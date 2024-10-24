▲ 京華城土地扣押有變數，鼎越開發抗告成功。（圖／記者屠惠剛攝）

● 吳靜怡／政治工作者

京華城案，不僅是要處理前市府官員的責任，還牽扯到財團和上市公司！這情況就像豪門離婚，最後發現丈夫名下沒有任何個人資產，全部都在家族企業名下，女方什麼都無法分走，這就是法人結構保護傘下的魔力。

不過，高等法院撤銷了對新光銀行不動產的扣押，並不是終結。高院只是認為地院在「必要時」的要件說明不夠詳盡，如果地院補充完這部分，扣押還是有可能通過的，所以鼎越的「勝利」可能只是短暫的，真正的法律戰才剛開始！

柯文哲的錢，會不會就在APT（apartment）哪個公寓裡面？

很多人的質疑不是沒有道理，柯文哲必須要面對許多錢沒有拿給民眾黨申報的重大違法和背信行為，尤其，已經有兩名金主表示，柯文哲是要裝潢黨部辦公室的經費，更令人厭惡的就是一屋兩賣行為，請問加起來至少500萬，民眾黨到底裝潢了沒啦？

▲ 柯文哲必須要面對許多錢沒有拿給民眾黨申報的重大違法和背信行為。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨集體要捲入的反而是更繁雜「柯文哲政治獻金案」，一層一層的金流架構著黨部、競選帳戶、智庫、基金會、木可公關，牽扯政商名單和所有勞資人頭，這簡直是一整串的龐大檳榔肉粽。

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪案，包含15名縣府官員等都被告，年底就會進行宣判；民進黨基隆市議員張顥瀚疑涉詐領助理費，裁定羈押禁見；台鹽綠能弊案罪證不足，前董事長陳啟昱5人聲押駁回。

看得出來政府打貪、打詐的決心，但顯然「打黃牛」完全毫無績效，演唱會搶不到票，網路黃牛居然都是十倍喊價！劉德華、周杰倫創下演唱會黃牛經濟的奇蹟！總之，加油，一定要解決根本問題！

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