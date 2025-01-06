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葉文忠／挑斷民進黨手筋的三法修正案

▲▼ 謝國樑 。（圖／記者徐文彬攝）

▲「拆梁行動」是民進黨選後發動罷免潮的首戰。（圖／本報資料照）

文／葉文忠

煎熬的2024終於過去了，但動盪並沒過去，年尾的大戲勢必在2025年繼續擴大，去年年度代表字選出了「貪」，反映著人民是多麼厭惡地看待這個社會，看待這些當權者的貪婪。

民進黨堪稱「大內高手」，多年來靠內耗和內宣來執政，好鬥成性，常當家帶頭搞事，社會越浮躁越撩撥，回頭看看民進黨2024可有什麼「造福人民」的事？選後秋後算帳立刻展開，首發「拆樑行動」罷免基隆市長謝國樑，大罷免潮戰場啟動，展開一個個罷免藍營立委的連署，藍營也必然奉陪，一個罷免就能燒掉三千萬，都是民膏民脂，咱的稅金就是這樣被丟進民進黨權力的燒金桶。

接著五月發動青鳥行動與國會暴力，全力阻擋在野力量主導的「國會改革」案，包括總統國情報告、與加強人事同意權、調查權、聽證權以及藐視國會罪等，接續收押搶光年輕人票，讓賴清德在蔡英文面前抬不起頭的柯文哲，檢方起訴求刑28年半，連自家人謝長廷都知「證據薄弱」，但「起訴」的媒體效應等同「定罪」，柯文哲此生政治生命已結束，民進黨大仇已報。但為何北檢非得抗告到繼續收押為止？說白了，就怕你嚥氣前還來一記回馬槍，北檢如此積極大家心知肚明，而那水深不見底的光電弊案呢？果然一如所料，只會打老鼠。

繼之而來的《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》三大法案修正案再現高潮，民進黨內衝外圍，一切只為護衛手上的錢、權與屠刀，除了政治還是政治。什麼叫做制衡？會從原本的多數，成為少數執政的團隊，那叫「留校察看」，代表人民集體意識已對執政者產生疑慮，才需要國會力量制約中央權力，於是從國會改革到今日的三法修正，在野力量集結，必須進行防控執政者胡作非為的艱困工程。

「罷免」已成民進黨仇恨動員進行政治鬥爭的展場，罷掉你，無關適任問題，而是賭輸「不認帳」的翻桌。「罷免」能成為工具，正因《罷免法》讓它啟動太簡單，連署成立僅需原來投票人的百分之十，這少數人就能啟動罷免案就已經不合理了，四分之一的人反他，就能否決掉超過半數選出的人，何況這個最終提出的修正案，不過是多了一道連署的工，增加本該有的「身分證明」與冒用有罪，沒這證明，死人就能不斷爬出墳墓參加連署。「假連署」難度增加，濫罷就不易成為不認帳的工具，修正案難道不是藍綠白都會受到節制？民進黨為何懼怕？為此，一群「鳥」人甚至想衝進立法院阻止立法，卻講不出這條法到底哪裡傷害民主，哪裡傷害民權了？因為法案出台，便是挑斷民進黨第一根手筋。

▲民眾於立法院外發起「討伐傅崐萁大遊行」。（圖／記者林敬旻攝）

三大修正案，青鳥再度包圍立法院。（圖／本報資料照）

《財劃法》修正，簡言之，就是讓中央控制的錢少些，地方使用多些，平日苦哈哈向中央跪求的各縣市終於多了錢，能更直接應用於地方，施惠於民，這對人民不是好事嗎？民進黨在野時，包括賴清德、柯建銘、蘇貞昌等人，一個個跳出來高聲疾呼要修財劃法的視頻，被網友剪輯出來廣傳，這巴掌把民進黨呼得聲聲作響，藍白也不過「遂其所願」，這會兒通過了，卻在地上打起滾耍賴？只有民進黨可以做，其他人做便群毆，如同卓榮泰拍板「高鐵南延」要經過高雄市區的政策不就是如此？當年韓國瑜提出時，民進黨群起圍剿韓國瑜，今天評估了五年回到原點，白花花的銀子又丟入水中，這政黨究竟能有多無恥！！

