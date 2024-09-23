民眾黨須思考兩年條款、藍白合課題　避免走向泡沫化

▲ 北檢13日提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

● 黃凱祥／中正大學學生

近期柯文哲主席因京華城案被收押禁見，新聞攻佔各媒體版面，風波蔓延的同時，除了考驗民眾黨的危機處理能力，也不斷的動搖著民眾黨支持者對於民眾黨的信心。

雖然整體事件已經進入司法程序，但整體偵查過程顯然已經被媒體大肆公開，至於為什麼會這樣？當然要問媒體，可能他們會通靈，絕對不會是北檢的問題。

而觀察到現在，雖然整體事件並沒有什麼決定性的證據，法院也還未作出判決，但也依然對於民眾黨產生一定程度的影響。

以理性、務實、科學與清廉等等價值與信念建立的民眾黨，如今正在水生火熱之中，短期內對民眾黨的傷害已經造成，而長期上這些傷害是否會持續影響民眾黨？而民眾黨是否還有其他問題？

▲ 以理性、務實、科學與清廉等等價值與信念建立的民眾黨，如今處於水生火熱之中。（圖／記者屠惠剛攝）

筆者試著從基本價值受挑戰、兩年條款的政治豪賭以及2028藍白合，試圖分析民眾黨走到現在所面臨的問題以及未來可能的挑戰。

基本價值受挑戰

這次風波一個最顯而易見的問題是：「為何對於民眾黨來說傷害極大？」

要回答這個問題，我們可以先思考民眾黨何以能夠創立並發展至今？

顯然支持民眾黨的支持者在最初是看上柯文哲本身這個人所代表的某些價值，這些價值包括清廉、公開、透明與勤奮等等，而隨著民眾黨的創立，支持者認為柯文哲及其領導的民眾黨或許將為台灣開創一個全新的政治文化。

民眾黨並沒有其他兩黨的龐大資源，以及許多的在地樁腳，其所依靠的更多的是理想與價值的凝聚，也因此作為民眾黨立黨的根本價值，必須要讓任何人挑不出任何一丁點的毛病，而如今柯文哲陷入風波，不管到底最後是否有問題，也顯然讓其立黨之根本受到動搖。

▲ 柯文哲深陷風波，其民眾黨立黨之根本受到動搖。（圖／翻攝自嘖嘖頁面）

未來要還給民眾黨原本的形象，坦白說已經要等到法院最終裁決後，且判決結果是有利於柯文哲的，整個風波才能就此止住，然而這整件事情本身已經具有高度的政治性，過去台灣司法所為人詬病的獨立性問題，顯然是柯文哲必須面對的不穩定變因，但不論如何，在此之前民眾黨到底該怎麼辦？

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兩年條款的政治豪賭

雖然在政黨體系方面除了因京華城案民眾黨被搞得人仰馬翻以外，政治獻金案也對於民眾黨造成一定程度的影響，但另一方面在政治體系的立法院，民眾黨在第一會期通過了許多改革法案，在這一方面雖然不同人有不同的看法，而筆者認為大致上是為民眾黨加分的。

但問題來了，如果以現在的情況，看起來持續維持四年感覺會是一個不錯的選項，然而民眾黨是有所謂的「兩年條款」，兩年條款意味著民眾黨現任的八席不分區委員在兩年之後將會全數退下，由後續的八席不分區委員遞補。

這真的是一個很奇怪、很創新又或者很理想的條款。

然則其背後的意涵為何？

▲ 民眾黨的兩年條款是一個很奇怪、很創新又或者很理想的條款。（圖／記者李毓康攝）

按照民眾黨的說法，是希望讓更多的聲音進到立法院為民發聲，不過我們可以用另一個較為現實的角度進行觀察。

我們先試想民眾黨現任的八席不分區委員，誰具有明星政治人物的特質？這些特質包誇人格魅力以及個人專業度。

顯而易見的，黃國昌是一個最具代表性的人物，當然筆者並不是說其他的民眾黨委員不認真，或者沒有政治明星的光環，但其他委員所散發出來的政治氣息，都和柯文哲與黃國昌有一些距離。

