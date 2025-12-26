ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態度卻更模糊

我們想讓你知道…美國知道中國的軍事實力在進步，也看見了對台威脅，但回應的方向卻是比較偏向「持續觀察」和「避免升高對抗」，而不是讓對手感受到「動手會付出巨大代價」。

▲。（圖／路透）

▲報告明確指出，北京雖然尚未確定是否具備成功入侵並佔領台灣的能力，但正朝著2027年前具備相關軍事能力的目標穩步推進。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國五角大廈公布川普第二任期內首份《中國軍事實力年度評估報告》，指出中國人民解放軍正持續擴張軍力，並完善以武力威脅、甚至奪取台灣的各種軍事選項。

報告明確指出，北京雖然尚未確定是否具備成功入侵並佔領台灣的能力，但正朝著2027年前具備相關軍事能力的目標穩步推進。解放軍近年來加強對台灣的兩棲登陸、火力打擊與海上封鎖演練，並大幅提升在台灣周邊空域與海域的軍事活動，進入台灣防空識別區的次數自2023年起增加超過六成。

報告同時指出，中國的軍事擴張已不僅限於台海。中國正在加速打造全球軍力投射能力，包括在柬埔寨與吉布地設立軍事與後勤設施，並計畫在2035年前擁有九艘航空母艦，規模僅次於美國。中國第三艘航母「福建號」已完成海試，並採用電磁彈射系統，顯示其航母技術正快速逼近美軍水準。

在核武方面，五角大廈評估中國目前擁有約600枚核彈頭，雖然生產速度較前幾年放緩，但整體核武計畫仍在擴張，預估2030年前可能突破1,000枚。中國同時強化早期預警與反擊能力，使其對美國本土的威脅顯著提升。報告也指出，北京拒絕與美國展開軍控談判，認為美俄應先削減核武庫。

值得注意的是，這份報告在語氣上相較過去更為和緩，一方面揭露中國軍事擴張對美國與台灣的嚴峻挑戰，另一方面卻多次強調川普政府希望穩定美中關係、加強軍事溝通與避免誤判。這種「一邊示警、一邊降溫」的表述，反映出華府在對中競爭與穩定關係之間的拉扯。

報告出爐之際，正值美國批准高達110億美元的對台軍售，同時川普總統也淡化中國短期內對台動武的可能性，並準備於明年訪問北京。整體而言，五角大廈清楚描繪出中國軍事野心與對台威脅的輪廓，但對美國將如何實際因應，仍語帶保留。

美國看見中國對台威脅　回應卻是偏向「避免升高對抗」

人在歐洲旅行，聖誕節的凌晨因為時差醒得特別早，乾脆把美國五角大廈最新發布的《中國軍力報告》細讀了一遍。
說真的，讀完這一百頁的報告，心情一點也不輕鬆，因為裡面傳遞出來的訊息，其實相當明確：中美之間的實力差距快速縮小，而北京對台灣的軍事準備，正在全面升級，並且愈來愈接近實戰化。

報告形容得很具體：解放軍持續建構包括「封鎖、斬首行動、飛彈飽和攻擊、網路與電磁干擾」，再加上所謂的 A2/AD 區域拒止能力，形成一種高度系統化的作戰計畫。目標很清楚：一旦北京決定動手，就希望在最短時間內造成既成事實，讓美國和盟友來不及反應，衝突就已經無法逆轉。

簡單說，美方認為北京的計算不是「要不要打」的問題，而是「一旦打起來，怎麼讓它結束得快」。

這些訊息本來就讓人憂心，但更令人不安的，是報告所呈現的另一面：美國對這些威脅的認知非常清楚，但卻沒有太多強化嚇阻的明確內容。語氣上反而不斷強調希望與中國保持穩定關係、繼續對話、加強透明溝通等概念，甚至連以往會詳細列舉的軍備部署，也比過去縮水不少。

講得更直白一點：美國知道中國的軍事實力在進步，也看見了對台威脅，但回應的方向卻是比較偏向「持續觀察」和「避免升高對抗」，而不是讓對手感受到「動手會付出巨大代價」。

這是美國當前對中戰略最核心的矛盾！嚇阻不可能只是靠喊話，而是靠對手相信你真的準備好了，會出手，出手還會讓他後悔。如果川普政府還在強調「穩定與可控」，這樣的訊號很容易被北京解讀成：華府希望避免衝突，所以也可能在衝突發生時，保持距離避免介入。

這份報告中，美方也展現出對台灣軍力與防衛準備的高度掌握，從後備系統、訓練人數、國防預算結構，到台灣正在進行的防衛改革，美方都一清二楚。但報告仍沒有給出任何明確的「保證介入」的承諾。這就意味著，台灣在這場對抗中，美方的態度就是台灣必須以「自己不讓對手輕舉妄動」為基本策略。

