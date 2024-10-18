「印度崛起論」只是歐美的戰略吹捧　東協還更有競爭力

▲ 國際貨幣基金組織數據表明，未來的5年，中國、印度、美國和印尼四國將貢獻全球經濟增長的一半以上。但，印度真的要「崛起」了嗎？（圖／達志影像／美聯社）

● 楊羽樺／家教

今年5月，國際貨幣基金組織發佈最新一期《世界經濟展望報告》，數據表明，未來的5年，中國、印度、美國和印尼四國將貢獻全球經濟增長的一半以上。一時間，「印度崛起論」又湧入西方輿論場。

但，印度真的要「崛起」了嗎？

歷史宗教矛盾複雜 武裝衝突持續不斷

當地時間10月8日，印控喀什米爾地區於10月8日公佈議會選舉結果。在這場選舉中，地方政黨查謨和喀什米爾全國大會黨（JKNC）贏得42個席位，而現任總理莫迪領銜的印度人民黨（BJP）則贏得了29個席位。同期，莫迪的選舉在印度北部有著3,000萬人口的哈利亞納邦卻意外贏得了勝利。70多年來，印度國內就像這些選舉結果一樣，如同一盤散沙。

▲ 印度各地的政治理念大不相同，如同一盤散沙。（圖／路透）

英國殖民時期，給印度留下了一個未老先衰，相互制衡的制度，以便英國人能最大限度地進行壓榨。英國走後，印度人視為珍寶，繼承了下來，最終導致印度分裂為中央政府和地方政府兩個體系。地方武裝衝突持續不斷，國境線兩側的人們依舊陷於實現自治的鬥爭中。這些錯綜複雜的民族關係，使得印度的每一個邦就像一些小的獨立王國，難以凝聚力量。

經濟思維錯誤 民族主義狹隘

印度觀察家研究基金會高級研究員米希爾．夏爾馬說，印度吸引跨國公司的速度遠沒有達到人們預期。最近數據顯示，去年，印度實際利用外國直接投資降至2008年金融危機以來的最低點。印度官員有關印度是「下一個中國」的言論與令人沮喪的現實之間存在驚人脫節。夏爾馬認為，脫鉤時代的運作方式本不該是這樣的，問題出在新德里過時的思維，這樣的策略註定要失敗。

▲ 印度政策制定者似乎確信，貿易政策事關減少進口和增加出口，而不是專注於在國內創造更多價值。（圖／達志影像／美聯社）

印度對待國際經濟的方式讓人想起上世紀70年代。政策制定者似乎確信，貿易政策事關減少進口和增加出口，而不是專注於在國內創造更多價值。可保持清醒的「專家」並不多，「印度以它所處的地位，是不能在世界上扮演二等角色的。要麼就做一個有聲有色的大國，要麼就銷聲匿跡。」尼赫魯曾在《印度的發現》一書中自負寫到。

西方的鼓吹 錯誤的自我認識

從外來說，歐美吹捧印度，往往源於其拉攏印度的政治和戰略的需要。利用印度優越的地理位置來牽制中國再好不過。印度過於相信歐美的「甜言蜜語」，並沒有意識到，作為發展中國家，除了努力挖掘自身潛力以外，並無多少外力可依，歐美也更不可能真正扶持印度成為第二個中國。仔細觀察就會發現，推動印度不可避免崛起的說法似乎很脆弱，處理印度的矛盾是一種精神上的努力，涉及消化不協調的因素。由於就業增長乏力、工業過早衰退以及大量非正規經濟的存在，其以服務業為基礎的發展模式已經步履蹣跚。

▲ 印度作為發展中國家，除了努力挖掘自身潛力以外，並無多少外力可依。（圖／路透）

印度認為自己獲得西方資本的青睞，幻想著成為下一個中國，但事實上，隨著全球經濟格局變化，其他國家也在積極發展自己的製造業，這加劇了競爭壓力。特別是東南亞國家正在迅速崛起，成為新的投資熱土。如今的印度不但無法與中國競爭，就連與東南亞鄰國的競爭都顯得十分吃力了。

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