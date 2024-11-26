中華隊奪冠吃壽司不厚道！　慶功吃「羊羹」才更尊敬對手

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

●魚夫／臺南應用大學榮譽教授

世界12強棒球比賽，台灣贏得冠軍，我本想大吃一頓日本壽司來慶祝，取其日本「輸死」（寿司／sushi）之意，但心裡一想，這樣實在不厚道，來食有關勝利的日本料理吧。

吃豬排飯如何？日本大學生祈求考試順利就會吃（かつ丼），這和「勝つ」同音，想來日本一路比來，雖百戰百勝，但也最後還是輸給台灣了，所以是我們最後勝了，反而好像在自我慶祝，因此炸豬排（とんかつ），「かつ」與「勝つ」同音，但並無珍對手的意思。

吃鯉魚吧，鯉魚音（こい），和「恋」（戀）諧音，象徵努力爭取成功的意思，這也不對味，再者金色食物，如玉子燒、咖哩，再諸如勝栗（かちぐり）是煮熟的栗子，因「勝ち栗」與「勝ち」同音，這些都會不會太炫耀台灣贏了？

日本人愛吃的鯛魚燒，是乃日本人家有喜事，值得慶賀時的吉祥餐，這些當然都太志驕氣揚。

▼吃日本壽司來慶祝，取其日本「輸死」（寿司／sushi）之意，但心裡一想，這樣實在不厚道。（示意圖／取自Pixabay）

有人說，食梅干食團也可以擊退歹運，保持專注成功道路的奮進的精神！如何？嗯，有那麼一點感覺了，不過這好像大仔在鼓細漢(大哥鼓勵小弟)的：日本小子，甘爸嗲！

從雖敗猶榮的角度，請教日語老先覺，更請AI大神來幫忙整理，得到幾種食物有這種意味在，鰻魚飯（うなぎの蒲焼），味噌湯（味噌汁）、七草粥、豆腐料理、羊羹、南瓜料理、天婦羅蕎麥麵、柿子等，我這才知道日本食物意涵真是太複雜了。

最後決意選定羊羹，這一味半凝固體，有堅韌甘甜的口感，古時的日本武士會攜羊羹上戰場，除補充體力外，也象徵就算一時戰敗，仍然要鬥志昂揚。

羊羹跟棒球一樣也是日治時期傳入台灣的，原型在中國，但那是葷食，日本如今的羊羹卻成了他們中國人喜愛的食物，中國到日本留學的魯迅、周作人也愛食羊羹，周作人還考證羊羹一番，說出「羊羹原制出唐浮屠，傳入日本之後，成為日本的特產，在中國反而失傳，由日本再傳入中國，反成為『東洋點心』了。」

羊羹、野球都是日本人傳入台灣，但如今台灣打敗日本，請吃羊羮，聊表尊敬對手的奮戰精神，也暗示兩國不論勝負，感情還是攏不散啦！

▼魚夫繪「羊羹」。（圖／翻攝自Facebook／魚夫）

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