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川普當選回鍋　我國防施政倍感壓力

我們想讓你知道…未來可以確定的是我們對美軍購絕對增加，但都是美國爸爸覺得需要，而不是我們自己真正需要，而且人力、能源都是國防軍事後盾，一旦崩潰，再多國防預算都無濟於事。

▲▼台灣,國軍,演習,軍演。（圖／達志影像／美聯社）

▲在台灣很多人第一反應當然是 ，惡質地產商人出的川普，既能拋棄烏克蘭，那會不會也把台灣賣給習近平。（圖／達志影像／美聯社）

● 盧德允／前國防部部長機要秘書

川普已當選下任美國總統，他不可預期、沒有牌理、前後矛盾、唯利是圖，表明沒義務解決外國區域問題，秉持美國優先的單邊主義類似孤立主義。總統大選前，川普多次指責「台灣偷走美國晶片生意」、「台灣是半導體小偷」、「要美國保護，就要支付保護費」、「台灣離美國遠，距大陸近，美國很難保護台灣」。

川普自比黑幫，無情耍流氓，我們政府除了「美台關係良好」，什麼都不敢說。川普的口號是紅色帽子上繡了 Make America Great Again（讓美國再次偉大），他當選後台灣馬上流遍一張照片：繡上 Make Taiwan Pay Again(叫台灣再次付錢)的同款紅帽子，讓大家看了笑著笑著就哭了。

川普會不會出賣台灣？

美總統大選開票當天，川普獲得的選舉人票很快超越270張門檻，很多人第一個反應是，烏克蘭總統澤倫斯基大概完了，原來美國拜登政府的支持將戲劇性轉變，烏方會被迫與俄羅斯達成協議，俄烏戰爭暫告段落。最新消息確實如此，川普選後已與烏克蘭總統澤倫斯基通話，億萬富豪馬斯克Elon Musk也在場參與。苦主烏方對外說過程「溫暖且愉快」，但骨感現實是，川普顧問蘭札Bryan Lanza說川普政府專注在取得和平，而非替烏克蘭贏回領土，蘭札呼籲基輔當局也應該這麼做。

在台灣很多人第一個反應當然是 ，惡質地產商人出身、行事作風有如黑道大尾的川普，既能拋棄烏克蘭，那會不會也把台灣賣給習近平？在交換某些以美國為思考核心的利益後，逼迫台灣與中共接觸對話，再達成某種程度的兩岸協議？由於川普行事沒有章法，難以預測，大概沒人會全然否定這類充滿問號、難以想像的不利境遇，會不會發生。

分擔防衛責任

川普要求日本、南韓、北約等都要增加軍費，分擔防衛責任。川普上台，大家同受影響，頭皮發麻。日本一向依賴美國軍事及核子傘保護，未來勢將調高軍費到GDP的百分之二，但自民黨政府要面對政局不穩的後果。南韓反應甚是激烈，目前爆出不願拉抬軍費的輿論，更有超出七成民意傾向於擁有核子武器，以攞脫美國駐軍保護同時索要龐大費用的糾纏，對抗有核又天天試射飛彈威嚇日韓的朝鮮金正恩政權。

無獨有偶，我們這邊也立即聽到聲音，要搞點核武，明著或暗裡叫一叫，看看美國有什麼反應，至於可行性和後果那就再說。不過相較之下，台灣內部就川普「保險費」、「保護費」、「黑道也要收錢」這些直白勒索，一般人就算不舒服，反應卻不熱烈。一者人民認知中共謀我日亟，沒有美國保護，台灣什麼都沒有了。二者，台灣大買美國武器裝備，已是過去八年的日常，大家默默接受也習慣了。三者，政府嚴密操縱媒體和輿論風向，美方也加強關注台灣社會意見，以致於政治人物和學者專家這些意見領袖，紛紛競相正面唱和，附合主旋律，若看法負面則相當吝於表達，不是沈默，就是好好包裝意見，遮遮掩掩不說重話。

▼川普當選後台灣馬上流遍一張照片，繡上 Make Taiwan Pay Again(叫台灣再次付錢)的同款紅帽子，讓大家看了笑著笑著就哭了。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

更多的對美軍事採購

川普言行不一，無法預判，但未來可以確定的是我們對美軍購絕對增加，各層次的美軍指導意見愈來愈密。川普和拜登過去共八年任期內，台灣按美國「建議」恢復一年義務役、強化後備軍人動員、組織四十萬民防、強化社會韌性，但軍備上則買到撐脹飽和，寅吃卯糧未來五年、十年額度，可其中仍偏向防衛而少攻擊內涵，著重本島防禦，不企圖阻止敵人來犯，卻等在家裡讓人家來打。所售武器又是我們既有同性能，屬台海作戰後期終期階段，而非制空制海等初期先期階段，更別提合於戰爭理則的源頭打擊、先發制人。

簡單說，都是美國爸爸覺得我們需要，而不是我們自己真正需要。舉凡彈簧刀等二款小型攻擊無人機飛彈、四百枚岸防魚叉反艦飛彈、三套NASAMS防空飛彈、陸地機動布雷系統、海馬士多管火箭等等、而真正有用的TOW-2B先進拖式飛彈、刺針肩射防空飛彈，錢都付了卻拖延不交貨達兩三年，同樣已付不交的軍備竟共值二百多億美元，十分駭人，令大家困惑於，台灣不是全世界最危險的閃火點嗎？

