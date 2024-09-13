張博智／淺談國軍「槍械格鬥」的草率與謬誤

▲上刺刀。（圖／視覺中國）

● 張博智／前陸軍步訓部體育組上校組長

習槍行槍四十幾年，近幾年，聽從多位好友的勸進，編撰教材、筆記及拍攝光碟，希望有利於留下紀錄與身影，以供有志者及後人參考。

平時，也自行錄製短片，擇其一二分享。因此，獲得不少共鳴與迴響，但大都來自習武的同道，至於其它流言蜚語、酸言酸語，實在不足為道。

▲▼前陸軍步訓部體育組上校組長張博智，表演刺槍術，犀利的動作展現上刺刀的軍魂。（圖／張博智攝）

說來好笑，各項運動競技武藝，容有探究與爭端，卻各有憑藉，不至於「胡言亂語」「胡說八道」，唯獨刺槍術或現稱「槍械格鬥」堪稱七嘴八舌、各有成見與偏見。

為何如此？恐怕是緣於當過兵的都曾有習練的經驗吧？

以前，我常以為國軍推行刺槍術多年，從兵到將、從現役到後備，都有經驗，在此共同基礎上持續推展，或能有望成為國防體育，甚至是全民運動。但今，我改變了這樣的認知，因為大多數人的經驗不但短淺輕薄，而且大都未入門道，甚且誤入歧途卻自以為是。

刺槍是戰技，無疑是「生死格鬥技」應當需要更嚴格更強更多的訓練，遺憾的是，除了少數單位基於任務屬性會有嚴格密集持續的訓練外，大都止於蜻蜓點水的膚淺經驗，糟糕的是，這樣尚未入門或入錯門的微末經歷，竟成了他們充當行家的倚仗！

我曾是體幹班長年的主課教官，我是編撰刺槍術教材、教學影片的教官，我不但鑽研這項戰技且發表過許許多多的論述與專書，我甚至是負責國軍體能戰技師資培育的步訓部體育組上校組長。

數十年不曾間斷勤訓苦練精練而所演示的動作，竟被人拿去做說三道四的話柄？

這種不知強以為知，外行充內行，不知高低優劣的言論竟沆瀣一氣，實在令人喟嘆！

然而，我的技術高下，倒不足慮，自有識貨之行家可做公允之評論，我所憂慮的是，這樣積非成是，眾口鑠金的結果，將會是刺槍術的劫難！

多年之后，為了傳承與利於

後輩學習，特別冶煉成系統性、模組化的教學程序、方法、要領，希望能使有志於學的人避免多走冤枉路，提升學習效能，只可惜，卻見許多無的放矢的批評。上述種種還不是最讓我憂心的，現在所謂的「槍械格鬥」的興革方向及方式，才更讓我憂心忡忡。

平心而論，我實在難以相信，主其事者竟會如此草率與偏執！竟然會將如此影響深遠的興革大任，委由職能稚嫩的幹部？而參與其中的師資幹部卻也洋洋得意，自以為參與了一項了不起的改造工程。

戰技，是生死格鬥技，持械用槍豈是輕予之舉？興革又怎能如此這般倉促亂無章法！

容我再說一遍，槍械格鬥之說並無錯誤，興革也的確有其必要，但所要做的重點只有兩個：著重標靶訓練；落實對刺訓測賽。如此，強化與落實，即能在既有基礎上符合實戰化戰訓需求與目標。捨此不為，草率革除既有，卻又亂無章法，豈是治軍練兵之道！

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