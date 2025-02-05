蛇年年假　一個總統的武林與兩個人的比劃

▲所有人都被一場政治與經濟交織的「比劃」吸引，舞台正中央，只見美國總統川普像馴獸師口中不斷使出各式經濟武器。（圖／路透）

●陳詩寧／科技公司首席行銷長

蛇年農曆年，九天長假熱烈氣氛並非僅限於年夜飯桌上的好菜，所有人都被一場政治與經濟交織的「比劃」吸引。舞台正中央，只見美國總統川普像馴獸師口中不斷使出各式經濟武器，還有站在AI創新前沿的中國企業高空表演，無論是隔空比劃還是驚險略過觀眾席，都引起一陣陣的驚呼。

DeepSeek 一場來自中國的高空鞦韆

川普上任兩週，雖然以極具戲劇性的強硬態度搶佔了新聞版面，但大家已有心理準備，在這場風雲變幻的年菜表演中，中國浙江的AI公司DeepSeek反而掀起更多討論。

姑且不論DeepSeek的核心究竟是「技術」還是「話術」，這家成立不久的公司，透過開源模型和低成本的運營方式，不僅體現了技術上的適應力，還體現在商業模式的突破，無疑是一場在世界舞台上上演的「高空鞦韆」。引起了國際股市的震盪，也引起全球AI領域的先驅奧圖曼親自致意。

巧合的是，DeepSeek的創始人梁文峰，和OpenAI的奧圖曼有著微妙的對應。這兩位同樣1985年40歲的年輕人，無論是在學術背景，還是創業的經濟基礎上，都顯示出相似的特徵。

梁文峰和奧圖曼的相似之處，象徵了未來全球競爭中的「新武林人物」必備特質，梁文峰和奧圖曼的相異之處，是背後杭州和舊金山兩座創新城市的差別，更是兩種意識形態國家的競爭。

世人好奇的是，究竟DeepSeek能夠走出自己的創新之路，還是迅速進入「舉國體制」內，還值得觀察。

如果以阿里巴巴為借鏡，曾經這個用開源軟體完成的電商王國，在2016年進入舉國體制，成為中國實現監控之國的工具，不免為後繼創新理想畫下陰影。

畢竟，曾經在2002年到2007年在浙江主政的習近平，不可能放棄對浙江企業的控制，在一個反全球化的時代，創新將被壓制也被武器化，似乎也是難逃的宿命。

▼梁文峰和奧圖曼的相似之處，象徵了未來全球競爭中的「新武林人物」必備特質，梁文峰和奧圖曼的相異之處，更是兩種意識形態國家的競爭。（圖／路透）

經濟武器化與武器經濟化的時代

經過這場年夜飯表演，對於全球化還有一點幻想的，說政治的歸政治、經濟的歸經濟的，恐怕都要徹底死心。因為這就是一個經濟武器化，武器經濟化的年代。川普在使出經濟武器中，也迅速將原有DEI（多元化、公平與包容性）和ESG（環境、社會及治理）的全球化建置拆除，全面往他MAGA（讓美國再次偉大）的理想前進。

川普將保護勞工工作的理由，將關稅、制裁為手段，對威脅美國利益的盟友或對手不假辭色，有要解決美國多年的沈弊原因。

然而，與其說川普回歸傳統「門羅主義 」，或是他想挑起新的冷戰佈局，不如說他為了維護美國的領先地位，正在做歷史性的一搏。

中國在加入WTO後無撙節投資導致的生產過剩，及在電池、電動車、太空等領域的突破，無疑讓美國感受到前所未有的壓力，尤其是人工智能和綠色能源等關鍵領域的發展上，美國不能再輸、中國也不能再贏。

川普此任使命，或許並非出於個人野心，而是出於他對美國在全球舞台上地位的保衛。

台灣必須做入戲的觀眾 無法置身事外

回顧歷史上使用經濟武器的國家領袖，川普不會是第一個，也不會是最後一個，但川普注定是非常特殊的生意人總統。有別於傳統政治人物會多方面考量，商人更習慣使用強項，一旦有效不會輕易修正。

在這樣的競爭中，身處地緣政治與供應鏈核心的台灣人不會是看戲的，至於是不是演戲的，演到什麼程度，則考驗主政者和台灣企業的智慧。畢竟使用經濟武器的並非只有川普一人，台灣也長期面臨來自中國的經濟控制與壓力，隨著全球化合作的崩解，正變得越發常態化。

令人欣慰的是，台灣經濟部從輕忽發言川普只做四年，到近日表態願意協助台灣企業到美國投資，似乎已認清了目前局勢不可逆，逐漸做出調整。但台灣首先應該強化體質，解決國會亂象，在國際展現台灣能因應局勢的決心，不讓外界對台灣產生誤解。

短短的蛇年開春，尚有知名藝人得流感驟逝，及華府未明原因空難，注定這個蛇年大家會非常有感。這些波瀾提醒著我們，無論是在政治還是經濟領域，都需要時刻保持警覺，察言觀色，迅速判斷立場，做出回應。

正如病毒的威脅一樣，當我們面對不確定的未來時，唯有不斷更新自己的「免疫力」，才能持續壯大，找到一條獨特的生存之道。

▼身處地緣政治與供應鏈核心的台灣人不會是看戲的，至於是不是演戲的，演到什麼程度，則考驗主政者和台灣企業的智慧。（圖／路透）

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