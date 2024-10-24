河村勇輝一天1000顆球　成就了亞洲第一控球後衛

▲ 河村勇輝所帶來的故事不是天才，是真正的築夢踏實。（圖／路透）

● 文／小林文字燒

我們常常聽到一句話：

「天才不可怕，可怕的是比你還更努力的天才」。

如果說到能完美形容這句話的人，河村勇輝絕對是其中一個。

和八村壘以及其他3位前輩不同，河村沒有美國大學經歷。或許2年前NBA對他來說只是憧憬，打球？根本沒想過。

「設立遠大的目標很重要，但逐步完成半年、一年的短期目標更關鍵」，河村說。

從高中冠軍到B聯賽MVP、國家隊代表成員，每一段都非常有意義。並讓他深深體會到，奧運和世界盃的經驗已派上了用場。

小小身軀跨出一步步，並且實踐夢想，河村勇輝所帶來的故事不是天才，是真正的築夢踏實。

與團隊共創佳績的好隊友

▲ 河村能讓整個團隊變得更好。與其自己獨拿40分，他會想辦法創造20分的機會給隊友。（圖／CFP）

「他什麼都能做到，唯一做不到的就是灌籃（笑）」高中教練井手口孝說。

河村從高中一年級就成為先發，並在二、三年級帶領高中連續奪冠。作為控球後衛，支撐著福岡第一高中的強大實力。

真正厲害的是，他能讓整個團隊變得更好。與其自己獨拿40分，他會想辦法創造20分的機會給隊友。

只要跑動就能接到河村傳出來的好球，他領導的隊伍變得非常靈活。對抗更強大的對手，也能創造出五五開的環境，

這就是他的實力。

而且，河村對戰術理解和球場視野能力非常好。

「他總能和教練完美溝通，而且理解他們想要打的球。有時候不只是做到而已，而是超越理解。」

這種情況在場上屢見不鮮。

超凡的努力 河村讓「頂尖」成為當然

▲ 河村從小學起不僅參加隊訓，個人自主訓也從來沒有停止過。（圖／CFP）

出眾能力是不斷累積而來的，井手口教練最印象深刻是他高密度的訓練。河村從小學起不僅參加隊訓，個人自主訓也從來沒有停止過。

「我感覺，河村只是重複小學就一直做的事情，只是高中開始有場地給他而已。」

二年級、三年級訓練方式更加創新。會自己設置障礙物，比如用身高躲避或橫向位移，對於訓練，河村自己想出很多變化。

井手口回想起教練間的一個笑話，有天晚餐後一位教練要離開宿舍，他問：

「你要去喝酒嗎？」

結果那位教練回答：「不，我要去體育館看河村練習。」

以前元旦休假，但自從河村入學開始，元旦也變成要練習了。是沒錯，福岡第一高中集結了想成為最強的所有選手，

大家都付出超凡的努力，但因為河村讓一切都成為理所當然。

預料河村將不只是亞洲第一控球後衛

▲ 井手口教練相信，河村將繼續在籃球生涯中攀登高峰，不只是亞洲第一的控球後衛。（圖／路透）

其中還有一個秘話。

在河村心中，無論是一周內投進了幾百顆甚至幾千顆球，只有達到自己設定的目標才會面對比賽。

據國小教練所說，從那時候起就是1000顆，從來沒有變過。

井手口教練將河村形容為「狂」，說明他對籃球的全心投入。從高中時代起就有成為選手，願意為了籃球犧牲一切的職業意識。

「他的進步一直比我的想像還快，從高中被特別指定進入B聯賽的三遠新鳳凰，我以為只會出賽一點點，結果上場時間超多。東海大學，他也比預期更早被重用，之後又被特別指定加入橫濱BC，而且表現非常出色，橫濱一舉進入聯賽四強 。」

井手口教練相信，河村還是會以超越恩師預期速度，繼續在籃球生涯中攀登高峰，不只是亞洲第一的控球後衛。

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