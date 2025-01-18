釋憲後首例「維持判死」　死刑適用的新界限與法律意涵

▲大馬籍鍾姓女大生命案，凶手梁育誌三度判死、褫奪公權終身。（圖／翻攝自臉書）

● 陳擷安／科技集團法務

自2023年憲法法庭針對死刑議題作出釋憲判決後，台灣法律界對死刑的適用進入了全新階段。釋憲的核心精神在於強調「最嚴格正當法律程式」以及「最重大罪行」的雙重標準，意在限制死刑的濫用，並為司法實務提供更高層次的法律指引。

在這一背景下，大馬籍女大生命案成為釋憲後首例「維持判死」的案件，其法律意義深遠，堪稱台灣死刑實務的里程碑。

死刑的法律基礎與釋憲制度

死刑的存在，一直以來是刑法體系中最為嚴厲的刑罰，旨在懲治嚴重危害社會的犯罪行為，並對潛在犯罪者發揮嚇阻作用。

然而，隨著人權理念的發展，死刑是否違憲或應否廢除成為全球熱議的議題。台灣的憲法法庭在113年憲判字第8號判決中，明確宣示死刑在憲法制度下「合憲」，但補充規定了更為嚴苛的適用條件，確保死刑判決的正當性。

釋憲要求包括：

1.犯罪情節必須屬「最重大罪行」：例如故意剝奪他人生命，並造成無法挽回的嚴重損害。

2.嚴格的程式保障：如最終審判適用強制辯護、各級法院法官合議庭全體一致認定。

3.被告心智狀況的檢驗：如患有精神疾病或智能不足者，即使已判死刑確定，也不得執行。

這些標準的確立，對死刑的適用設置了高牆，使得判處死刑不僅僅是一項法律裁決，更是對法律正義與人權保障的終極檢驗。

大馬籍女大生命案 法律分析

在本案中，梁姓凶嫌因犯罪情節重大且具高度預謀性，成為釋憲後的首例死刑維持案件。其犯罪行為涉及多項惡性特徵，包括性侵、謀殺及強盜等多重罪行，手段殘忍且計劃周密。法院經審理後認定，梁嫌不僅未患有精神疾病，也無智能不足的情況，而其犯罪動機明確，具有高度主觀惡性。

從法律角度來看，本案的判決滿足釋憲制度下的所有條件：

1.犯罪情節的重大性：受害者遠赴台灣求學，因梁嫌的預謀犯罪喪命，手段殘酷且令人髮指。

2.程式的正當性：審理過程中經過高雄市立凱旋醫院的精神鑑定，並由合議庭法官全數一致認定符合「最重大罪行」標準。

3.社會的安全需求：梁嫌再犯風險極高，難以教化，且其行為對社會秩序與公共安全構成極大威脅。

本案的判決不僅彰顯了司法機關對惡性犯罪的強力回應，也突顯出死刑制度在台灣現行法律制度下的應用邏輯，即僅針對極少數、情節極端惡劣的犯罪行為，死刑才具備適用空間。

▼現行法律制度下僅針對極少數、情節極端惡劣的犯罪行為，死刑才具備適用空間。（圖／記者屠惠剛攝）

死刑適用的社會意涵與法律爭議

雖然本案以維持死刑的結果告終，卻再度引發法律界與社會對死刑的爭論。支持者認為，死刑對於極端惡性犯罪具有不可替代的懲罰與威嚇功能，尤其在重視被害人權利的當下，死刑是給予受害者與其家屬最有力的司法正義。

然而，反對者則指出，死刑無法真正遏制犯罪發生，且有可能造成司法錯誤的無法挽回。

此外，釋憲對死刑適用的限制，雖然保障了被告的基本權利，但也讓法官在裁判時面臨更大的壓力。梁案成為試金石，原因在於法官需在高度程式要求與社會期待間找到平衡。一方面要確保判決符合法律正義，另一方面又須避免引發社會對司法信任的動搖。

結論

大馬籍女大生命案的判決為台灣死刑實務提供了重要範例，顯示在釋憲條件下，死刑雖然門檻高，但仍具適用空間。

然而，本案也顯示臺灣司法體系面臨的雙重挑戰：如何兼顧人權保障與司法威嚴，以及如何在刑罰選擇中實現社會正義。未來，死刑是否能在法治精神下繼續存在，仍需經歷更多實務案例與社會辯論的檢驗。

在此背景下，司法機關不僅需要持續提升審判的公正性，也需探索替代性刑罰（如終身監禁無假釋）的可行性，藉以兼顧被害者權益與社會安全。

同時，針對死刑存廢的深層次討論，仍應成為法律界與社會的共同課題，為台灣刑事司法的未來提供更全面的思考與方向。

▼大馬籍女大生命案的判決為台灣死刑實務提供了重要範例，顯示在釋憲條件下，死刑雖然門檻高，但仍具適用空間。（圖／記者宋良義攝）



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