也因為如此，不是民眾黨支持者的人民，想到民眾黨更可能想到的是黃國昌以及柯文哲，這兩個人似乎就代表了一整個民眾黨，而這背後其實就意味著民眾黨黨內政治明星實為缺乏。

然而要培養政治明星必須要有舞台，進到立法院是一個最直接的途徑，也因此這或許是當初訂立八年條款的可能現實，然而隨著遞補的八席進入立法院，黃國昌也會隨之脫下立法院的戰袍，而在台灣卸下公職更可能意味著失去政治的舞台。

▲ 黃國昌及柯文哲兩個人似乎就代表了一整個民眾黨，這揭露出民眾黨黨內政治明星實為缺乏的事實。（圖／記者李毓康攝）



所以筆者認為兩年條款當初在訂立時或許基於理想，希望多元的聲音進到立法院，也或許基於現實希望發掘更多的政治明星，但隨之交換的是黨內現存的政治明星失去舞台，筆者認為這樣的賭注風險高且極度的不合理。

不過談到這個問題我們或許可以直擊問題的核心，即2028的選舉，也因此我們接續下去討論，屆時2028的選舉氛圍將可能如何呈現？

2028藍白合

從2024的選戰看起來，民進黨手握接近40％的選票，這些選民基本上難以撼動，而相對的也難以成長。

如果2028民眾黨與國民黨依然分裂各自推出自家的總統候選人，可以預估的是民進黨依然會持續執政，然而這場仗對於民眾黨來說，是關乎生死存亡的一役，為什麼這樣說？

如果2028綠營繼續執政，藍營雖然會持續式微，但其仍有一定的老本能夠支撐其尚存一絲氣息，但白營就不一樣了，白營仰賴政黨補助款以及小額性的捐款，如果八年條款後的立委表現不佳，柯文哲又還深陷泥淖之中，且隨著時間的流逝，選民的熱情是會愈發的式微的，這種種因素都對於民眾黨來說極為不利。

▲ 2028藍白若不合作，民眾黨勢必會難以為繼。（圖／記者林敬旻攝）

也因此如果民眾黨仍希望在未來繼續存在台灣政壇，但必須要先講「存在並不意味著壯大」，直接了當地說，2028藍白勢必要合作，對於白陣營來說，2028這一役，柯文哲如果要再以總統的身分參選，顯然相當困難，畢竟2024選了個第三名，且以現在看起來，筆者實在想不出有什麼理由可以使得2028的柯文哲比2024的柯文哲來的更強大。

而即使藍白和，要如何說服其選民與藍營的合作是基於什麼樣的理念？如何避免重蹈親民黨的覆轍？而民眾黨到底有多少籌碼？

在2024年的選戰中，柯文哲找來黃國昌加入民眾黨，成為民眾黨在這場選舉中的重要戰力，也為民眾黨得到8席不分區立委，這數字在113席雖然佔少數，然而如果我們以政黨得票的比例來看，投給民眾黨為22.07％，國民黨為34.58％，民進黨則為36.16％，看比例我們就能夠知道這樣的政黨得票率其實相當的可觀，民眾黨相當程度的整合了大部分的第三勢力，也為台灣的政治提供了新的選擇。

▲ 柯文哲找來黃國昌加入民眾黨，成為民眾黨在這場選舉中的重要戰力，也為民眾黨在2024大選中，得到8席不分區立委。（圖／記者屠惠剛攝）



然則如今民眾黨面臨許多荒謬的問題，以及許多不切實際的想法，其必須努力地重建選民對於其的信任。與此同時，民眾黨必須思考兩年條款後，黨內政治明星究竟該如何繼續保有政治舞台，後續遞補的八席也應該馬上訓練作為一個所謂的「有魅力的政治人物」。

而在黨愈發壯大的同時，卻也要切記絕對不能什麼人都招進來，因為筆者認為許多大有問題的人都是從民眾黨出來的，且時常自稱是民眾黨的前某某職位，這也意味著民眾黨在選拔人才上也大有問題。

最後在2028的選戰中，如何與藍陣營達成共識，讓黨內政治明星有機會於2028重返公職發光發熱，這種種課題都牽動著未來民眾黨的生存，未來民眾黨需謹慎應對。

▲ 民眾黨面臨許多荒謬的問題，以及許多不切實際的想法，必須努力重建選民對於其的信任。（圖／記者黃克翔攝）

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