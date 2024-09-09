司法官不是全才　切勿專斷認定專業人員貪瀆

▲▼京華城改建案屬於都市計畫案，不是都更案。（圖／記者屠惠剛攝）

林博克／都市計畫技師

民眾黨主席柯文哲接受檢廉偵訊主張自己對京華城容積率「不知道」，這句話激起名嘴與媒體的狂轟，作市長的怎麼可能不知道。其實，不只柯文哲不知道，就算目前偵辦案件的檢察官、廉政官及裁定羈押的法官也都不清楚都市計畫容積率問題，處處顯露張冠李戴的痕跡，再扣上貪瀆圖利的罪名，讓真正的專家學者噤若寒蟬。

京華城是都市計畫案，不是都更案，適用都市計畫法相關規範，然而，都市計畫法及相關規定只是上位法令，法規內容僅作原則性規定，且所有的都市計畫開發案都要經過嚴密的法定程序研議、審議，都發局將案件送獨立機構台北市都市計畫委員會討論，都委會每次與會的內外部委員加上官員至少三十二人以上，經過多次會議討論，最後才採共識決，決議給予容積獎勵。

如果檢方認為京華城都市計畫案的容積獎勵違背法令，那麼就代表與會的所有委員和官員都有問題，豈有只認定會議主持人、業者和市長涉嫌圖利和行收賄罪？司法似有政治辦案之疑，但專家之間卻從不考量政治。

看看台北地院羈押柯文哲的裁定書，可以發現法官對於都市計畫毫無專業，竟在裁定書上說「被告明知增加過高、超過560%的容積予京華城違背法令，仍執意為之」，檢方聲押提供給法院這些內容，法院裁定後，媒體和名嘴跟進指摘為貪瀆。然而，從事都市計畫的人看到這樣的裁定只能搖頭，司法官雖然懂法律，但顯然不懂都市計畫，甚至連基本概念也沒有，全國商三的法定基本容積率已經是560%，加上本來就可向政府購買容積移轉30%，容積至少是728%，560%以上哪裡違法？

至於容積獎勵，都市計劃法對於容積獎勵，授權直轄市或內政部在施行細則中做必要的規定，目前除了台北市，其他縣市都針對都市計劃「非都更案」訂有容積獎勵規定。

台北市雖未完成修法，但台北市依據「都市計劃法」第39條、85條授權規定容積獎勵，並依「台北市都市計劃施行自治條例」第25條，可在都市計畫細部計畫中規定容積獎勵至多可達20%，容積加容獎則不得超過50%。不只京華城，台北市很多都市計畫案都依此程序取得容積獎勵。

聞道有先後，術業有專攻，司法人員不是全才，切勿專斷，外行領導內行，恣意誣蔑專業人員貪瀆。如果查不到金流，何必誣陷製造冤屈。

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