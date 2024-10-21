ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

郭智輝忙找電也忙「被電」　「三季人」除了核電都不聽

我們想讓你知道…民主政治是說服的藝術，提出政策的人要說服反對者能夠接受，或不再反對政策；但前提是，正反雙方都要有願意解決社會問題的態度，以及了解問題的基本知識。

▲ 經濟部長郭智輝日前抛出「向菲律賓買電」的想法，引發各方議論。（圖／記者李毓康攝）

● 吳芥之／資深媒體人

經濟部長郭智輝日前在公開場合抛出「向菲律賓買電」的想法，瞬間引爆各方議論，絕大多數都是極盡批評之能事，卻少有針對「海外購電」的可行性及技術性進行深層討論。

自小英政府推動再生能源政策以來，便有一群死忠的反對人士，分析他們的論述也很有趣：當政府要提高再生能源比重，他們就說，再生能源供電不穩、電價太貴，但核能穩定又便宜，所以要「重啟核電」。當政府要開發新能源，他們就說：「看吧！台灣確實缺電，為了供電穩定，所以要盡快『重啟核電』」。

先說個故事。訪客問子貢一年有幾季？子貢說一年有四季，但訪客堅持一年只有三季，兩人因此爭執不休。孔子聞聲探頭，子貢轉頭問夫子一年有幾季？孔子起先不答，待觀察一陣子後才說，一年有三季，訪客這才開懷離去。原來孔子觀察訪客一身綠衣，像是田間的蚱蜢；蚱蜢一生只經歷過春、夏、秋，不知有冬，心中當然沒有「冬」的概念。要跟不同層次的人計較，三天三夜也不會有結果。

至於現代能源三季人，跟他們說再多都沒用，因為他們「除了核電，其他都不聽」。

▲ 對於再生能源政策的人來說，除了核電，他們其他都不聽。圖為台電核一廠。（圖／台電提供）

台灣在追求淨零減碳、邁向潔淨能源之路，有愈來愈多的人可以接受將核電納為選項；但在前述這些人士眼中，核電則是唯一的解答。雖然部分國家已重啟核電廠，但核廢的處理技術和高昂的除役成本，終究是不可迴避的問題。

政府一再保證至2028年台灣不缺電，但現在若沒有新能源加入供電行列，之後缺電的機率必然大增。也因此郭部長上任至今剛滿五個月，這段時間，他一方面忙著找電，另方面忙著被「電」；似乎有特定的民代和媒體緊咬他的一言一行，一有機會就狂「電」。向海外買電的構想變數仍多，過程也必然艱辛冗長，所以現在開始討論、規劃，五年後或許會有機會及時填補供電缺口。

不單是海外購電，其他新開發能源的可能或想像，也都面臨類似的困境。從開始規劃到能併聯供電，期程幾乎都是三、五年起跳。台灣的經濟、產業、民生不可一日無電，郭部長積極為超出他任期才會發生的缺電而四處奔走，也是為了未來的經濟發展存糧備戰。

▲ 國民黨立委洪孟楷16日批評「郭智輝要從菲律賓接綠電的話，那以後不只松鼠，鯊魚也可能成為跳電的主因」。（圖／記者李毓康攝）

郭智輝在上任之初就大力推銷「境內關外」和「境外關內」的理念；其中「境外關內」——以大型龍頭廠商為首，協助台商供應鏈在海外設立產銷據點，拓展國際市場、提升國際競爭力——初步選定日本、美國、捷克等地；而「向菲律賓買電」的構法也是基於相同概念。若能搭上菲、日、美攜手合作的「呂宋經濟走廊」列車，有機會為台灣的經濟、外交、能源開闢一條大道。

