「有天要看台灣拿世界冠軍」　彭政閔圓了2013年的遺憾

▲恰恰跟王建民終於回到東京巨蛋，拿起了冠軍獎盃，一圓當年一分之差飲恨的遺憾。（圖／中信兄弟提供）

● 施景耀／沐育文化營運長、台灣觀光地方創生協會秘書長

昨晚當大家狂歡，沉浸在奪冠的喜悅之中時，我看著這個畫面感動不已，我相信只要是老球迷都會跟我一樣，知道這一幕代表了多麼沈重與珍貴的圓夢。

11年前的經典賽 棒球之神向台灣開了個玩笑

2013年經典賽，台灣前進東京巨蛋，八強賽強碰了日本職業全明星隊，台灣還是靠著王建民精準的投球，壓制著日本六局零失分，而對面中央聯盟三振王的能見篤史、澤村賞的攝津正，也被我們台灣靠著周董、恰恰、郭嚴文、陽岱鋼、林哲瑄的好打以2:0領先日本。

八局上日本追平2:2後，下半場恰恰、大師兄、周董連環安打，把台灣再推進3:2領先，該局的日本名投田中將大最後悲憤退場。只可惜最終遺憾在第九局，在兩出局的情況下，我們都以為這次台灣終於要贏了，沒想到棒球之神跟我們開了一個玩笑，鳥谷敬此時大膽發動盜壘成功，接著是這次2024世界12強日本隊總教練井端弘和，當年再敲決定性的一安打，讓日本追平比數進入延長賽，十局上氣力放開的台灣被日本再敲出一分，惜敗日本。

▼2013棒球之神開了一個玩笑，現在的日本隊總教練井端弘和，當年敲出決定性的安打，台灣最後惜敗日本。（圖／記者李毓康攝）

恰恰彭政閔說了那句 「有一天要看台灣拿下世界冠軍」

當時全台灣的人都以為我們要贏日本全明星隊了，連日本人都覺得可能要輸了，而最後日本雖然贏了，但也是耗盡了全部的力氣去打敗號稱歷年最強的台灣隊，最終台灣與日本都在下一場的敗部復活與晉級賽雙雙落敗，沒有再繼續往前，是一場這幾年讓日本人談到依舊聞之色變的精彩球賽。

當年台灣選手們的超強表現，是第一次讓我們感受到真的雖敗猶榮，而不是吃鍋貼悲憤，這麼多年來大家還是會津津樂道，當年台灣在東京大巨蛋的優異演出。

當年，恰恰也接了一隻廣告，影片中的最後，恰恰喊出了「有一天，我要看到台灣拿下世界冠軍。」

當年好手成了12強冠軍教練團 實現了那個夢想

11年後的今日，當年2013經典賽的陣中選手，還有王建民、彭政閔、高志綱、陳江和、張建銘這幾位好手，在這次的賽事中擔任台灣隊的教練，特別是當年敲出領先分的恰恰擔任打擊教練，當年幫助我們領先無失分的建仔，這次擔任牛棚教練，幫我們把最後幾局也顧好了，將他們的經驗傳承給下一代的新台灣之光們，最終，我們真的實現了那個夢想。

11年了，看著恰恰跟王建民終於回到東京巨蛋，拿起了冠軍獎盃，一圓當年一分之差飲恨的遺憾，以教練的身分再戰一次日本，一起讓 Team Taiwan 圓夢。這一幕，真的是我老淚縱橫啊。

▼中華隊奪冠。（圖／記者李毓康攝）

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