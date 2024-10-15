ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

「祖國論」是忠誠表態或政治詐術？　不挑釁才是上策

我們想讓你知道…開戰後，只有勝利者才有話語權。因此，最聰明的辦法就是不要給「開戰」任何藉口或機會。

▲ 「祖國」的定義甚為寬鬆，經常被使用者主觀地選擇運用，如藝人在10月1日當天轉發「我的祖國」賀中國國慶。（圖／翻攝自微博）

● 丘福隆／美國洛杉磯生物科技業者

按照辭典，「祖國」意指「祖籍所屬的國家；或者，僑居在他國，稱自己的國家為祖國。」實質上，「祖國」的定義甚為寬鬆，經常被使用者主觀地選擇運用。

例如，1970年代台灣經濟起飛，人民生活水準躍升，當年歸台華僑經常被記者問到回台後的感想與印象。大多數歸僑答以「祖國非常進步，就是交通太亂了些。」。對於華僑們，不論他們是否已經入籍他國，只要他們心中認同，就可以主觀的使用「祖國」這個名詞。然而，「祖國」一詞目前竟然引起廣泛的爭議。

為避免愈辯愈詭譎混亂，讓我們借用「娘家」一詞以釋其疑。在平時，一個女子回家就稱「回家」。一旦出嫁，該女子雖然回到一如既往的家，但已改稱「回娘家」。這時候，不論她是否已經生子、就業、變老，甚至其娘已不復存在，她都可以寬鬆地使用「回娘家」一詞。

由此可見，「娘家」或「祖國」都是使用者主觀運用的名詞，意在表達超越性的情感。這就是為什麼我們偶而會聽到「偉大的祖國」之類的歌曲或口號，而作者或使用者並非僑胞或身在國外。

▲ 賴清德總統5日在國慶晚會上稱「中華人民共和國絕對不是中華民國人民的祖國，反倒是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國可能是中華民國」。（圖／記者林敬旻攝）

回顧產生「祖國之議」的源頭，由於中華民國比中華人民共和國大38歲，賴清德總統日前宣稱：「中華人民共和國絕對不是中華民國人民的祖國，反倒是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國可能是中華民國。」

上述宣稱似是而非，因為：

（1）「祖國」的認同由個人主觀決定，也就是由人民說了算，官方無法越俎代庖。

（2）賴清德對「祖國」的文字意義顯然沒有掌握。

（3）賴做此宣稱，但未說明目的。

（4）賴清德以獨立建國為己任，自許為「務實的台獨工作者」，因此不可能認同中華民國為「祖國」。

▲ 賴清德自許為「務實的台獨工作者」，真的會認同中華民國為「祖國」？（圖／記者林敬旻攝）

「忠誠」必定經得起巨大利益與威脅的考驗。根據記錄，目前我們無法做出「賴清德將會忠誠地認同中華民國為祖國」的結論。除非賴將跌破大家的眼鏡，從今以後堅持忠誠的精神表現，必信必忠。至於是否真能如此，有待事實證明。

顯然，賴請德總統希望藉此開創性論點引燃重大議題，展現主導兩岸關係的領袖氣質，從而使選票收穫最大化。無奈作文雖有新意，但文字不夠精準，再加上立論與命題皆有欠考量，令人傻眼。

關於兩岸議題，本質上很簡單。大致上，中國內戰尚未結束，收官方式只有兩種：繼續打完或和平收場。如果選擇和平收場，則雙方必須進行和平談判。在雙方都能接受的情況下，由非官方的台灣海基會與大陸海協會，共同推動協商就是可行之道。不必再重新發明輪子了！

▲ 美國雖是全球自由與民主的領袖，卻一向運用軍事力量解決國際問題。（圖／路透社）

毫無疑問，美國是全球自由與民主的領袖，卻一向運用軍事力量解決國際問題；目前每年國防軍事經費已逾8千億美元。同樣的，以巴戰爭與俄烏戰爭也都不靠自由與民主解決戰亂紛爭與屠殺問題。確實，未開戰前，雙方都有話語權，開戰後，則只有勝利者才有話語權。因此，最聰明的辦法就是不要給「開戰」任何藉口或機會。亦因此，保證債務纏身的美日等國一定會出兵護台的官員們，其無知與缺德簡直是冒了煙。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►川普憑一己之力重塑美政壇　無論誰當選都將「川普化」

►柯文哲的「金子力學」環環相扣　放大版高虹安小兔帳冊

►政壇風暴持續上演　雙颶風釀「十月驚奇」

►以色列擴大戰場為中東亂局再添亂　賀錦麗選情恐受影響

投稿
申訴
關鍵字: 祖國 中華民國 賴清德 中華人民共和國 中國 兩岸關係 避戰 丘福隆 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
「祖國論」是忠誠表態或政治詐術？　不挑釁才是上策
川普憑一己之力重塑美政壇　無論誰當選都將「川普化」
柯文哲的「金子力學」環環相扣　放大版高虹安小兔帳冊
政壇風暴持續上演　雙颶風釀「十月驚奇」
以色列擴大戰場為中東亂局再添亂　賀錦麗選情恐受影響

推薦閱讀

政壇風暴持續上演　雙颶風釀「十月驚奇」

柯文哲的「金子力學」環環相扣　放大版高虹安小兔帳冊

輕縱失能校長苦了無辜師生　教育部到底罰了誰？

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

各方皆不滿「祖國論」　「疑賴論」注定難消

川普憑一己之力重塑美政壇　無論誰當選都將「川普化」

「祖國論」是忠誠表態或政治詐術？　不挑釁才是上策

台灣飲食文化豐富　「省」是拍不出《黑白大廚》的關鍵

以色列擴大戰場為中東亂局再添亂　賀錦麗選情恐受影響

萬年稅單與稅務高牆難推倒　稅務行政救濟陷入官僚困局

相關文章

日籍男童上學被砍死！深圳日本人學校恢復上課　同學怕爆躲家遠距

日籍男童上學被砍死！深圳日本人學校恢復上課　同學怕爆躲家遠距

中國廣東深圳市日前發生日籍男童遇襲身亡案件，引發外界關注。事發後，男童所在的日本人學校曾一度停課，但已於14日恢復上課。然而，由於部分學生臨..

6小時前

傳陳建仁出任APEC代表遭中施壓換人　潘孟安：敲定後會跟大家公布

傳陳建仁出任APEC代表遭中施壓換人　潘孟安：敲定後會跟大家公布

中研院南部院區開幕　賴清德總統偕黃偉哲盼打造世界級研究重鎮

中研院南部院區開幕　賴清德總統偕黃偉哲盼打造世界級研究重鎮

幕後／美日軍演在即！在台灣附近建2橋頭堡　中共拉賴清德當藉口

幕後／美日軍演在即！在台灣附近建2橋頭堡　中共拉賴清德當藉口

傳賴清德派陳建仁任APEC特使遭拒　陳玉珍：應請美方幫忙發聲

傳賴清德派陳建仁任APEC特使遭拒　陳玉珍：應請美方幫忙發聲

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

政壇風暴待續　雙颶風釀十月驚奇

政壇風暴待續　雙颶風釀十月驚奇

柯成政商圈病毒　接觸者無不發抖

嚴懲變輕放　教育部到底罰了誰？

賴兒子服役　必然更有號召力！

「祖國論」發酵　「疑賴論」難消

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面