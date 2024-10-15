政壇風暴持續上演　雙颶風釀「十月驚奇」

▲ 颶風密爾頓侵襲，美國佛州災情不斷。（圖／路透）



● 陳建豪／自由撰稿人

在大選選情膠著之際，颶風「海倫（Helene）」和「密爾頓（Milton）」接連席捲美國，為本已動盪的政治格局增添了不穩定因素。兩股大型颶風接踵而至，考驗拜登政府，尤其作為民主黨總統候選人、副總統賀錦麗的領導能力，美國媒體及兩黨策略師也在評估連環風暴帶來的影響，會否成為動搖下月大選選情的「十月驚奇」。

《華盛頓郵報》援引歷史學家特維．特洛伊（Tevi Troy）的評論稱，颶風「密爾頓」的到來讓「風暴政治」成為大選最後階段的決定性特徵。共和黨策略師羅恩．邦讓（Ron Bonjean）指出，風災能否成為「十月驚奇」取決於「米爾頓」的影響，它可能導致北卡州有更多降雨，考驗聯邦政府應變，若國民警衛隊或聯邦緊急事務管理局（FEMA）幫助災民有任何缺陷，將成為川普攻擊民主黨把柄。

不過，若能處理好災後復原工作，對政客選情也有幫助。2012年距大選不足一周前，時任總統奧巴馬暫停競選活動集中處理颶風「桑迪」災情，助推他成功連任。

▲ 海倫、密爾頓兩個超強颶風，讓相關議題成為民主、共和兩黨發揮的對象。圖為海倫颶風災情。（圖／路透）

兩場超強颶風讓相關議題成為民主、共和兩黨發揮的對象。兩黨均拿颶風說事，相互攻訐，尤其是共和黨總統候選人川普及其盟友，大肆散佈毫無根據的陰謀論，影響救災。他批評賀錦麗，稱她「極度無能」和「完全沒有能力勝任美國總統的工作」。CNN批評稱，在距離投票日不到四周之際，川普公然試圖將迄今為止已造成數百人死亡的自然災害政治化，散佈有關其政治對手救災措施不力的謊言。

川普的這些言論儘管被駁斥，但對於陷入天災的佛州選民來說，可能因為無法真正瞭解事實的真相而選擇相信川普，並可能會給賀錦麗投下反對票。有分析認為，川普正在觸及任何能夠打動最後尚未做出決定的選民的話題，他知道災難會給受影響地區的人們帶來痛苦，並希望利用他們的困境來推動選情朝他的方向發展。

▲ 拜登在釐清喬治亞州、佛州的颶風災情後，在馬里蘭州安德魯聯合基地發表談話。（圖／達志影像／美聯社）



上次襲擊美國東南部的颶風「海倫」已經為政壇帶來名副其實的風暴，兩黨圍繞災後工作爆發激烈爭論。川普指責賀錦麗把FEMA的所有數十億美元都用於安置非法移民；他還稱拜登政府為烏克蘭提供了近3000億美元援助，而颶風受害者每人卻只獲得750美元的救災補貼。賀錦麗抨擊川普缺乏基本同理心、無法關心別人的痛苦。拜登則指責川普引導了一場關於颶風的「謊言攻勢」，並稱「這太荒謬了，必須停止」。

川普常發表爭議性言論，在其執政期間將新冠病毒政治化加劇亞裔種族歧視，甚至導致數百萬美國民眾喪生。早在2016年大選前，川普就指責印度竊取美國就業機會，更是把美國失業率居高不下的責任推到其他亞洲國家身上。他還在執政期間因嚴重的雙邊貿易不平衡而譴責印方，並剝奪了印度的貿易最惠國地位。這對印度經濟造成一定的衝擊，並造成西方近幾年宣傳的「印度崛起」步伐放緩。儘管印度經濟有所增長，但本身存在「有增長、無就業」問題，失業現象突出，加之財閥壟斷現象嚴重，導致貧富差距擴大，社會對立加劇。據花旗集團測算，印度未來10年就業崗位存在巨大缺口。

▲ 川普常發表爭議性言論。（圖／達志影像／美聯社）



今年美國政壇已經曆多次驚人變局，任何出乎意料的突發事件都可能掀起波瀾。隨著2024年總統大選進入最後幾周，11月的投票變得益加激昂。一直以來，人們都在猜測「十月驚奇」的出現。英國《每日電訊報》報導稱，天災成為「十月驚奇」的可能性正在上升。

非常明顯，兩場颶風已成為美國大選激烈競爭的一部分，接下來兩位候選人圍繞救災還將繼續博弈，其最終會否發酵成「十月驚奇」仍有待觀望。

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