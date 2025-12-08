ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
少子化真正的危機－－不是孩子太少，而是成年人太累！

我們想讓你知道…OECD 明確表示：提升生育率的關鍵，不在補貼金額，而在成年人是否在關係中感到穩定、被支持。日本 2023 年研究亦揭露，女性不生第二胎的主因並非金錢，而是「婚姻緊張與情緒壓力」。北歐國家生育率較高，靠的不是補貼多，而是完整的情緒教育、婚姻教育與家庭支持系統。

●林嘉慧／任林教育基金會執行長

政府宣布成立「兒童及家庭支持署」，意在提升兒童醫療與照顧體系，方向值得肯定。然而，從我在第一線服務的現場觀察來看，台灣少子化的核心問題並不在孩子，而是在「成年人已經疲於生活」。若不先讓成年人站穩，再多托育與補助也無法提升生育意願。

▲▼育兒,嬰兒車,帶小孩,娃娃車,推車,幼童,家長,親子教育,幼兒,生育率,出生率,少子化,生育津貼,生育給付,育嬰假。（圖／記者李毓康攝）

在任林的課堂，我一次次遇見同樣的畫面：

三十歲的年輕媽媽捧著哭腫的眼眶告訴我：「我不是不愛孩子，我只是累到不知道怎麼當媽媽。」

身處三明治世代的爸爸在課後悄悄說：「我每天醒來就開始照顧別人，但從沒有人照顧我。」

這些，不是個案，而是流行病。成年人心裡沒有力量，怎麼可能生得下、也養得起下一代？

國際研究也指出相同結論。OECD 明確表示：提升生育率的關鍵，不在補貼金額，而在成年人是否在關係中感到穩定、被支持。日本 2023 年研究亦揭露，女性不生第二胎的主因並非金錢，而是「婚姻緊張與情緒壓力」。北歐國家生育率較高，靠的不是補貼多，而是完整的情緒教育、婚姻教育與家庭支持系統。

台灣的現況卻走向反方向。2024 年新生兒僅 13.4 萬人，創歷史新低；適婚青年近半不婚，已婚者三成不生；家暴、憂鬱、焦慮通報逐年攀升。任林基金會二十五年的服務經驗反覆證明：父母不是不想生，而是不敢在「情緒耗竭」「婚姻不穩」「缺乏支持」的狀態下生。

這就是為何若兒家署只聚焦於「出生後」的醫療與保護，就像在漏水的房子裡擦地板，卻不修屋頂。真正影響生育意願的斷點發生在更前端：婚姻品質、成人情緒素養、家庭韌性、親職準備度。然而，這些卻從未被納入國家人口政策的核心。

問題更出在治理架構上。衛福部負責兒少保護與健康，教育部推動家庭教育，看似分工完整，實則缺乏共同語言、缺乏治理框架，導致家庭支持長期被邊陲化。家庭，是孩子的第一所學校，但目前的政策卻讓這所學校成為「最被忽略的校園」。

任林近年推動的家庭修復模式，經 SROI 評估，每投入 1 元可產生 5.41 元 的社會效益。這代表：支持父母的情緒與家庭功能，是所有人口政策中成本最低、效益最高的投資。我親眼看過許多家庭因為情緒素養改善、婚姻更穩定，而重新願意迎接孩子，這些轉變比任何補貼都來得深刻。

▲▼嬰兒,新生兒,出生率,少子化,兒童安全座椅,後向式汽座,汽車安全座椅,生育率,生育津貼,育嬰假,育兒,嬰幼兒。（圖／記者李毓康攝）

因此，若兒家署要真正發揮效能，我提出三項關鍵建議：

第一，將「家庭能力建構」納入兒家署核心任務。

婚前教育、婚姻支持、親職心理健康、家庭溝通與情緒素養，都是預防少子化最前端的工程。

第二，由行政院層級打造「衛福部 × 教育部 × 民間」三方治理平台。

民間擁有最貼近家庭的第一手資料，跨部會整合更是刻不容緩。

第三，以「人口韌性」（population resilience）取代傳統「人口數量」思維。

台灣需要的不是更多孩子，而是更多能好好生活、能承擔關係、能養育下一代的成年人。

少子化不是一天造成，也不是一個新署就能逆轉。真正能讓台灣重新站穩的，是讓家庭成為承接生命的安全基地。孩子站不起來，是因為父母站不穩；若不能把「成人與家庭」放回政策中心，台灣的人口危機仍將持續惡化。

