促使當事人讓渡或移轉其重要資產（包括不動產）。



被害者特徵與高風險條件

近年新聞所揭露的多起案件，已充分顯示此問題的嚴重性，例如：台南地區照護者誘導長者抵押並賤賣房產案、北市失智婦人遭詐騙高達一點六億元，以及知名作家晚年涉及的「桃花劫」事件等，均凸顯在「高齡社會」下，情感詐騙已成結構性風險，不容再以個案視之。

實務上，受害者多具有情感疏離、獨居、喪偶、或輕重不一的認知退化、失智等特徵，且與原有親屬關係可能相對疏遠。詐騙標的除現金、金飾等高價值動產外，更常見鎖定「不動產」，因不動產價值高，處分一次即可造成難以回復的重大損失。



常見操作手法 法律灰色地帶

此類案件的常見手法，包括以高報酬投資話術誘導長者抵押房屋、偽造或濫用契約關係、假借信託或代理名義處分財產，甚至透過低價轉讓產權、「假贈與真侵奪」等方式，遊走於民事與刑事責任的灰色地帶，使事後救濟更加困難。

從相關部門經驗 建構制度防線

為防止類似案件一再發生，筆者認為，可借鏡新北市推動的「獨居長者不動產防護網」制度，將防詐機制前移至交易源頭。透過整合戶政、財產總歸戶、金融往來紀錄及必要之醫療資訊，建立全國性、高風險交易預警機制，以制度性方式彌補個人判斷力不足之風險。

另現行金融體系中，民眾投資理財時，須定期完成效期一年的「風險屬性評估問卷」，若問卷逾期或申購商品不符風險等級，系統即會自動啟動交易限制與警示。

此類制度涵蓋基本資料、投資經驗、財務狀況、風險承受度與投資行為等項目，值得作為高齡者之不動產與重大財產處分的參考模型。



跨部門資料 作為風險輔助判斷

在現有政府資料庫架構下，各系統其實已具備相當程度的風險判斷基礎。例如：戶政系統可判斷年齡、親屬關係層級，若涉及三等親以外甚至非親屬之高額贈與或借貸，應提高風險權重；獨居且戶籍內僅單一人口者，也屬「高風險族群」。衛福部資料則可反映特定疾病或醫療使用頻率，作為認知判斷能力可能下降之警示指標。

在財金資料方面，透過演算法比對個人資產結構與過往金融行為，可即時發現異常徵象，例如：單筆或累積交易金額超過總資產一定比例，或一向無資金需求者突然設定高額貸款、抵押不動產等，皆可設定為「高風險事件」，並即時通報。



啟動關懷與法律防護機制

當系統風險係數超過設定閾值時，除可即時啟動跨機關關懷機制外，也可透過法令設計，要求通知法定順位繼承人，或強制引入公證人的公認證程序，透過多重防護設計，降低不當財產移轉風險。

否則一旦進入爭議，不論民事或刑事訴訟，往往曠日廢時，既消耗司法資源，也對當事人及其家人造成長期心理折磨。



在財產自由與保護之間 尋求平衡

誠然《憲法》固然賦與民眾享有自由處分私有財產之權利，但在高齡、失能與詐騙環伺高度風險交織的情境下，如何在尊重權利與防止重大侵害之間取得平衡，正是政策制定者必須面對的課題。

若能及早建立制度性防線，或可在不過度干預的前提下，大幅降低高齡者遭受動產詐騙的風險，也減少台灣社會不幸悲劇的發生！

