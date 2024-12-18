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日職王建民「菅野智之」圓了大聯盟夢　有實力永遠不會太慢

我們想讓你知道…去年完成大復活後，他的旅美夢再啟。明年，將以 35 歲的右投手身分，挑戰期待已久的世界舞台。只要實力還在，就永遠不會太慢，菅野智之為年輕後輩們寫下的故事。

 

● 作者／小林文字燒

沒有出不去的身手，只有不滿意的價格。最新消息，被台灣球迷稱為日職王建民的菅野智之，今天透過球團公告，以一年 1300 萬美金的價格加盟東岸金鶯，旅美夢之行正式啟程。

▼菅野智之向王建民致謝。（圖／翻攝自菅野智之X平台）

▲菅野智之親向王建民致謝 。（圖／翻攝自菅野智之X平台）

出生棒球世家　菅野智之走自己的路

說到菅野，本身就是出生於棒球世家。爺爺原貢、舅舅原辰德都曾是棒球選手、也擔任過球隊監督。讓他下定決心打棒球的契機，正是舅舅原辰德的引退儀式。當年，小小的菅野才 6 歲。讀賣人、巨人魂的 DNA ，就這樣刻在他的每一寸肌膚。

不過，即使出身在輝煌的棒球家庭，菅野智之對自己的要求、野心，從來不比他仰慕的大人少。「不管任何時候，我不想聽到有人稱呼我為『原辰德的外甥』，而是『菅野智之的舅舅是原辰德』。」

走自己的路、請記得我的名字，一直是菅野在棒球路上的教條。高中時期放棄選秀，選擇進入大學繼續進修，理由也純粹是因為「感覺自己還不夠強」，不想輸給在甲子園活躍的選手。

最終加入東海大學的菅野，在大學聯賽中以 37 勝 4 敗 357 三振、防禦率 0.57 的鬼神成績，投入職業棒球的選秀，成功一掃高中不得志的陰霾。

▼菅野智之對自己的要求、野心，從來不比他仰慕的大人少。（圖／路透社）

經典賽四強戰美國VS日本,菅野智之。（圖／路透社）

從未放棄旅美夢　如今為後輩寫下新章

拿過兩次澤村賞，菅野智之的實力早已備受肯定。曾在 2020 年就打算以入札制度挑戰美職。可惜那年正好碰上疫情，大聯盟的自由市場非常冷淡。考量到前景未明、疫情險峻，菅野暫時把旅美夢放在一邊。但是按照規定，一旦決定放棄就必須要再等四年。

去年完成大復活後，菅野智之獲得大聯盟自由球員前 20 名的高評價，他的旅美夢再啟。明年，將以 35 歲的右投手身分，挑戰期待已久的世界舞台。

「 說到 Tomo 君，他作為一名投手、選手，已經超越我的職業生涯了」，這是原辰德，在他二度受賞（澤村賞）時說的話。只要實力還在，就永遠不會太慢，菅野智之為年輕後輩們寫下的故事。

▼拿過兩次澤村賞，菅野智之的實力早已備受肯定。（圖／記者李毓康攝）

▲▼讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合第二戰，菅野智之。（圖／記者李毓康攝）

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●本文獲授權，轉自「小林文字燒/下野本舖」。以上言論不代表本網立場。歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net或點此投稿，本網保有文字刪修權。

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關鍵字: 小林文字燒 雲論 菅野智之 金鶯隊 大聯盟 日職 MLB 王建民

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