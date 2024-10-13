山陀兒颱風重創金山　長興宮河道減縮招致人造土石流

● 作者／漂浪島嶼--munch

山陀兒颱風襲台，金山災情嚴重，假日前往長興宮查看土石流災情，發現奇特現象。

大水沖積而下的石塊，竟然有切割後的塊狀石，原先以為是山上水梯田的石坎崩落，但是當地居民說明，不是水梯田的石坎，而是野溪整治，施作生態工法的石頭護岸，遭到大水沖毀，變成土石流的沖落石頭。

前往上游查探，確實發現崩毀的石砌護岸，石頭散落在野溪中。

石砌護岸的崩毀，問題出在砌石工法，不是利用堆疊卡石的傳統技藝，而是在河岸上先鋪設一層水泥，再將石頭黏住，看似石砌，實際黏合，稱為近自然生態工法。

問題是，如果利用堆疊卡石技藝，石縫可以透水，護岸不會承受太大水壓，傳統水梯田的石砌護岸，具有高透水性，這也是水泥護岸上，設置許多排水水管的道理。

反之，一旦石砌護岸鋪設水泥，大雨灌滿坡地，無法排出，砌石護岸就會承受大量水壓，破壞護岸結構，再加上河水沖刷，一旦砌石護岸崩毀，隨著大水沖激流下，就成人造土石流。

另外，成災地點為何在長興宮？當地居民指出，早期石砌護岸完成後，長興宮以下道路為了加寬，就直接在石砌護岸外側，再興建一道水泥護岸，結果造成河道收縮，形成一個喇叭口，大水挾帶土石沖落，到了長興宮河道突然減縮，就湧出路面，形成土石流災情。

居民帶著看地點，一心想證明這不是單純天災，而是有著人為因素引發的災害，「為什麼土石流裡面，會有護岸砌石？」

生態工法有因應自然的技術與道理，一旦只是表面上的生態工法，違反自然邏輯，可能就成為災害的來源。

▲ 早期石砌護岸完成後，長興宮以下道路為了加寬，就直接在石砌護岸外側，再興建一道水泥護岸。（圖／記者郭世賢翻攝）

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