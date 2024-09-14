全球最嚴碳定價政策在台灣　「紅蘿蔔」跟「費率」待規劃！

▲ 環境部今天正式公告碳費三子法，宣告台灣正式邁入碳定價時代。（圖／記者許敏溶攝）

● Bryant／產業研究與市場策略分析員

隨著全球氣候變遷問題日益嚴峻，各國紛紛加大力度推動碳定價政策，台灣也在8月29日正式公布了「碳費收費辦法」三項子法，正全力迎向全球淨零經濟潮流。台灣雖然是碳定價後進國家，但是後發優勢讓環境部得以參考各國防弊經驗，可以說台灣碳費是全球最嚴格的碳定價制度之一。

台灣國發會設定的2030年台灣減量目標為24±1％，今年年初環境部將2030年減量目標上調到25～28％。儘管還追不上歐盟設定的55％減量目標，但目前世界各國減碳目標更接近鼓勵性質，台灣卻是初上路就設計困難的目標，並以《自主減量計畫管理辦法》 約束企業強制遵循環境部的時程。

除了有政策的強制力，台灣經濟結構也與歐盟不同，由於台灣是世界前沿的製造大國，人均碳足跡向來名列前茅，台灣的減碳難度比起歐盟的減碳難度自然大上許多。因此對於台灣企業而言，碳費政策帶來了前所未有的挑戰。

減碳政策看齊先進國家 台灣企業面臨前所未有的轉型壓力

▲ 高額的碳費，可能對國內企業，尤其是高碳排放行業帶來巨大的財務壓力與營運挑戰。（圖／取自pixabay）

台灣的碳費政策旨在快速推動國內企業的低碳轉型，並對排放大戶設下了明確的減碳目標與時間表。然而，高額的碳費和嚴格的監管措施，可能對國內企業，尤其是高碳排放行業，如鋼鐵、石化等，帶來巨大的財務壓力與營運挑戰。

這些傳統產業在台灣經濟中佔有重要地位，不僅提供了大量的就業機會，也對台灣的出口貿易貢獻頗多。只是，這些產業同時也是台灣碳排放的主要來源，2023年台灣碳排量有52.92％來自製造部門，其中前三大碳排放產業分別為石化業、電子業及鋼鐵業，約佔製造部門六成五至七成的碳排放。

三大產業雖然規模龐大，卻是國際公認的「貿易暴露」產業。在氣候治理領域，貿易暴露產業可能會因為政策限制而流失競爭力、外國搶走商機繼續排放大量溫室氣體，最終導致減碳政策失敗，這種現象被稱為「碳洩漏」。

歐盟避免產業發生碳洩漏的方式，是給予境內碳洩漏高風險產業100％免徵，並且提供諸如競爭力基金等財源，為歐盟企業提供能源成本補貼與基礎建設財政支援。歐盟為了進一步保護企業競爭力，還設置了碳邊境調整機制（CBAM），讓非歐盟企業必須對歐盟支付碳費。

▲ 歐盟給予境內碳洩漏高風險產業100％免徵，避免產業發生碳洩漏。（圖／達志影像／美聯社）

環境部的構想則非常有野心，自始就沒有提供台灣企業100％免徵額度，而是給予原訂名「碳洩漏風險係數」，後來改稱「排放量調整係數」的特殊參數，讓台灣的碳洩漏高風險產業可以用 0.2、0.4、0.6 三個階段，逐步提高碳費繳納的額度，讓企業有強烈動機減碳。從這一點看，台灣的制度嚴格程度是世界第一，相對而言企業的壓力也是最大。

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借鑒國際經驗 「紅蘿蔔」配套不可或缺

從國際經驗來看，碳定價政策在推動減碳方面確實能夠發揮重要作用，但其效果往往依賴於政府是否同時提供了足夠的支持性措施。這些支持措施，包括補貼、稅收減免、技術研發資助等，不僅能夠幫助企業平穩過渡至低碳經濟，還能促進技術創新和產業升級。

