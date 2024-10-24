ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

河村勇輝一天1000顆球　成就了亞洲第一控球後衛

我們想讓你知道…井手口教練相信，河村還是會以超越恩師預期速度，繼續在籃球生涯中攀登高峰，不只是亞洲第一的控球後衛。

▲ 河村勇輝所帶來的故事不是天才，是真正的築夢踏實。（圖／路透）

● 文／小林文字燒

我們常常聽到一句話：

「天才不可怕，可怕的是比你還更努力的天才」。

如果說到能完美形容這句話的人，河村勇輝絕對是其中一個。

和八村壘以及其他3位前輩不同，河村沒有美國大學經歷。或許2年前NBA對他來說只是憧憬，打球？根本沒想過。

「設立遠大的目標很重要，但逐步完成半年、一年的短期目標更關鍵」，河村說。

從高中冠軍到B聯賽MVP、國家隊代表成員，每一段都非常有意義。並讓他深深體會到，奧運和世界盃的經驗已派上了用場。

小小身軀跨出一步步，並且實踐夢想，河村勇輝所帶來的故事不是天才，是真正的築夢踏實。

與團隊共創佳績的好隊友

▲ 河村能讓整個團隊變得更好。與其自己獨拿40分，他會想辦法創造20分的機會給隊友。（圖／CFP）

「他什麼都能做到，唯一做不到的就是灌籃（笑）」高中教練井手口孝說。

河村從高中一年級就成為先發，並在二、三年級帶領高中連續奪冠。作為控球後衛，支撐著福岡第一高中的強大實力。

真正厲害的是，他能讓整個團隊變得更好。與其自己獨拿40分，他會想辦法創造20分的機會給隊友。

只要跑動就能接到河村傳出來的好球，他領導的隊伍變得非常靈活。對抗更強大的對手，也能創造出五五開的環境，
這就是他的實力。

而且，河村對戰術理解和球場視野能力非常好。

「他總能和教練完美溝通，而且理解他們想要打的球。有時候不只是做到而已，而是超越理解。」

這種情況在場上屢見不鮮。

超凡的努力　河村讓「頂尖」成為當然

▲ 河村從小學起不僅參加隊訓，個人自主訓也從來沒有停止過。（圖／CFP）

出眾能力是不斷累積而來的，井手口教練最印象深刻是他高密度的訓練。河村從小學起不僅參加隊訓，個人自主訓也從來沒有停止過。

「我感覺，河村只是重複小學就一直做的事情，只是高中開始有場地給他而已。」

二年級、三年級訓練方式更加創新。會自己設置障礙物，比如用身高躲避或橫向位移，對於訓練，河村自己想出很多變化。

井手口回想起教練間的一個笑話，有天晚餐後一位教練要離開宿舍，他問：

「你要去喝酒嗎？」

結果那位教練回答：「不，我要去體育館看河村練習。」

以前元旦休假，但自從河村入學開始，元旦也變成要練習了。是沒錯，福岡第一高中集結了想成為最強的所有選手，
大家都付出超凡的努力，但因為河村讓一切都成為理所當然。

預料河村將不只是亞洲第一控球後衛

▲ 井手口教練相信，河村將繼續在籃球生涯中攀登高峰，不只是亞洲第一的控球後衛。（圖／路透）

其中還有一個秘話。

在河村心中，無論是一周內投進了幾百顆甚至幾千顆球，只有達到自己設定的目標才會面對比賽。

據國小教練所說，從那時候起就是1000顆，從來沒有變過。

井手口教練將河村形容為「狂」，說明他對籃球的全心投入。從高中時代起就有成為選手，願意為了籃球犧牲一切的職業意識。

「他的進步一直比我的想像還快，從高中被特別指定進入B聯賽的三遠新鳳凰，我以為只會出賽一點點，結果上場時間超多。東海大學，他也比預期更早被重用，之後又被特別指定加入橫濱BC，而且表現非常出色，橫濱一舉進入聯賽四強 。」

井手口教練相信，河村還是會以超越恩師預期速度，繼續在籃球生涯中攀登高峰，不只是亞洲第一的控球後衛。

►►►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「小林文字燒/下野本舖」臉書。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

 熱門點閱》

►一通電話影響台美中關係　美準總統可能與賴清德通話？

►國軍捨身衛國才有今日繁榮　提高「軍人地位」是當務之急

►大票周董歌迷崩潰　主辦方與黃牛的博弈

►賴政府持續內耗社會　台灣要「救」還是要「鬥」？

投稿
申訴
關鍵字: 河村勇輝 控球後衛 井手口孝 NBA 曼菲斯灰熊隊 籃球 職籃 小林文字燒 日本 雲論

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
河村勇輝一天1000顆球　成就了亞洲第一控球後衛
國際火線／迫切的危機：美國民主制度的缺陷與崩潰
一通電話影響台美中關係　美準總統可能與賴清德通話？
國軍捨身衛國才有今日繁榮　提高「軍人地位」是當務之..
大票周董歌迷崩潰　主辦方與黃牛的博弈

推薦閱讀

河村勇輝一天1000顆球　成就了亞洲第一控球後衛

《黑白大廚》好看在哪？從主廚身上看到像自己身邊的人

一通電話影響台美中關係　美準總統可能與賴清德通話？

審柯文哲、林姿妙、張顥瀚展現打貪決心　打黃牛卻毫無..

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析！

眉毛濃淡性格大不同　6種眉型要小心

貓咪討厭的4種氣味！不避開會中毒...

賴清德兒子若能服兵役　必然更有號召力！

賴政府持續內耗社會　台灣要「救」還是要「鬥」？

大票周董歌迷崩潰　主辦方與黃牛的博弈

相關文章

超夢幻數據！　魔術少主班凱羅開幕戰爆砍33分正負值「+42」

超夢幻數據！　魔術少主班凱羅開幕戰爆砍33分正負值「+42」

魔術24日在NBA新賽季開幕戰打出亮眼表現，以116比97擊敗東區鐵血勁旅邁阿密熱火，其中魔術陣中王牌球星，昔日2022年選秀狀元班凱羅(P..

3小時前

灰熊開幕賽沒有上場　河村勇輝：仍需證明自己

灰熊開幕賽沒有上場　河村勇輝：仍需證明自己

近兩季僅出賽58場　博爾談重返球場：不可思議

近兩季僅出賽58場　博爾談重返球場：不可思議

回歸繳雙十表現　莫蘭特：討厭對方控球後衛掌握比賽

回歸繳雙十表現　莫蘭特：討厭對方控球後衛掌握比賽

餐廳內掀衣露嫩乳！網紅秀辣照問「想吃哪個」　日本老店氣炸喊告

餐廳內掀衣露嫩乳！網紅秀辣照問「想吃哪個」　日本老店氣炸喊告

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

一天1000顆球　成就了河村勇..

一天1000顆球　成就了河村勇..

從《黑白大廚》見到像自己身邊的..

美國準總統可能與賴清德通話？

政府展現打貪決心　打黃牛卻毫無..

藍黑？白金？洋裝事件始末與解析

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面