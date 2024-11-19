美俄衝突升溫　世界和平的十字路口

▲美國批准烏克蘭使用美製長程飛彈對俄羅斯境內目標進行打擊，引發了國際輿論關注。這一政策轉變在北韓加入俄羅斯戰爭行列後顯得耐人尋味。（圖／Lockheed Martin）

● 張瑞雄／台北商業大學前校長、全球品牌創新永續協會理事長

美國政府批准烏克蘭使用美製長程飛彈對俄羅斯境內目標進行打擊，引發了國際輿論的廣泛關注與爭議。這一政策轉變在北韓軍隊加入俄羅斯戰爭行列後顯得尤為耐人尋味。但這一決策也伴隨著升級衝突的風險，甚至可能將局勢推向世界大戰的邊緣。

拜登政府政策轉變 是對俄羅斯與北韓行動的警告

美國長期以來避免允許烏克蘭使用西方武器直接攻擊俄羅斯境內目標，以防止激化衝突。此次政策的改變不僅代表美國對烏克蘭軍事支持的強化，也是一種對俄羅斯和北韓聯合行動的警告。根據報導，北韓已派遣逾萬名士兵進入俄羅斯地區，並可能進一步擴大至10萬人。

這一措施反映出拜登政府的兩重目標，一方面希望阻止北韓在俄烏戰爭中的進一步參與，另一方面亦試圖改變戰場局勢，給予烏克蘭更大的反擊能力，但這是否是戰略上的正確選擇，仍需觀察。

俄羅斯方面則迅速對美國的決策做出激烈反應，警告此舉可能引發直接對抗。俄國聯邦委員會成員警告，這是一個「邁向第三次世界大戰的重要步驟」。普京此前也曾明確表示，北約國家若允許其武器攻擊俄羅斯本土，將視為北約的直接參戰。

對烏克蘭而言，獲得長程飛彈的使用權，雖能暫時提升其攻擊能力，甚至改變局部戰場態勢，但也可能成為俄羅斯加大報復力度的理由，烏克蘭是否能承受這一策略可能引發的全面報復，值得深入探討。

自2022年俄羅斯發動全面侵略以來，烏克蘭展現出驚人的韌性和抗爭意志，但戰爭進入第三年，戰場逐漸陷入消耗戰。俄羅斯在烏克蘭東部不斷推進，以犧牲大量人力和物力為代價，換取領土的擴展。

▼拜登政府的兩重目標，一方面希望阻止北韓在俄烏戰爭中的參與，另一方面亦試圖改變戰場局勢，給予烏克蘭更大的反擊能力。（圖／路透）

美國重振西方對烏克蘭支持 但也為川普埋下不確定種子

在此背景下，美國的政策轉變更像是一種政治宣示，旨在重振西方對烏克蘭的支持。這一做法是否足以扭轉局勢仍有待觀察，尤其考慮到烏克蘭彈藥不足、士氣低落的現狀。

拜登政府的政策改變也為即將上任的川普政府埋下了不確定的種子。川普一向對烏克蘭援助持懷疑態度，其團隊內部對於是否繼續支持烏克蘭存在明顯分歧。川普本人曾多次聲稱有能力迅速結束戰爭，但尚未提供具體的計劃或細節。

國際社會擔憂，一旦美國削減對烏克蘭的支持，可能導致俄羅斯進一步擴大對烏克蘭的壓制，而歐洲安全形勢將進一步惡化。

美國批准烏克蘭使用長程武器的決策，無疑是對國際地緣政治的一次巨大挑戰。這不僅牽涉到美俄兩國的博弈，更涉及北韓與其他國家的間接參與，讓原本區域性的衝突擴大範圍。

對於烏克蘭而言，儘管這是一次難得的戰略機會，但也可能帶來更深的危機；對於俄羅斯，這將是其繼續塑造國際秩序的一次重大試探；而對美國及西方國家，這是一場檢驗其團結與意志的挑戰。

在這樣的背景下，如何在支持烏克蘭、制約俄羅斯的同時避免衝突全面升級，是各方需要謹慎思考的關鍵課題。戰爭的陰雲雖然尚未完全消散，但以智慧和勇氣尋求和平的契機，才是解決衝突的真正出路。

▼拜登政府的政策改變也為即將上任的川普政府埋下了不確定的種子。（圖／路透）





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