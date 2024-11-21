展現多層級政府間治理能力－－有關花蓮0403「紅單受災戶」重建補助案

▲花蓮強震造成災損。（圖／民眾提供）

文／田俊雄．東華公共事務研究學會榮譽理事長

花蓮0403地震災後重建補助方案，經花蓮縣政府和立法委員傅崐萁共同努力爭取，行政院終於點頭核定紅單受災戶重建補助方案，這是合作爭取攸關民生重大法案的典範，從公共行政學理角度而言，展現公共行政運作中協調、整合與政策實施的重要意義。

我們從一、政策協調與合作的重要性。二資源分配與公平性。三、民意基礎與公共參與。四、長期發展與政策延續性。公共行政的學術與實務意涵等五個面向，深入剖析中央民意代表與地方政府共同合的重要意義。

一、政策協調與合作的重要性

中央與地方的角色分工

在公共政策的制定與推行過程中，中央民意代表與地方政府的合作能有效結合政策制定的資源與地方執行的實務經驗。以花蓮0403災後重建為例，地方政府花蓮縣政府深入了解災民的需求和實際情況，積極提出重建方案；中央民意代表如立法委員傅崐萁則充分利用其影響力，推動行政院審核計畫並爭取經費。

橫向與縱向協作機制的整合

在此次事件中，國民黨立院黨團總召傅崐萁不僅追蹤行政院的核定進度，還促進國發會、國土署等部門的多次研議與方案修正，實現了橫向部門間的溝通合作。同時，地方政府在縱向層級上與中央保持緊密聯繫，最終促成補助方案的落地。

二、資源分配與公平性

補助政策的目標群體與排除對象

補助對象明確限定為合法自用住宅的所有權人，排除了商業用途的建築物，如民宿、飯店及工廠等。這一政策設計體現了公共資源分配的聚焦性與公平性，旨在優先滿足因災難失去基本居住權的個人家庭需求，避免公共資源被其他商業利益團體分散或佔用。

分階段撥款的監管機制

補助資金的分期撥付機制（如60%在申報開工後撥付，其餘在取得使用執照後支付），確保了資金的有效使用，並減少資金挪用或浪費的風險。同時，透過縣政府審查建造與使用執照，強化了對重建過程的監督。

三、民意基礎與公共參與

地方需求的有效傳遞

地方政府與中央立法委員合作推動補助方案的過程，強調了以民眾需求為核心的政策設計原則。花蓮縣政府統計的紅單住宅戶數與災損情況成為政策制定的基礎，體現了政策過程中對實證數據與民眾訴求的重視。

災後心理與社會重建的象徵意義

地震帶來的不僅是物理建築的破壞，也影響到災民的心理安全感與社會凝聚力。此次重建補助方案的落實，不僅幫助災民重新安置家園，更彰顯了政府對災後重建的責任感，提升了人民對政府的信任與滿意度。

四、長期發展與政策延續性

計畫期程與動態調整

重建方案的計畫期程訂於2024年至2027年，並允許依建設進度滾動檢討與延長計畫期程。這種設計兼顧了政策的靈活性與持續性，能有效應對重建過程中的不確定因素。

與其他政策工具的結合

方案中提及了都市更新與危老條例的重建方式，這不僅符合當前推動城鎮更新的政策方向，也促進了災區的長期城市發展。這種多政策工具的結合提升了補助計畫的整體效益。

五、公共行政的學術與實務意涵

治理能力的體現

此次案例展現了多層級政府間治理能力的實踐。中央與地方的合作不僅需要精準的政策設計，也需要強有力的執行機制，體現了公共行政中「治理」而非僅「管理」的理念。

以民為本的政策制定與實施

從公共行政學角度，民意的回應性（responsiveness）與政策的責任性（accountability）是政府施政的核心價值。本案中地方政府對民眾需求的敏銳把握，以及中央對資源分配的審慎考量，正是以民為本的具體實踐。

結論

中央民意代表與地方政府的合作在推動花蓮0403災後重建補助方案中發揮了關鍵作用，不僅促成了政策的制定與落實，也展示了公共行政中協調、資源分配、民意回應以及政策延續的重要性。這樣的合作模式值得其他及類似情境借鑒，進一步完善公共治理體系，增進社會福祉。

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