坦白說，台海目前的和平，其實已經並不全然是靠美國軍力能壓制住中國，而是因為北京還沒放棄和平統一的選項。我們可以說北京也許是還沒準備好，又或許還想影響台灣內部。

不管理由是什麼，這都代表和平相處這道門還開著，台灣該做的不是靠情緒衝動把門關起來，而是設法延長和平、爭取時間。

▼美國知道中國的軍事實力在進步，也看見了對台威脅，但回應的方向卻是比較偏向「持續觀察」和「避免升高對抗」，而不是讓對手感受到「動手會付出巨大代價」。（圖／路透）

▲▼ 。（圖／路透）

台灣內部狀態　未必支撐得起這樣的戰略耐性

看著台灣目前的社會氣氛，令人最擔心的，不是外部威脅，而是內部的對立與撕裂。政治的激烈對抗早已滲透到日常生活，連基本的憲政體制都變成政治攻防的工具，在這樣缺乏互信的環境下，怎麼談得上團結應變？台灣喊著要強化「自我防衛」，但如果社會連彼此信任都建立不起來，又怎麼可能真正形成有效的國防準備？

國防不是只有預算和裝備，更需要社會共識與制度穩定。嚇阻從來不是建立在「軍購數量」上，真正讓北京動武前要三思的，是台灣本身長年累積的實力，除了本身的國防之外，還有更細緻的軟實力，包括了兩岸共同的歷史交集，文化交流，加上台灣人民努力拼出的經貿實力，科技力，人才力，而這些實力支撐著台灣社會，讓台灣的民心穩定、願意共同攜手承擔風險。凝聚起來的社會，才真正能產生防禦的力量！

從美方這份報告裡，台灣應該要看出我們不能只靠期待外部保護，也不能繼續在內部互相撕裂找敵人。團結不是口號，甚至可以說不該選擇。台灣需要更多人在當前的每一次爭議中，願意為共同利益發出逆風之言，並且有從自己的立場退一步的勇氣。

▼國防不是只有預算和裝備，更需要社會共識與制度穩定。嚇阻從來不是建立在「軍購數量」上，真正讓北京動武前要三思的，是台灣本身長年累積的實力。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲海軍陸戰隊。（圖／翻攝蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

►思想可以無限大－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

●本文轉載自「Dennis 的全球政治筆記」以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

►閣揆不副署又拒絕執行法律　憲政秩序蕩然無存

►行政協助文書驗證　防堵不動產相關詐騙

►歐洲擬戰後進駐烏克蘭　多國部隊成為新安全保證

投稿
申訴
翁履中專欄

翁履中專欄 翁履中

旅美政治學者，希望以不分黨派的中間觀點，連結學術研究與政治現況，憑藉證據剖析時事，盼更多人能就事論事，了解到意見可以不同，但願意接納歧見的台灣才會有共同的未來。

翁履中最新文章

more

五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態..

日本希望美國大聲支持　但川普政府為何猶豫？

台積電硬起來？　想守護矽盾「先搞清楚是誰在寫劇本」

川普「立刻」打給高市早苗　挺日本還是請她別再踩北京..

川習通話測風向「推進統一壓力增加」　台灣需務實穩住..

關鍵字: 翁履中 雲論 中國 台灣 美國 台海 中國軍事實力年度評估報告

分享給朋友：

追蹤我們：

最新評論
五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態..
國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行
民進黨政府毀憲沒有下限　台灣民主危在旦夕！
偏離法治常識　專業的憲政白痴
閣揆不副署又拒絕執行法律　憲政秩序蕩然無存

推薦閱讀

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態..

民進黨政府毀憲沒有下限　台灣民主危在旦夕！

台灣經濟熱呼呼　為何消費冷颼颼

大法官不必充當義勇急先鋒

偏離法治常識　專業的憲政白痴

閣揆不副署又拒絕執行法律　憲政秩序蕩然無存

謝銘洋等五位大法官枉法判決　全民應嚴肅面對憲政危機

賴清德「掀桌」　 民主憲政走進無解死胡同

行政協助文書驗證　防堵不動產相關詐騙

相關文章

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

國將衰先賤其師　一場教室內的文明政變正在進行

荀子這段兩千多年前的警語，如今不再是歷史的註腳，而是台灣社會的現場轉播。在一個曾以「師道尊嚴」自許、以筆墨書香為象徵、以教育傳承為文明信仰的..

8小時前

聖誕節海面不平靜　金門海巡強勢驅離大陸海警3船

聖誕節海面不平靜　金門海巡強勢驅離大陸海警3船

福建艦日前過航台海　陸國防部曝往後「還會組織」

福建艦日前過航台海　陸國防部曝往後「還會組織」

解放軍「4套武統方案」曝！海空封鎖威脅美本土　憂台對抗意志薄弱

解放軍「4套武統方案」曝！海空封鎖威脅美本土　憂台對抗意志薄弱

23年大翻轉！台灣人均GDP「超越南韓」成亞洲黑馬　日韓差距擴大

23年大翻轉！台灣人均GDP「超越南韓」成亞洲黑馬　日韓差距擴大

讀者迴響

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

國將衰先賤其師　一場教室內的文..

五角大廈公布中國軍事實力報告　..

民進黨政府毀憲沒有下限　台灣民..

台灣經濟熱呼呼　為何消費冷颼颼

大法官不必充當義勇急先鋒

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面