「祖國論」是忠誠表態或政治詐術？　不挑釁才是上策

▲ 「祖國」的定義甚為寬鬆，經常被使用者主觀地選擇運用，如藝人在10月1日當天轉發「我的祖國」賀中國國慶。（圖／翻攝自微博）

● 丘福隆／美國洛杉磯生物科技業者

按照辭典，「祖國」意指「祖籍所屬的國家；或者，僑居在他國，稱自己的國家為祖國。」實質上，「祖國」的定義甚為寬鬆，經常被使用者主觀地選擇運用。

例如，1970年代台灣經濟起飛，人民生活水準躍升，當年歸台華僑經常被記者問到回台後的感想與印象。大多數歸僑答以「祖國非常進步，就是交通太亂了些。」。對於華僑們，不論他們是否已經入籍他國，只要他們心中認同，就可以主觀的使用「祖國」這個名詞。然而，「祖國」一詞目前竟然引起廣泛的爭議。

為避免愈辯愈詭譎混亂，讓我們借用「娘家」一詞以釋其疑。在平時，一個女子回家就稱「回家」。一旦出嫁，該女子雖然回到一如既往的家，但已改稱「回娘家」。這時候，不論她是否已經生子、就業、變老，甚至其娘已不復存在，她都可以寬鬆地使用「回娘家」一詞。

由此可見，「娘家」或「祖國」都是使用者主觀運用的名詞，意在表達超越性的情感。這就是為什麼我們偶而會聽到「偉大的祖國」之類的歌曲或口號，而作者或使用者並非僑胞或身在國外。

▲ 賴清德總統5日在國慶晚會上稱「中華人民共和國絕對不是中華民國人民的祖國，反倒是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國可能是中華民國」。（圖／記者林敬旻攝）

回顧產生「祖國之議」的源頭，由於中華民國比中華人民共和國大38歲，賴清德總統日前宣稱：「中華人民共和國絕對不是中華民國人民的祖國，反倒是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國可能是中華民國。」

上述宣稱似是而非，因為：

（1）「祖國」的認同由個人主觀決定，也就是由人民說了算，官方無法越俎代庖。

（2）賴清德對「祖國」的文字意義顯然沒有掌握。

（3）賴做此宣稱，但未說明目的。

（4）賴清德以獨立建國為己任，自許為「務實的台獨工作者」，因此不可能認同中華民國為「祖國」。

▲ 賴清德自許為「務實的台獨工作者」，真的會認同中華民國為「祖國」？（圖／記者林敬旻攝）

「忠誠」必定經得起巨大利益與威脅的考驗。根據記錄，目前我們無法做出「賴清德將會忠誠地認同中華民國為祖國」的結論。除非賴將跌破大家的眼鏡，從今以後堅持忠誠的精神表現，必信必忠。至於是否真能如此，有待事實證明。

顯然，賴請德總統希望藉此開創性論點引燃重大議題，展現主導兩岸關係的領袖氣質，從而使選票收穫最大化。無奈作文雖有新意，但文字不夠精準，再加上立論與命題皆有欠考量，令人傻眼。

關於兩岸議題，本質上很簡單。大致上，中國內戰尚未結束，收官方式只有兩種：繼續打完或和平收場。如果選擇和平收場，則雙方必須進行和平談判。在雙方都能接受的情況下，由非官方的台灣海基會與大陸海協會，共同推動協商就是可行之道。不必再重新發明輪子了！

▲ 美國雖是全球自由與民主的領袖，卻一向運用軍事力量解決國際問題。（圖／路透社）

毫無疑問，美國是全球自由與民主的領袖，卻一向運用軍事力量解決國際問題；目前每年國防軍事經費已逾8千億美元。同樣的，以巴戰爭與俄烏戰爭也都不靠自由與民主解決戰亂紛爭與屠殺問題。確實，未開戰前，雙方都有話語權，開戰後，則只有勝利者才有話語權。因此，最聰明的辦法就是不要給「開戰」任何藉口或機會。亦因此，保證債務纏身的美日等國一定會出兵護台的官員們，其無知與缺德簡直是冒了煙。

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