卓榮泰稱《財劃法》窒礙難行「未來災害來臨行政院將無法協助，地方政府得自己面對。」少來這一套，實則執政利益太香，藍營執政的縣市太多，要把錢下放到仇敵手中，那絕對不幹，民進黨執政這些年，統籌分配款可以拿來施恩，可以拿來卡脖子，一直是選舉操作的槓桿，民進黨不斷自證是台灣最大的幫派，空轉台灣沒關係，能繼續執政就好，今日斷了第二根手筋，錢少一點在朝廷，多一點在民間，這叫普天同慶。

《憲訴法》更是最急之法，蔡英文執政時民進黨立院多數，提名綠友友的大法官，「釋憲」就成為民進黨預藏的終極武器，看看今日大法官只有黨意沒有民意到何等程度，死刑仍在卻已實質廢死，人民何等憤怒，這荒謬遊走縫隙的惡法，只有民進黨玩得出來，兇殘惡極之人，最終能「安享天年」，大法官用「加害者合法免死」二度傷害受害者家人，一排恐龍坐在大法官的龍椅上，血腥的暴徒沒了僅有的「殺人者死」的鎖，這將成為怎樣可怕的一個社會？回頭看「國會改革」案自然盡數「違憲」，今日《憲訴法》修正，就是要增加大法官恣意成為民進黨當局「少數綁架多數」車手的難度。

民進黨一心為「獨」，痛恨任何帶有「中華」字眼的一切事物，從國家、教育到文化，用斷根、仇恨動員的撕裂，來獲取政治利益，諷刺的是，這部被賴清德稱為「災難」的中華民國憲法，於內於外都是民進黨的保命丸，事實上民進黨團將對三大修正案再度聲請釋憲，並同步提出暫時處分，那麼此法修正的迫切性，就更師出有名，藍營反制，先送憲訴法，延緩罷免法與財劃法，讓釋憲不再成為翻盤之必然，唯有挑斷腳筋，才能讓民進黨不再橫行。

民進黨過半時，在野者必須「少數服從多數」，沒有協商這回事；朝小野大時，便高喊「多數綁架少數」，進而暴力伺候，在「非我族類，就是紅色」的仇恨包裝下，一切修法都成為「反民主」，習近平擔任民進黨維權的代罪羔羊很久了。兩次修法提案，藍營性格大變，一改軟弱形象，不再挨打，誠如蔡正元所說，選後大量藍營年輕立委進駐，年輕力壯「以武制暴」是對付民進黨唯一的方法，這是一個多悲哀的呼籲，土匪才能打流氓，議場只能變街頭。

▲▼立法院三大法案 朝野大戰 國民黨立委破門而入 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲以武制暴，已是立法院固定的戲碼。（圖／本報資料照）

當年國民黨執政發展資訊業，搞出了台積電這樣的護國神山及科學園區，至今仍是台灣影響全球最光耀的產業，今日的民進黨執政前後加起來超過16年，為台灣搞過什麼偉大建設？廢了3000億的核電換2兆風電9000光電？我只瞧見大肆破壞生態，增加排碳，電費大漲，卻沒解決台灣任何能源問題，還有那檢察官不敢入林，政商利益盤根錯節的能源黑暗森林。

民進黨曾經是一個理想性的政黨，如今早已淪落為權力無所不用其極的怪獸，創黨元老離散殆盡，更悲哀的是，從陳水扁、蔡英文到賴清德，老共實則是民進黨僅存的貴人，沒老共，肯定永遠選不贏。為國家找路子，是執政者的責任，國際地緣政治詭譎，兩岸危殆，賴政府卻讓台灣未來越來越茫然，修正案通過後，民進黨團要藍營以蒼生為念，這三法與蒼生何干？若能因此制衡民進黨滿是權力的傲慢跋扈，蒼生會笑的。

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