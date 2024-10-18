兩韓局勢緊張到要開戰了？　韓國人對北韓所為冷感

● 胃酸人／韓語教師，Jella! 線上語言品牌創辦人

有學生傳訊息問現在兩韓局勢緊張，正要去韓國玩，想問我需不需要擔心。

其實我在韓國比較常聽到韓國媒體擔心兩岸局勢緊張，遠勝過兩韓局勢問題！韓國國內一般對北韓做什麼都很冷感。頂多會想「是不是又想要我們援助啊？（之前南韓會定期援助北韓）」、「金正恩在北韓內失去威嚴，又想做做樣子了？」

這次北韓大動作的原因，我淺薄了解看大致有幾個：

1. 北韓今年夏天大淹水，人命及經濟損失慘重，而且目前還沒修復好。因此民怨高漲，必須藉由提升與南韓的關係緊張轉移注意。

▲ 今年7月底，受凱米颱風外圍環流影響，北韓平安北道新義州鴨綠江氾濫，村莊慘遭淹沒。（圖／路透）

2. 北韓當局聲稱有南韓的無人機在平壤上空拋撒文宣傳單，試圖讓北韓人民產生對北韓當局的不滿，因此北韓必須報復南韓。這件事還無法確認真偽。

3. 美國大選將至，北韓當局想要刷存在感，讓美國把北韓議題納入重要政治議題。

至於北韓最近有沒有可能打南韓？如果問我可能性，當然永遠都不能斷定任何悲劇發生機率為零。但，要發動戰爭的那一方不太可能把方便戰車行進的路自行打斷。這明顯是害怕被佔領的一方採取的策略。

單以兩韓的實力而論，北韓當局應該不會想打起來，因為這會給南韓順勢北上統一韓半島的名份。那北韓當今領導階層會失去手上的利益。

而南韓當局要主動開打？那就是逼北韓破釜沈舟，拼死一搏發射所有飛彈。南韓的基礎、經濟建設肯定受莫大打擊。

所以雙方實際上都不想打。

▲ 南北韓雙方實際上都不想開戰。（圖／達志影像／美聯社）

南韓真要開打，也希望北韓提供國際社會都認為合情合理的反擊藉口。好讓中國、俄羅斯沒有支援北韓的藉口。

北韓真要開打，那就是準備同歸於盡了。

所以理性判斷，局部衝突是從來沒停過，只是這次北韓動作比較大（沒隔幾年就會這樣）；全面衝突的可能性非常低。

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