以歐盟為例，其碳排放交易系統（EU-ETS）是全球最具影響力的碳定價機制之一。然而，歐盟並未一味地通過高額碳費來壓制企業的碳排放，而是在此基礎上，對於高碳洩露風險的產業，給予了相應的免費碳配額。這種做法不僅避免了產業外移的風險，還確保了這些企業能夠在全球競爭中保持競爭力。

▲ 歐盟的綠色新政，為企業提供了大量的資金支持，用於技術創新和產業轉型。（圖／視覺中國CFP）

此外，歐盟還通過一系列政策措施，鼓勵企業投資低碳技術。例如，歐盟的綠色新政（European Green Deal）就為企業提供了大量的資金支持，用於技術創新和產業轉型。這些措施為歐洲企業創造了良好的減碳環境，使得它們能夠在符合環保要求的同時，保持強大的競爭力。

同樣的，台灣在推動碳定價政策時，也應該設計類似的「紅蘿蔔」措施。這些措施應該針對不同產業的特點和需求，提供有針對性的支持。對於高碳洩露風險的行業，應考慮給予適當的優惠政策。

例如，氫能技術和碳捕集與封存（CCS）技術是目前國際上公認的兩項重要低碳技術。台灣政府應該加大對這些技術的研發投入，並鼓勵企業積極參與開發應用。通過推動技術創新，台灣可以在全球低碳轉型中占據有利位置，並在實現減碳目標的同時，促進經濟增長。

▲ 氫能技術和碳捕集與封存技術，是目前國際上公認的兩項重要低碳技術。（圖／記者高兆麟攝）

適中費率務實減碳 打造低碳經濟的「台灣模式」

環境部設計出碳費三子法之後，碳費政策距離正式開徵，只剩一塊核心的拼圖：碳費費率。

要實現淨零排放的長期目標，費率設計必須務實。只是費率並非環境部所能決定，在碳費母法《氣候變遷因應法》中規範，碳費費率由碳費審議委員會決定，目前委員會召開了四次會議，討論評估不同碳費率是否造成綠色通膨等經濟衝擊，以及考慮碳洩漏風險的調整機制，但尚未有明確的費率方案出爐。

如果對三大產業施加高額碳費，減量進度必然立竿見影，可是如果僅依賴嚴格的碳費制度，而沒有相應的配套措施，過高的碳費率將直接增加企業的營運成本，這些企業很可能難以負擔。尤其是在經濟結構高度依賴製造業的台灣，碳費成本壓力不僅僅讓企業有減碳動機，還可能導致產業外移。

▲ 台灣經濟結構高度依賴製造業，碳費成本壓力不僅僅讓企業有減碳動機，還可能導致產業外移。（圖／記者李毓康攝）

企業若將生產基地轉移至碳費較低的國家或地區，不僅會抵消台灣的減碳努力，還可能帶來就業機會的流失和經濟下滑的風險。

現在的轉型政策不同以往，包含台灣在內，過去世界各國對待高污染產業都是驅之而後快，卻造成產業空洞化、就業機會流失，國家發展停滯不前。歐盟因為烏克蘭戰爭開打，被迫面對過往依賴俄國與中國的問題，現在亟欲推動「再工業化」，這是台灣絕對要避免的副作用。

這最後一塊關鍵拼圖，審議委員會應該要權衡輕重，設置一個適中的費率，使企業有足夠的緩衝時間來調整和適應。通過鼓勵技術創新和提供政策支持，逐步引導企業向低碳方向轉型。這樣的費率設計，既能達到減碳的目的，又能保障經濟的穩定發展，實現環保與經濟的雙贏。

▲ 歐盟因為烏克蘭戰爭開打，被迫面對過往依賴俄國與中國的問題，現在亟欲推動「再工業化」。（圖／路透）

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