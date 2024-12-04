南韓用民主拯救民主　台灣應該永遠引以為戒

● 王婉諭／時代力量黨主席

終究是民主拯救了民主。今天韓國時間的凌晨一點鐘，韓國國會按憲法規定否決了總統發布的戒嚴令，經過了一番掙扎，尹錫悦總統在凌晨四點半，正式宣布取消戒嚴令。這為期六小時的戒嚴，是台灣應該永遠引以為戒的教訓。

看過「我只是個計程車司機」、「首爾之春」等韓國現代史的電影都知道，韓國的民主化歷程曾經過多次的政變、獨裁，這無數波折，也讓韓國人格外珍惜民主的意義。

民主制度韌性 在這次戒嚴展露無遺

即便軍隊已經進駐國會，韓國的執政黨、在野黨仍設法進入國會。雖然有多位議員遭阻擋未能進入，但最終仍有 190 位國會議員在半夜完成了這份重要的決議。

同時，民眾更在深夜湧入國會殿堂外，以行動支持民主程序的完備。最後，軍隊也恪守法治，並未造成更大程度的衝突。這就是民主最可貴的地方。

▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，民眾集結國會外示威。（圖／路透）

昨天深夜，我一連發了好幾篇文，同時也緊盯各大外媒的新聞直到深夜。很多人不解為什麼我對這個事情反應這麼大？

因為身為一個台灣的前國會議員，看著韓國街頭出現大量戰車、直升機。再看到軍隊進駐國會，與國會議員、民眾對峙。我的內心，只能用觸目驚心來形容。

我無法想像同樣的事情，在 2024 年的今天，如果發生在台灣會怎麼樣。同時，作為一個長期帶著孩子們走讀、認識白色恐怖與國民黨戒嚴歷史的教育工作者。我更無法接受，台灣在民主轉型的道路上，走任何一點回頭路。

縱然台灣民主此刻也面臨極大挑戰、縱然過去一年來我曾多次譴責藍白兩黨在國會中的違憲行徑。我也不認同，韓國如今的憲政危機，有任何台灣可以效仿之處。

任何群眾支持戒嚴的言論，都可能會成為一個隱患，導致一場巨大的民主危機，甚至成為中共藉以大作文章的破口。

更遑論，最後民主制度已經證明了，這次戒嚴只是絕望的尹錫悦為了自己的權力所做出的脫序行徑，完全無法獲得黨內、國內的任何支持。

我相信台灣此刻沒有戒嚴的可能性，但我仍要提醒大家，這是多麼危險的一件事。

台灣曾經歷過世界上第二長的戒嚴時期，那是台灣歷史至今無法平復的傷口。希望大家千萬不要遺忘這份民主有多麼珍貴。我們的民主不是完美的，但我們要對它有信心，我們要相信，民主會讓我們的國家越來越好。

▼我們的民主不是完美的，但要對它有信心，我們要相信，民主會讓我們的國家越來越好。（圖／資料照）

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