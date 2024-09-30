賴清德只顧引戰不顧民生　發飆總統能走多遠？

▲ 報載賴清德日前出席國防部舉辦茶會，到場後竟氣得大罵，「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好」，並將手中資料往地上摔。（圖／記者林敬旻攝）

● 羅智強／立法委員

報載賴清德日前出席國防部舉辦茶會，因總統府官員稱活動屬輕鬆性質，請現場的將官們坐著就好。結果賴清德到場後竟氣得大罵，「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好」，並將手中資料往地上摔。

耍官威時，賴清德惦記著自己是三軍統帥，但他有把民之所欲記在心裡嗎？他的暴君路線，讓民眾也氣得想摔東西。發飆總統，可走多遠？

賴清德的壞脾氣、凡事都要鬥的鬥雞性格，已經反映在民調上面了！

《美麗島電子報》最新國政民調，賴清德總統的滿意度及信任度雙雙下跌，滿意度從8月的54.4％下滑到9月的50.8％，跌了近4個百分點；信任度則從58.9％下滑到52.5％，少了6個百分點。

無獨有偶，台灣民意基金會日前所做賴清德上任百日民調，其滿意度由58％下跌至46.6％，重挫近12個百分點；不贊同賴清德處理國家大事方式的民眾，從25.5％增到38.5％，遽增13個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆計算，贊同賴清德治國的民眾大幅流失250萬人以上。

▲ 台灣民意基金會日前所做賴清德上任百日民調，其滿意度由58％下跌至46.6％。（圖／台灣民意基金會）

兩份民調都透露出一項訊息，不斷在內部找敵人、對外引戰，不顧民生的賴清德，他走的鬥雞路線，越來越顧人怨。

僅拿下40％選票的賴清德，發表當選感言時說，民進黨在國會沒有過半，代表人民期待「有效率的制衡」，他會尊重這份新民意。賴清德更在就職演說時強調，要「行政立法協調合作，共同推動國政」。但說一套、做一套，他雙少數執政不僅不謙卑，反而強硬對抗國會，全面與在野開戰。

立法院通過更有效制衡行政權的國會改革法案，賴清德卻發動總統府、行政院、監察院、立院黨團四路聲請釋憲案，藉御用大法官封堵國會改革之路，並威脅不接受釋憲結果「青鳥會飛出來」。踐踏民意，鴨霸專斷。

賴清德聲稱要「追求兩岸和平共榮」，但又不斷高舉違憲的新兩國論，讓危如累卵的兩岸關係雪上加霜，將台灣人民安全置於險境。民進黨政府延長兵役不夠，賴清德在總統府設的黑機關「全社會防衛韌性委員會」，還要組40萬民力支援軍事作戰，形同復辟動員戡亂，把台灣烏克蘭化，拉全民為台獨主張墊背。

貧富差距持續惡化，青年長期低薪，房價越來越高，電價漲個不停，勞保破產在即。百廢待舉，賴清德不思解決民眾困境，卻把對抗國會放第一，台獨引戰放在第一。

▲ 賴清德把台灣烏克蘭化，拉全民為台獨主張墊背。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

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