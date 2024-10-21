郭智輝忙找電也忙「被電」　「三季人」除了核電都不聽

▲ 經濟部長郭智輝日前抛出「向菲律賓買電」的想法，引發各方議論。（圖／記者李毓康攝）

● 吳芥之／資深媒體人

經濟部長郭智輝日前在公開場合抛出「向菲律賓買電」的想法，瞬間引爆各方議論，絕大多數都是極盡批評之能事，卻少有針對「海外購電」的可行性及技術性進行深層討論。

自小英政府推動再生能源政策以來，便有一群死忠的反對人士，分析他們的論述也很有趣：當政府要提高再生能源比重，他們就說，再生能源供電不穩、電價太貴，但核能穩定又便宜，所以要「重啟核電」。當政府要開發新能源，他們就說：「看吧！台灣確實缺電，為了供電穩定，所以要盡快『重啟核電』」。

先說個故事。訪客問子貢一年有幾季？子貢說一年有四季，但訪客堅持一年只有三季，兩人因此爭執不休。孔子聞聲探頭，子貢轉頭問夫子一年有幾季？孔子起先不答，待觀察一陣子後才說，一年有三季，訪客這才開懷離去。原來孔子觀察訪客一身綠衣，像是田間的蚱蜢；蚱蜢一生只經歷過春、夏、秋，不知有冬，心中當然沒有「冬」的概念。要跟不同層次的人計較，三天三夜也不會有結果。

至於現代能源三季人，跟他們說再多都沒用，因為他們「除了核電，其他都不聽」。

▲ 對於再生能源政策的人來說，除了核電，他們其他都不聽。圖為台電核一廠。（圖／台電提供）

台灣在追求淨零減碳、邁向潔淨能源之路，有愈來愈多的人可以接受將核電納為選項；但在前述這些人士眼中，核電則是唯一的解答。雖然部分國家已重啟核電廠，但核廢的處理技術和高昂的除役成本，終究是不可迴避的問題。

政府一再保證至2028年台灣不缺電，但現在若沒有新能源加入供電行列，之後缺電的機率必然大增。也因此郭部長上任至今剛滿五個月，這段時間，他一方面忙著找電，另方面忙著被「電」；似乎有特定的民代和媒體緊咬他的一言一行，一有機會就狂「電」。向海外買電的構想變數仍多，過程也必然艱辛冗長，所以現在開始討論、規劃，五年後或許會有機會及時填補供電缺口。

不單是海外購電，其他新開發能源的可能或想像，也都面臨類似的困境。從開始規劃到能併聯供電，期程幾乎都是三、五年起跳。台灣的經濟、產業、民生不可一日無電，郭部長積極為超出他任期才會發生的缺電而四處奔走，也是為了未來的經濟發展存糧備戰。

▲ 國民黨立委洪孟楷16日批評「郭智輝要從菲律賓接綠電的話，那以後不只松鼠，鯊魚也可能成為跳電的主因」。（圖／記者李毓康攝）

郭智輝在上任之初就大力推銷「境內關外」和「境外關內」的理念；其中「境外關內」——以大型龍頭廠商為首，協助台商供應鏈在海外設立產銷據點，拓展國際市場、提升國際競爭力——初步選定日本、美國、捷克等地；而「向菲律賓買電」的構法也是基於相同概念。若能搭上菲、日、美攜手合作的「呂宋經濟走廊」列車，有機會為台灣的經濟、外交、能源開闢一條大道。

理想很豐滿，現實呢？

中山大學電機系盧展南教授在一篇投書中給的結論是：「台灣若能加入該夥伴計畫（即呂宋經濟走廊），應正面看待乾淨能源產業的合作，確保半導體產業的穩定發展。」

盧教授提到多個「跨國海底電纜互聯線」的成功案例，如愛爾蘭—英國威爾斯、愛爾蘭—法國凱爾特；全長720公里的挪威—英國綠色電纜已於2021年10月正式營運。

▲ 愛爾蘭—英國威爾斯、愛爾蘭—法國凱爾特、挪威—英國綠色電纜，都是「跨國海底電纜互聯線」的成功案例。（圖／CFP）



民主政治是說服的藝術，提出政策的人要說服反對者能夠接受，或不再反對政策；但前提是，正反雙方都要有願意解決社會問題的態度，以及了解問題的基本知識。

郭智輝部長一開口便惹來反對者鋪天蓋地的攻訐，雖說「為政不在多言」，政策未成形前，少開口是為官之道；但是批評者未經深入了解，便沒來由的譏諷「異想天開」、「老黑兔」，卻提不出任何有建設性的意見。

王陽明的《蔽月山房》「山近月遠覺月小，便道此山大於月。若有人眼大如天，當見山高月更闊。」前半段意指目光短淺，後半段是說高瞻遠矚。作此詩時王陽明才12歲，氣度格局卻遠勝一票目光短淺的三季人。

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