理想很豐滿，現實呢？

中山大學電機系盧展南教授在一篇投書中給的結論是：「台灣若能加入該夥伴計畫（即呂宋經濟走廊），應正面看待乾淨能源產業的合作，確保半導體產業的穩定發展。」

盧教授提到多個「跨國海底電纜互聯線」的成功案例，如愛爾蘭—英國威爾斯、愛爾蘭—法國凱爾特；全長720公里的挪威—英國綠色電纜已於2021年10月正式營運。

▲ 愛爾蘭—英國威爾斯、愛爾蘭—法國凱爾特、挪威—英國綠色電纜，都是「跨國海底電纜互聯線」的成功案例。（圖／CFP）

民主政治是說服的藝術，提出政策的人要說服反對者能夠接受，或不再反對政策；但前提是，正反雙方都要有願意解決社會問題的態度，以及了解問題的基本知識。

郭智輝部長一開口便惹來反對者鋪天蓋地的攻訐，雖說「為政不在多言」，政策未成形前，少開口是為官之道；但是批評者未經深入了解，便沒來由的譏諷「異想天開」、「老黑兔」，卻提不出任何有建設性的意見。

王陽明的《蔽月山房》「山近月遠覺月小，便道此山大於月。若有人眼大如天，當見山高月更闊。」前半段意指目光短淺，後半段是說高瞻遠矚。作此詩時王陽明才12歲，氣度格局卻遠勝一票目光短淺的三季人。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。

熱門點閱》

►馬斯克花7500萬美元挺川普　財富介入政治恐波及民主

►石破茂立場搖擺不定　日本在風雨中飄搖

►不修《財劃法》加劇城鄉差距　財政部墨守成規讓國家退步

►司法科學委員會不該隸屬法務部之下　穩固基石方為上策

投稿
申訴
關鍵字: 郭智輝 經濟部 再生能源 核電 能源政策 三季 王陽明 吳芥之 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
郭智輝忙找電也忙「被電」　「三季人」除了核電都不聽
馬斯克花7500萬美元挺川普　財富介入政治恐波及民..
石破茂立場搖擺不定　日本在風雨中飄搖
不修《財劃法》加劇城鄉差距　財政部墨守成規讓國家退..
司法科學委員會不該隸屬法務部之下　穩固基石方為上策

推薦閱讀

郭智輝忙找電也忙「被電」　「三季人」除了核電都不聽

馬斯克花7500萬美元挺川普　財富介入政治恐波及民..

石破茂立場搖擺不定　日本在風雨中飄搖

拯救經營不善餐廳、解決海帶過剩　白種元締造韓食傳奇

不修《財劃法》加劇城鄉差距　財政部墨守成規讓國家退..

司法科學委員會不該隸屬法務部之下　穩固基石方為上策

黃竣民／送外學生留不住　都怪「西點」惹的禍？

《黑白大廚》三星是優良領導人　四隊長領導方式可成管..

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

相關文章

碳權可抵環評、碳費　田建中：4年後拚接軌ETS碳交易

碳權可抵環評、碳費　田建中：4年後拚接軌ETS碳交易

碳交所總經理田建中，今（21日）表示，國內碳權除了能用於碳中和，還有兩大法定功能：一是環評增量抵換，企業擴廠增加碳排的1/10必須取得國內碳..

6小時前

馬斯克花7500萬美元挺川普　財富介入政治恐波及民主

馬斯克花7500萬美元挺川普　財富介入政治恐波及民主

中鋼一座煙囪「碳排」超過台北市　陳其邁：政府支持措施應跟上

中鋼一座煙囪「碳排」超過台北市　陳其邁：政府支持措施應跟上

碳有價時代來了！　碳交所：國內減量額度交易平台啟動

碳有價時代來了！　碳交所：國內減量額度交易平台啟動

石破茂立場搖擺不定　日本在風雨中飄搖

石破茂立場搖擺不定　日本在風雨中飄搖

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

境外關內與海外購電　「三季人」..

境外關內與海外購電　「三季人」..

馬斯克投入巨額挺川普　財富危害..

石破搖擺不定　日本政局露隱憂

創韓國美食奇蹟　一起追隨白種元

財政部墨守成規　怎帶領國家向前..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面