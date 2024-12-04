ETtoday 新聞雲| ETtoday App| 雲論粉絲團| 我要投稿| 我要申訴| 手機版
facebook Line
雲論
>

南韓用民主拯救民主　台灣應該永遠引以為戒

我們想讓你知道…我相信台灣此刻沒有戒嚴的可能性，但仍要提醒大家，這是多麼危險的一件事。台灣曾經歷過世界上第二長的戒嚴，那是台灣至今無法平復的傷口，千萬不要遺忘民主有多麼珍貴。

   

● 王婉諭／時代力量黨主席

終究是民主拯救了民主。今天韓國時間的凌晨一點鐘，韓國國會按憲法規定否決了總統發布的戒嚴令，經過了一番掙扎，尹錫悦總統在凌晨四點半，正式宣布取消戒嚴令。這為期六小時的戒嚴，是台灣應該永遠引以為戒的教訓。

看過「我只是個計程車司機」、「首爾之春」等韓國現代史的電影都知道，韓國的民主化歷程曾經過多次的政變、獨裁，這無數波折，也讓韓國人格外珍惜民主的意義。

民主制度韌性　在這次戒嚴展露無遺

即便軍隊已經進駐國會，韓國的執政黨、在野黨仍設法進入國會。雖然有多位議員遭阻擋未能進入，但最終仍有 190 位國會議員在半夜完成了這份重要的決議。

同時，民眾更在深夜湧入國會殿堂外，以行動支持民主程序的完備。最後，軍隊也恪守法治，並未造成更大程度的衝突。這就是民主最可貴的地方。

▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，民眾集結國會外示威。（圖／路透）

 ▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，民眾集結國會外示威。（圖／路透）

昨天深夜，我一連發了好幾篇文，同時也緊盯各大外媒的新聞直到深夜。很多人不解為什麼我對這個事情反應這麼大？

因為身為一個台灣的前國會議員，看著韓國街頭出現大量戰車、直升機。再看到軍隊進駐國會，與國會議員、民眾對峙。我的內心，只能用觸目驚心來形容。

我無法想像同樣的事情，在 2024 年的今天，如果發生在台灣會怎麼樣。同時，作為一個長期帶著孩子們走讀、認識白色恐怖與國民黨戒嚴歷史的教育工作者。我更無法接受，台灣在民主轉型的道路上，走任何一點回頭路。

縱然台灣民主此刻也面臨極大挑戰、縱然過去一年來我曾多次譴責藍白兩黨在國會中的違憲行徑。我也不認同，韓國如今的憲政危機，有任何台灣可以效仿之處。

任何群眾支持戒嚴的言論，都可能會成為一個隱患，導致一場巨大的民主危機，甚至成為中共藉以大作文章的破口。
更遑論，最後民主制度已經證明了，這次戒嚴只是絕望的尹錫悦為了自己的權力所做出的脫序行徑，完全無法獲得黨內、國內的任何支持。

我相信台灣此刻沒有戒嚴的可能性，但我仍要提醒大家，這是多麼危險的一件事。

台灣曾經歷過世界上第二長的戒嚴時期，那是台灣歷史至今無法平復的傷口。希望大家千萬不要遺忘這份民主有多麼珍貴。我們的民主不是完美的，但我們要對它有信心，我們要相信，民主會讓我們的國家越來越好。

▼我們的民主不是完美的，但要對它有信心，我們要相信，民主會讓我們的國家越來越好。（圖／資料照）

▲▼總統蔡英文貼出巨幅國旗照。（圖／蔡英文臉書）

►思想可以無限大－－喜歡這篇文章？　歡迎加入「雲論粉絲團」看更多！

● 本文獲授權，轉載自「王婉諭」臉書。以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

  熱門點閱》

►尹錫悅的政治豪賭　朝小野大的困局有台灣解方？

►難逃「青瓦台詛咒」　尹錫悅成了失敗的獨裁者

►南韓總統宣布戒嚴　新一波民主危機正在成形

►「抑制菸害」落實健康台灣願景　以價制量納入長期政策

投稿
申訴
關鍵字: 王婉諭 雲論 南韓 戒嚴 台灣 藍白 民主 時代力量

分享給朋友：

追蹤我們：

加入雲論，掌握更多最新觀點！
最新評論
南韓用民主拯救民主　台灣應該永遠引以為戒
尹錫悅的政治豪賭　朝小野大的困局有台灣解方？
難逃「青瓦台詛咒」　尹錫悅成了失敗的獨裁者
全面停徵「娛樂稅」　才是全民之福
李家儂／農業發展權移轉的爭議：國土計畫的挑戰

推薦閱讀

南韓總統宣布戒嚴　新一波民主危機正在成形

難逃「青瓦台詛咒」　尹錫悅成了失敗的獨裁者

「抑制菸害」落實健康台灣願景　以價制量納入長期政策

全面停徵「娛樂稅」　才是全民之福

尹錫悅的政治豪賭　朝小野大的困局有台灣解方？

「霸凌風波」民調反上揚　賴清德施政瑕不掩瑜？

學生犯法老師提告　這有什麼不對？

南韓用民主拯救民主　台灣應該永遠引以為戒

李家儂／農業發展權移轉的爭議：國土計畫的挑戰

當陸生團來台成新聞　兩岸未來令人憂

相關文章

逼宮？南韓執政黨3高層「抵總統辦公室」　在野黨提案解任國防部長

逼宮？南韓執政黨3高層「抵總統辦公室」　在野黨提案解任國防部長

南韓總統尹錫悅昨（3）日晚間緊急頒布非常戒嚴令，導致朝野與外界一片譁然。對此，稍早尹錫悅所隸屬的政黨國民力量黨代表韓東勳、國務總理韓悳洙、國..

1小時前

星宇航空明年4月直飛神戶　台北每周3班、台中天天一班

星宇航空明年4月直飛神戶　台北每周3班、台中天天一班

2046名台灣學生留學韓國　教育部：未受戒嚴影響

2046名台灣學生留學韓國　教育部：未受戒嚴影響

江坤宇遊韓國遇戒嚴驚魂：曾想改機票　外國人慌問狀況

江坤宇遊韓國遇戒嚴驚魂：曾想改機票　外國人慌問狀況

成大醫院攜手台灣永續能源研究基金會　共創淨零轉型新未來

成大醫院攜手台灣永續能源研究基金會　共創淨零轉型新未來

讀者迴響

行動法庭

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

黎明重劃卡住 經濟效益損失達千億 提出憲法訴訟｜行動法庭 第159集 完整版｜ 2023.01.18

行動法庭相關文章more 行動法庭相關影音more

人雲亦云

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

【人雲亦云】夏韻芬/ 年輕人簡單理財術 該如何投資？

人雲亦云相關文章more 人雲亦云相關影音more

熱門文章

南韓總統宣布戒嚴　新一波民主危..

南韓總統宣布戒嚴　新一波民主危..

難逃「青瓦台詛咒」　尹錫悅成了..

「抑制菸害」落實健康台灣願景　..

全面停徵「娛樂稅」　才是全民之..

尹錫悅的政治豪賭　朝小野大的困..

關注我們

ETtoday雲論
手機版 我要投稿 我要申訴 投稿信箱 客服信箱 關於我們 廣告刊登/合作提案 免責聲明 隱私權政策 著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面