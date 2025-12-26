五角大廈公布中國軍事實力報告　劇本越來越明、華府態度卻更模糊

▲報告明確指出，北京雖然尚未確定是否具備成功入侵並佔領台灣的能力，但正朝著2027年前具備相關軍事能力的目標穩步推進。（圖／路透）

●翁履中／美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授

美國五角大廈公布川普第二任期內首份《中國軍事實力年度評估報告》，指出中國人民解放軍正持續擴張軍力，並完善以武力威脅、甚至奪取台灣的各種軍事選項。

報告明確指出，北京雖然尚未確定是否具備成功入侵並佔領台灣的能力，但正朝著2027年前具備相關軍事能力的目標穩步推進。解放軍近年來加強對台灣的兩棲登陸、火力打擊與海上封鎖演練，並大幅提升在台灣周邊空域與海域的軍事活動，進入台灣防空識別區的次數自2023年起增加超過六成。

報告同時指出，中國的軍事擴張已不僅限於台海。中國正在加速打造全球軍力投射能力，包括在柬埔寨與吉布地設立軍事與後勤設施，並計畫在2035年前擁有九艘航空母艦，規模僅次於美國。中國第三艘航母「福建號」已完成海試，並採用電磁彈射系統，顯示其航母技術正快速逼近美軍水準。

在核武方面，五角大廈評估中國目前擁有約600枚核彈頭，雖然生產速度較前幾年放緩，但整體核武計畫仍在擴張，預估2030年前可能突破1,000枚。中國同時強化早期預警與反擊能力，使其對美國本土的威脅顯著提升。報告也指出，北京拒絕與美國展開軍控談判，認為美俄應先削減核武庫。

值得注意的是，這份報告在語氣上相較過去更為和緩，一方面揭露中國軍事擴張對美國與台灣的嚴峻挑戰，另一方面卻多次強調川普政府希望穩定美中關係、加強軍事溝通與避免誤判。這種「一邊示警、一邊降溫」的表述，反映出華府在對中競爭與穩定關係之間的拉扯。

報告出爐之際，正值美國批准高達110億美元的對台軍售，同時川普總統也淡化中國短期內對台動武的可能性，並準備於明年訪問北京。整體而言，五角大廈清楚描繪出中國軍事野心與對台威脅的輪廓，但對美國將如何實際因應，仍語帶保留。

美國看見中國對台威脅 回應卻是偏向「避免升高對抗」



人在歐洲旅行，聖誕節的凌晨因為時差醒得特別早，乾脆把美國五角大廈最新發布的《中國軍力報告》細讀了一遍。

說真的，讀完這一百頁的報告，心情一點也不輕鬆，因為裡面傳遞出來的訊息，其實相當明確：中美之間的實力差距快速縮小，而北京對台灣的軍事準備，正在全面升級，並且愈來愈接近實戰化。

報告形容得很具體：解放軍持續建構包括「封鎖、斬首行動、飛彈飽和攻擊、網路與電磁干擾」，再加上所謂的 A2/AD 區域拒止能力，形成一種高度系統化的作戰計畫。目標很清楚：一旦北京決定動手，就希望在最短時間內造成既成事實，讓美國和盟友來不及反應，衝突就已經無法逆轉。

簡單說，美方認為北京的計算不是「要不要打」的問題，而是「一旦打起來，怎麼讓它結束得快」。

這些訊息本來就讓人憂心，但更令人不安的，是報告所呈現的另一面：美國對這些威脅的認知非常清楚，但卻沒有太多強化嚇阻的明確內容。語氣上反而不斷強調希望與中國保持穩定關係、繼續對話、加強透明溝通等概念，甚至連以往會詳細列舉的軍備部署，也比過去縮水不少。

講得更直白一點：美國知道中國的軍事實力在進步，也看見了對台威脅，但回應的方向卻是比較偏向「持續觀察」和「避免升高對抗」，而不是讓對手感受到「動手會付出巨大代價」。

這是美國當前對中戰略最核心的矛盾！嚇阻不可能只是靠喊話，而是靠對手相信你真的準備好了，會出手，出手還會讓他後悔。如果川普政府還在強調「穩定與可控」，這樣的訊號很容易被北京解讀成：華府希望避免衝突，所以也可能在衝突發生時，保持距離避免介入。

這份報告中，美方也展現出對台灣軍力與防衛準備的高度掌握，從後備系統、訓練人數、國防預算結構，到台灣正在進行的防衛改革，美方都一清二楚。但報告仍沒有給出任何明確的「保證介入」的承諾。這就意味著，台灣在這場對抗中，美方的態度就是台灣必須以「自己不讓對手輕舉妄動」為基本策略。

坦白說，台海目前的和平，其實已經並不全然是靠美國軍力能壓制住中國，而是因為北京還沒放棄和平統一的選項。我們可以說北京也許是還沒準備好，又或許還想影響台灣內部。

不管理由是什麼，這都代表和平相處這道門還開著，台灣該做的不是靠情緒衝動把門關起來，而是設法延長和平、爭取時間。

▼美國知道中國的軍事實力在進步，也看見了對台威脅，但回應的方向卻是比較偏向「持續觀察」和「避免升高對抗」，而不是讓對手感受到「動手會付出巨大代價」。（圖／路透）

台灣內部狀態 未必支撐得起這樣的戰略耐性

看著台灣目前的社會氣氛，令人最擔心的，不是外部威脅，而是內部的對立與撕裂。政治的激烈對抗早已滲透到日常生活，連基本的憲政體制都變成政治攻防的工具，在這樣缺乏互信的環境下，怎麼談得上團結應變？台灣喊著要強化「自我防衛」，但如果社會連彼此信任都建立不起來，又怎麼可能真正形成有效的國防準備？

國防不是只有預算和裝備，更需要社會共識與制度穩定。嚇阻從來不是建立在「軍購數量」上，真正讓北京動武前要三思的，是台灣本身長年累積的實力，除了本身的國防之外，還有更細緻的軟實力，包括了兩岸共同的歷史交集，文化交流，加上台灣人民努力拼出的經貿實力，科技力，人才力，而這些實力支撐著台灣社會，讓台灣的民心穩定、願意共同攜手承擔風險。凝聚起來的社會，才真正能產生防禦的力量！

從美方這份報告裡，台灣應該要看出我們不能只靠期待外部保護，也不能繼續在內部互相撕裂找敵人。團結不是口號，甚至可以說不該選擇。台灣需要更多人在當前的每一次爭議中，願意為共同利益發出逆風之言，並且有從自己的立場退一步的勇氣。

▼國防不是只有預算和裝備，更需要社會共識與制度穩定。嚇阻從來不是建立在「軍購數量」上，真正讓北京動武前要三思的，是台灣本身長年累積的實力。（圖／翻攝蔡英文臉書）

