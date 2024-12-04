尹錫悅的政治豪賭　朝小野大的困局有台灣解方？

● 盧信吉／明志科技大學通識教育中心助理教授



韓國時間2024年12月3日晚間十點半，尹錫悅總統宣布戒嚴，內容大致聚焦在三個層次。首先，是以總統之姿保護自由民主國家(意指韓國)，免受潛伏在自由大韓民國境內的反國家勢力；其次，禁止一切政治活動，其中包含可能推翻其政權的舉措，以及維護國內民生日常所需，如禁止罷工、破壞和煽動社會的集會活動；再者，管控媒體與出版品，禁止假新聞、假訊息對輿論的操作。

相關公告顯示，尹總統嘗試以希望透過戒嚴的施行聚焦在自由民主國家安全體制的維護，迴避過低的支持率以及執政黨乃國會少數黨的選舉結果，冀望透過非常時期的特殊狀態扭轉其施政不利的困境。

此項法令的宣布在稍後兩個小時後，國會以過半的190票表決結果，要求尹總統撤回戒嚴令。雖然相關程序有待總統府與國防部撤回相關公告後才算正式畫下句點，但尹總統威信再次受到嚴重打擊，顯然將影響民眾，對於剩餘任期時間內的信心。

▼南韓總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

知法弄法的尹錫悅 難挽韓國民眾心意

近期韓國民眾開始在意法律的施行，需要具備正當性的社會氛圍，在本次的戒嚴行動中表露無疑，從尹總統依法定職權宣布戒嚴開始，到國會議員依照法律規定，進行表決後解除緊急戒嚴狀態，都顯示韓國民主深化的成果。

然而尹總統過去檢察總長的背景，很難讓人理解其施行戒嚴令的正當性何在，導致當前尹總統即將面臨彈劾的困境。尹總統過去雖以司法強人之姿帶領保守黨(派)獲得總統寶座，然後險勝的陰霾卻如影隨形，讓政治素人出身的他飽受困擾，過去兩年半的執政無法真正實踐政治抱負，需要向人民再次證明其知法用法的強勢姿態，讓他做出戒嚴的決定，豈料其過去代表的正義形象不再，變成玩法弄法的政治人物之一。

即便當下說明執政困境，也無法說服韓國人民再次相信尹錫悅的領導。

本次戒嚴令的施行，可謂單一個人對於法律的脫序解讀下，一連串失誤舉措所造成的後果，如果尹總統遵守國會選舉的結果、如果尹總統接受國會多數黨否決其人事提名、如果尹總統遵守國會多數黨對於預算相關政策的決策、則本次戒嚴鬧劇將不至發生。

從這樣的角度來看，尹錫悅具備的民主素養程度，可比擬獨裁政變的序曲了，只差軍隊是否支持國家領導人的所有指令而已。

▼尹錫悅具備的民主素養程度，可比擬獨裁政變的序曲了，只差軍隊是否支持國家領導人的所有指令而已。（圖／路透）

面臨彈劾的尹政權 難以承擔剩餘任期

本次戒嚴令的頒行到結束，主要仍聚焦於國內政治，對於周邊區域國家的影響在還沒開始就結束的情況下，可能限於股匯市信心崩跌的呈現，包含對於尹政權未來是否仍具有話語權而感到擔憂所造成的短期效應，影響時間需視尹總統如何收拾事件而定，一旦承認並結束本次戒嚴令的頒布，戒嚴所引發效應就會結束。

然而，同樣朝小野大的局勢並未因此改變，尹總統仍然必須面對其政令未能獲得認可並落實的困境。彈劾只是其中最嚴重的一項指控而已，不論是否通過，尹政權都將左支右絀難以掌控大局。

對於自傲於自由民主制度的韓國人民而言，抗擊北韓已經是流淌在血液內不變的信仰，但如何做到真正民主還有賴於人民服膺其政策價值，並願意在政治議題上展現民主風範的美德，這顯非當前政府所願意接受的模式，本次無法通過民主制度的考驗，只是人民透過民主制度檢驗的結果之一而已。

無法承擔剩餘任期選項中含有下台，尹總統是否能夠說服人民接受其選擇尚待時間觀察。

▼尹總統是否能夠說服人民接受其選擇尚待時間觀察。（圖／路透）

對於台灣而言，朝小野大並非是一個陌生的政治環境，如何說服人民也有賴各個政治人物的手段；然而，不願依制度規定而行可能引發的憲政危機，則藏在日常生活的各項決議當中。

以民主制度而言，可貴之處在於人民能夠不斷思索，政治人物是否實踐其政治承諾，以台灣而例，人民相較於過去更能夠運用罷免等選舉權來檢視政治人物，或許說明了在不同的情境下，政治人物必須戒之慎之，並重新說服人民的姿態。對於當代人民而言，戒嚴代表著過去世代不得不的辛酸血淚，而非政治人物豪賭的選項。

▼對於當代人民而言，戒嚴代表著過去世代不得不的辛酸血淚，而非政治人物豪賭的選項。（圖／路透）

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