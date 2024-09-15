洛杉隱患頻發　2028奧運安全不容樂觀

▲ 2028年奧運將於洛杉磯舉行。（圖／達志影像／美聯社）

● 梁梓晴／香港中文大學學生

巴黎奧運閉幕日前夕的8月10日，2028洛杉磯奧運籌委會主席凱西．瓦瑟曼（Casey Wasserman）、洛杉磯市長凱倫．巴斯（Karen Bass）出席了發佈會，向全球媒體保證，他們將採取一切必要措施來確保比賽的安全性與公正性。此次發佈會吸引了眾多國際媒體的關注，其中安全和公正是東西方記者共同關心的話題。



有記者就美國的槍枝管制問題可能帶來的安全隱患向瓦瑟曼提問。在面對國際媒體的關注時，洛杉磯奧運籌委會主席凱瓦瑟曼表示，美國奧會和帕奧會一直在努力工作，以確保洛杉磯奧運會對所有參賽者都是公平的。此外，瓦瑟曼主席在最近的新聞發佈會上也表達了積極的態度與承諾，針對美國長期存在的槍枝管控問題及其可能對奧運會安全構成的風險，他強調了籌委會將採取措施，確保比賽的安全與公正，力保賽事的安全與公正性不受影響。

儘管瓦瑟曼表示，洛杉磯是一座非常安全的城市，市長和市議會正在不斷努力提升城市的安全水準。但是近年來，洛杉磯治安頻頻出現問題，槍枝管控政策的不力和犯罪率的上升，是洛杉磯槍擊案頻發的主要原因，對居民的安全構成了嚴重威脅。

▲ 近年來，洛杉磯治安頻頻出現問題。（圖／達志影像／美聯社）

今年1月1日淩晨，美國洛杉磯一場跨年夜聚會發生槍擊事件，該槍擊事件發生於當日淩晨1時左右，地點位於洛杉磯市聖達菲大道和波特街附近。當時警方在不遠處的街區執行警務，突然聽到上述案發地點方向傳來數聲槍響。警方趕到後，看見一大群人從案發現場逃離。多人身受槍傷倒在地上，其中2人當場死亡，另有8名傷者送醫院救治。

經警方調查，案發時該地正在舉辦一場跨年夜聚會，一些人發生了爭吵，隨後衝突升級為槍擊事件。

不久後的4月13日晚，洛杉磯再次發生槍擊案，一名男子在公寓樓屋頂開槍掃射，並直播作案過程，男子當時攜帶AR-15突擊步槍和多把手槍，累計發射30到50發子彈，瘋狂掃射街道。美國KTLA5電視台稱，男子係41歲的越南裔廚師。此次事件引發附近居民恐慌。有人表示，槍響持續10分鐘，距離自己大約50米，令人害怕，還有人以為是黑幫火拼。

儘管美國的大規模槍擊案震驚了世界，但美國槍枝製造和銷售是一個龐大的產業，涉及大量就業和稅收。時至今日，控槍在美國已成空談。政客們利用擁槍組織和槍枝製造商組成的龐大利益集團為自己服務，槍枝氾濫、槍案頻發、特別是越來越多未成年人成為槍枝暴力參與者和受害者的殘酷現實，讓許多民眾對美國政府失去了信心。

▲ 美國槍枝製造和銷售是一個龐大的產業，涉及大量就業和稅收。（圖／路透）

由此可見，美國的槍枝管控問題，大大增加了大型體育賽事的安全風險，雖然洛杉磯奧運籌委會通過其承諾和採取的措施，顯示出他們對於保障比賽安全與公正的決心，但是目前為止，我們還沒有看到明顯的效果，洛杉磯奧運會是否能辦成一個安全且公正的體育盛會，值得我們持續關注。

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