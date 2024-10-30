心靈成長課程是邪教？　別再讓需要心理支持的人受傷了

▲網紅家寧在新頻道「秘月期POPOO」的新影片，很多網友覺得「有點詭異」，擔心是不是接觸了什麼心靈成長課程。（圖／翻攝YT／秘月期POPOO）

● 王婉諭／時代力量黨主席

最近辦公室熱議的一個話題，是網紅家寧在新頻道「秘月期POPOO」的新影片。很多網友覺得「有點詭異」甚至「毛骨悚然」，擔心家寧是不是接觸了什麼心靈成長課程。必須說，單憑一隻影片，沒辦法判定是不是與心靈成長課程有關，也不能隨便斷言，某一種心靈成長課程就是邪教。

不過我想跟大家分享一個已被起訴的心靈成長團體「POP心靈成長機構」。2023年，我的國會辦公室收到許多POP受害者的陳情，他們參加課程後，遭受了集體的霸凌與人格羞辱，甚至還有多位女性被性騷擾與性霸凌，身心飽受創傷。

經過幾個蒐證，我與紀岳良律師/心理師陪同受害者召開記者會，協助他們提告POP的負責人與講師。今年6月17日，台北地檢署終於依涉犯心理師法、刑法詐欺取財等罪，起訴負責人夫婦呂秀金及黃振輝等7人。

他們沒有任何心理學相關學歷及執照，卻從1999年開始成立「身心靈企業管理顧問有限公司」及「心理企業管理顧問有限公司」、「POP WORKSHOP心靈成長團體，開設多種心靈成長及企業管理課程，包括：管理學院、宇宙財富秘密、行銷工作坊（超覺）、靈魂學院（靈魂與鑽石）、安可心腦合一等，不法獲利超過2500萬元。

當學員覺得有問題想要退出，這些機構會進行心理操控、情緒勒索，甚至洩露隱私，讓學員無法退費脫身。有些學員因此而陷入極大的心理危機，甚至精神崩潰。

▼國會辦公室收到許多POP受害者的陳情，參加課程後，遭受集體罷凌與人格羞辱，經過蒐證，陪同受害者召開記者會，協助提告。（圖／記者屠惠剛攝）

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現代人需要心理支持 參加心靈成長課程請注意

現代人非常需要心理支持，也因此市面上的心靈成長課程多不勝數。但是請一定要關心、提醒身邊的親友，有需要，請找合法有證照的諮商心理師。15-45歲的青年，也可以使用衛福部的「心理健康支持方案」，每人有3次的免費心理諮商。

如果，如果真的要去參加心靈成長課程，請特別注意課程有沒有這些元素，如果有，請審慎考慮，儘早退出，避免荷包跟身心遭到不必要的傷害，是否有權威崇拜，要求學員盲目崇拜「領袖」或「導師」？是否有訊息控制，要求學員不要接觸外界資訊？是否有秘密訊息，要求學員保密課程內容，否則會阻礙課程進行？是否有任務指派，要求學員完成任務，但是不能對外說明任務？是否有心理操控，要求自我揭露來摧毀、重建學員的人格？

是否有金錢剝削，刁難學員的退費退出要求，頻頻施壓繼續繳費上課？是否有情緒控制，對提出疑問的學員進行施壓羞辱，貶低自我價值？是否有肢體接觸，要求學員在指示下進行肢體接觸？

如果你身邊親友參加的課程，有上面寫到的好幾條，請尋求消保機關，檢調機關的協助，或是可以跟我陳情。真的別再讓需要心理支持的人，在尋求支持中受到更大的心理傷害了。

▼現代人非常需要心理支持，也因此心靈成長課程多不勝數。但請一定要關心親友，有需要，請找合法有證照的諮商心理師。（圖／門諾醫院提供）



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