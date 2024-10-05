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《黑白大廚》評審激盪新火花　港點女王混戰中展現冷靜

我們想讓你知道…辣的，炸的，重口味，很容易就會好吃，但技術一般般。至於精緻料理，從創意到刀工到擺盤，都是藝術品，但口味可能沒那麼適合。

▲ 韓國料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》近來掀起熱潮，在社群網路討論度相當高。（圖／翻攝自Netflix）

● 祁立峰／國立台灣師範大學國文學系教授、作家

Netflix排行榜第一名《黑白大廚》超好看。韓國競技實境秀本來就是口碑保證，加上料理對決這種老題材，不意外受到好評。

廚師對決，製作美食，由專業評審或大眾評審品嚐，這背後隱喻某種批評的方式，審美的標準。評審之一的白種元是主持人、企業家、美食作家，白大叔基本上就是個吃貨，吃遍各地美食，只有好吃才能晉級。另一個評審安成宰是米其林三星餐廳的行政主廚，他評選的是技術活。食材怎麼表現，飾菜有什麼效果，無一處無來處。

放到文學寫作，文學獎競技，或最近《自由副刊》文章〈名校天空〉的爭議，完全也可以類比。那篇文章底下有人留言發問：「到底怎樣算好文章？」這是大哉問了。你不妨用美食來類比。有的評審標準是好看，好讀，有趣味。有的評審則偏重技術層次，寫這一段有什麼意義，用這個意象的效果在哪裡？副刊文章由編輯決定，有時候考量作家的名聲，而文學獎則是評審共識，所以得面面俱到。

▲ 年紀輕輕就獲多項文學獎的中山女中校友林纓在《自由副刊》發表的〈名校天空〉一文，描寫自己對建中、北一女、師大附中、成功高中等明星高中的記憶，但遭批視野狹隘、內容八股。圖為中山女中校門。（圖／記者楊惠琪攝）

就像劇裡說的：辣的，炸的，重口味，很容易就會好吃，但技術一般般。至於精緻料理，從創意到刀工到擺盤，都是藝術品，但口味可能沒那麼適合，伊尹說調和鼎鼐，老子說治大國如烹小鮮，從料理可以類比的寓意太多了。

擔心會暴雷就不多說了。但參賽廚師裡，我注意到兩位，第一位是明星廚師崔玄碩，即便每個大廚都已經獨當一面，但他展現過人的領導才能。一開始會以為他就是個綜藝咖，到處當評審講美食，早就沒在做菜了。但實際動手料理，他其實思考了許多層次。譬如韓國經典小菜海帶湯，經過他的再創造，成了西式佐海鮮的醬汁，這已經不只是好吃與否的層次，而是文化輸出與融合。

另一位是港點女王鄭智善。港點可以說是各地菜系裡的最高境界，道道都是功夫菜，鄭智善初登場表演糖絲拉花就驚豔全場，混亂的團體賽裡她也是最冷靜的大廚。雖然後來…（消音）但還是希望接下來繼續看到她出場。

▲ 《黑白大廚》的熱度甚至讓訂位平台提供黑白大廚餐廳預約專區。（圖／翻攝自Catch table官網）

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● 本文獲授權，轉載自「祁立峰」臉書。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

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