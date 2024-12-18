以色列深入敘利亞背後　「納坦雅胡」面臨內外交困境

▲以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／達志影像／美聯社）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

以色列與敘利亞之間的緊張對峙再度升級。以色列近日對敘利亞境內多處目標發動攻擊，甚至深入距大馬士革僅25公里的區域，這顯示其對伊朗勢力滲透的強烈警戒。同時，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正深陷貪腐案司法審判，面臨前所未有的政治危機。在內外壓力交織之下，納坦雅胡及其政府的行動引發了國內外的廣泛關注與爭議。

以色列 加大對敘利亞軍事行動

以色列的軍事行動顯然旨在遏制伊朗對敘利亞的影響力。據安全消息來源，以色列軍隊近日向敘利亞境內挺進至25公里深處，打擊伊朗支持的軍事設施及敘利亞軍隊的部分目標，範圍接近敘利亞首都大馬士革。這標誌著以色列對敘利亞局勢的干預進一步升級。

以色列長期認為，敘利亞內戰及其後的局勢為伊朗提供了在該地區擴展影響力的機會。納坦雅胡更在此前明確警告，若敘利亞新政權允許伊朗重新部署軍事設施，以色列將採取一切必要行動進行阻止。

這一立場顯示以色列不僅視敘利亞為潛在威脅，更將其作為打擊伊朗代理人的重要戰場。

敘利亞總統巴沙爾·阿薩德（Bashar al-Assad）的政權狀態目前尚無確切共識。有觀點認為，儘管阿薩德通過外部支持和內部鎮壓，在敘利亞內戰後期逐步恢復對大部分國土的控制，尤其是首都大馬士革及其周邊地區，他的統治基礎仍然脆弱且依賴外力，特別是來自伊朗與俄羅斯的援助。與此同時，阿薩德正努力通過重建與其他國家的外交關係（如被阿拉伯聯盟重新接納），以試圖強化其政權的合法性。

然而，部分分析則認為，敘利亞局勢的不穩定性仍然突出，阿薩德的統治可能隨時受到威脅。一些傳聞甚至推測其已經「失勢」或「逃亡」。但目前並無可靠證據支持這一說法，國際社會仍普遍視他為敘利亞的實際領導人。若有關阿薩德「倒台」或「逃亡」的說法出現，可能更多是基於敘利亞政權內部持續不穩定的推測，而非確切事實。因此，以色列試圖利用這一局勢，通過軍事行動削弱伊朗及其盟友在敘利亞的立足點。

然而，以色列的這些行動也在地區引發了強烈反彈。卡達、土耳其及埃及等國公開譴責以色列的行動，認為這是對敘利亞主權的侵犯，且可能進一步加劇中東的不穩定。以色列則堅稱，其軍事行動完全是為了保障國家安全，防止武器經敘利亞流入加薩地區，進一步武裝哈瑪斯（Hamas）等敵對勢力。

▼管阿薩德通過外部支持和內部鎮壓，在內戰後期逐步恢復對大部分國土的控制，但統治基礎仍然脆弱且依賴外力。（圖／達志影像／美聯社）

化學武器問題 再成焦點

敘利亞境內未清點的化學武器庫存成為另一個令人擔憂的問題。根據聯合國的聲明，敘利亞在內戰期間多次被指控使用化學武器，儘管該國聲稱已完全銷毀相關庫存，但專家仍懷疑部分化武可能隱匿於不明地點。這不僅威脅地區安全，還可能為恐怖組織所利用。

以色列對敘利亞境內化武設施的關注進一步加深了其軍事行動的正當性。國際社會雖普遍支持消除化學武器的努力，但在如何應對敘利亞問題上，各方立場分歧明顯。美國對以色列的強硬政策表示理解，但同時警告其避免過度激化局勢；而俄羅斯則支持敘利亞政府，反對任何外國軍事干預，這進一步加劇了國際間的對立。

納坦雅胡 面臨司法與政治挑戰

納坦雅胡的貪腐案審判成為以色列國內政治的焦點，也使其國際形象受損。檢方指控他在多起案件中濫用職權，包括接受高價禮物、與媒體集團進行利益交換等行為。作為以色列在任期間首位被起訴的總理，納坦雅胡的處境異常艱難。

納坦雅胡否認所有指控，並聲稱這是反對勢力的政治迫害。然而，隨著審判的推進，檢方提供的證據越來越多，使得他面臨的壓力不斷升高。如果最終被判有罪，他可能失去總理職位，甚至面臨監禁。

這場審判對以色列社會的撕裂效應同樣明顯。納坦雅胡的支持者堅信他是保障國家安全的中流砥柱，而司法程序是左翼對右翼領袖的政治打壓。反對者則認為，他的貪腐行為損害了國家的民主與法治體系。

這種對立讓以色列國內的政策推行更加困難，也讓納坦雅胡試圖通過外交與軍事行動鞏固國內支持的努力變得更加迫切。

▼納坦雅胡面臨司法與政治挑戰。（圖／路透）

中東博弈的多重效應

以色列與敘利亞的對抗已超越了兩國範疇，成為多方勢力博弈的核心戰場。以色列不僅試圖通過打擊伊朗在敘利亞的軍事部署來削弱其在中東的影響力，也希望藉此向外界傳遞其捍衛國家安全的決心。

然而，國際社會對此行動的反應各不相同。美國仍是以色列最強有力的支持者，但也提醒以色列避免引發更廣泛的衝突；俄羅斯則加強了對敘利亞的軍事支持，對抗以色列的行動。這種多方角力使敘利亞局勢更加複雜，也增加了和平談判的難度。

結語 內外交困下的抉擇

納坦雅胡在內外交困的局勢下，面臨著艱難的抉擇。他既需要應對內部的司法挑戰，維持執政地位，又必須在地區安全問題上展現強硬姿態，防止伊朗勢力的擴張。在這種背景下，以色列的軍事行動無疑加劇了中東的緊張局勢，但也反映了該國試圖捍衛自身安全與國際地位的決心。

然而，長遠而言，地區和平與穩定的實現，仍需更多國際合作與外交努力。納坦雅胡及其政府如何在內外壓力下尋求平衡，不僅將決定其政治命運，也將對中東局勢的未來產生深遠影響。

▼納坦雅胡在內外交困的局勢下，面臨著艱難的抉擇。（圖／達志影像／美聯社）

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