有言者說我們可以好好跟美國談判溝通，適度選擇我們希望和需要的武器裝備。證諸過往十多年實例，明顯是美台態勢嚴重傾斜，單方面地賣，我們欠缺槓桿籌碼，也沒論述主張，以至於不存在討論空間，我方也不習慣挑戰質疑，原則都是照單全收，談不上台灣主體性。

同時間卻還看到部分學者專家開始點菜，躍躍欲試，興味盎然。像F-15、F-18，甚至F-35戰機，AGM-158C遠程反艦飛彈、最新的星座級飛彈巡防艦、神盾戰鬥系統伯克級飛彈驅逐艦，更先進的M109自走砲，更多的M1A2T主戰車，儼然軍事迷進了大觀園的瘋狂購物單，並不符合也無視於台海作戰之時代演進和實質需要，實在荒唐。

▼未來可以確定的是我們對美軍購絕對增加，各層次的美軍指導意見愈來愈密。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國海軍陸戰隊提供演習中使用的彈簧刀無人機。（圖／達志影像／美聯社）

加稅已然鋪陳加溫

另一可以斷定的是，國防預算還要調升。川普前一個總統任期的國安顧問歐布萊恩曾提台灣國防預算應調到GDP的5%，國內論者指只有處於戰爭狀況的國家才有可能。川普最近更喊到10%，這相當中央政府總預算的84%都用於國防，大家就當川普選舉語言，不良商家漫天要價。而目前我國防預算用力拉抬到新高6470億也只占GDP2.45 %。川普當選，這數字未來若進一步漲到3%，大約8000億，隱然形成一種共識，不但硬榨財政好像勉強可試，而且預判美方能夠接受。

剩下來是，大幅增加國防預算勢將排擠國家教育經濟福利等其他政事支出，加上健保、勞保等人民切身社會福利年年都傳岌岌可危，政府必須籌謀財源，同時設法說服國人。而相關鋪墊工作，已經稍稍進行。

有人注意到，潛艦國造第一艘海鯤原型艦的海上測試一再延宕，恐自原訂今年九月延到明年年中，則後續七艘已編2804億的分年預算似可暫緩。另如，發行國債，增加稅收，都是勢在必行的方法。

國防部智庫九月委託政大選研中心作一國家安全議題民調，第一題增加國防預算並刪減教育經濟社福預算，贊成49.1%，不贊成43.8%；第二題加稅以增加國防支出，贊成48.7%，不贊成45.8%。政府解讀會是，贊成者居多近半，如果中共再鬧，敵情威脅提高，人民支持程度應會該會相對提高。但另方面，我們不能忽視反對者僅小幅落後，同時一提到加稅，贊成變少，反對增多。不同意的比例不低，這就是政府的難題。國防部智庫還宣告，將以一年為期深入研究估算作為說服國人及與美方談判的根據，包含根據防衛需求精算出國防預算規模及軍購清單，營造與美方平等對話談判的基礎。

▼大幅增加國防預算勢將排擠國家教育經濟福利等其他政事支出，加上健保、勞保等人民切身社會福利年年都傳岌岌可危，政府必須籌謀財源，同時設法說服國人。（圖／資料照）

▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

人力不足和能源進口更是難題

綜上所論，川普當選已為包含台灣在內的眾多國家帶來極度困擾和壓力，然而焦點回歸台灣自身，別真以為拉高了國防支出就能解決中共對我軍事威脅，這點真的沒什麼好正反辯論，答案就是大有問題。

到今天仍有多數人渾然不覺或是裝作沒看到的人力問題。台灣正面臨役男人數逐年下降，適齡役男愈來愈少，年輕人不願吃苦，面對戰爭風險而挫低從軍意願，目前軍隊普遍缺員，編現比（編制數與現員數的比例）偏低，陸海空領有戰鬥加給的第一線戰鬥部隊攸關台海防務至鉅，編現比都只有70%多、60%、甚至50%，這樣的部隊是沒有戰力的。目前國軍常備部隊編制十八至十九萬人，但此刻只有十五萬出頭，缺了三、四萬人，近年購入甚多美製高性能武器裝備，但亟需訓練精良之軍士官兵操作和維護，才能達原來預期效益，如此，新武器形同虛設、浪費。

再來同時台灣的能源進口萬分脆弱，賴以發電的天然氣和石油儲量有限，海軍司令唐華上將指中共蟒蛇戰略有能力隨時封鎖我們，無論是灰色地帶作戰的Quarantine隔離檢疫、登船臨檢，或是升高態勢到Blockade全面封鎖，能源進口立即蒙受阻滯甚可能切斷。發電廠不能發電時，人民無法承受沒電沒水的生活困境，社會韌性極度缺乏。這些都是國防軍事的後盾，一旦崩潰，再多的國防預算，再多武器裝備，再充足的軍隊人力，都無濟於事。

▼目前國軍常備部隊編制十八至十九萬人，但此刻只有十五萬出頭，缺了三、四萬人，如此，新武器形同虛設、浪費。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

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